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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό ελικόπτερο της ευρωπαϊκής αποστολής EUFOR συνετρίβη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Το ιταλικό ελικόπτερο τύπου CH-47 Chinook κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπρτσο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας. Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε σε βίντεο.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, στο ελικόπτερο επέβαιναν 15 άνθρωποι. Οι τρεις σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι 12 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο δήμαρχος του Μπρτσο, Σίνισα Μίλιτς, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων, ενώ ο εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου, Σάλιχ Ιμπραχιμπέγκοβιτς, ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών.

Το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται πριν συντριβεί

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γκόριτσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσαν βοσνιακά μέσα ενημέρωσης, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται στον αέρα πριν καταπέσει.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Το βοσνιακό μέσο Klix μετέδωσε ότι και οι 15 επιβαίνοντες ήταν Ιταλοί, πληροφορία που δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η Κάγια Κάλας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην Ιταλία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε την απώλεια ανθρώπινων ζωών με ανάρτησή της στο Χ.

«Είμαι βαθιά θλιμμένη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τη συντριβή ελικοπτέρου της EUFOR Althea κοντά στο Μπρτσο, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η σκέψη μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επηρεάστηκαν», ανέφερε.

Η Κάλας γνωστοποίησε ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, και στον υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. «Η Ευρώπη στέκεται με πλήρη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ιταλίας αυτή τη δύσκολη στιγμή», υπογράμμισε.

Η διοίκηση της EUFOR είχε αρχικά επιβεβαιώσει τη συντριβή, διευκρινίζοντας ότι δεν τραυματίστηκε κανένας πολίτης και δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο έδαφος.