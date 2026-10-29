Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν στρατιωτικό ελικόπτερο της ευρωπαϊκής αποστολής EUFOR συνετρίβη στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Το ιταλικό ελικόπτερο τύπου CH-47 Chinook κατέπεσε κοντά στην πόλη Μπρτσο, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ρουτίνας. Η στιγμή της πτώσης καταγράφηκε σε βίντεο.

🚨 #BREAKING #BOSNIA #ITALY 🔴 BOSNIA : MOMENT ITALIAN ARMY CHINOOK HELICOPTER CRASHED NEAR BRCKO IN NORTHERN BOSNIA AND HERZEGOVINA It was an Italian Army ICH-47F helicopter serving with EUFOR. Casualties are yet unknown. #Helicopter #Crash #Aviation #Accident #Accidente https://t.co/2ZB0q8rhj5 — LW World News (@LW_WorldNews) October 29, 2026

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, στο ελικόπτερο επέβαιναν 15 άνθρωποι. Οι τρεις σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ οι υπόλοιποι 12 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο δήμαρχος του Μπρτσο, Σίνισα Μίλιτς, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των θυμάτων, ενώ ο εκπρόσωπος του τοπικού νοσοκομείου, Σάλιχ Ιμπραχιμπέγκοβιτς, ενημέρωσε για την κατάσταση των τραυματιών.

Četiri osobe su poginule, a 11 je povrijeđeno u padu vojnog helikoptera EUFOR-a na području Brčkog. https://t.co/FyDElXdw00 — eBrcko.net (@eBrcko) October 29, 2026

Το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται πριν συντριβεί

Η συντριβή σημειώθηκε κοντά στο χωριό Γκόριτσε. Σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσαν βοσνιακά μέσα ενημέρωσης, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται στον αέρα πριν καταπέσει.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα.

Το βοσνιακό μέσο Klix μετέδωσε ότι και οι 15 επιβαίνοντες ήταν Ιταλοί, πληροφορία που δεν είχε επιβεβαιωθεί επισήμως.

An Italian military CH-47 Chinook helicopter has crashed in Brčko, northeastern Bosnia and Herzegovina, leaving at least 3 people dead and 12 injured, according to the city’s mayor. The helicopter was participating in the EUFOR Althea peacekeeping mission when it crashed this afternoon. The cause of the accident remains unknown. EUFOR confirmed that several personnel tragically lost their lives and others were seriously injured. Emergency services responded to the scene, and the injured were taken to a hospital in Brčko. Italy’s Ministry of Defence said it could not provide further details pending more precise information, particularly regarding the condition of the personnel. EUFOR Althea has been deployed in Bosnia and Herzegovina since 2004, following NATO’s post-war peacekeeping mission. — GeoInsider (@InsiderGeo) October 29, 2026

Η Κάγια Κάλας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην Ιταλία

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επιβεβαίωσε την απώλεια ανθρώπινων ζωών με ανάρτησή της στο Χ.

«Είμαι βαθιά θλιμμένη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών από τη συντριβή ελικοπτέρου της EUFOR Althea κοντά στο Μπρτσο, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Η σκέψη μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επηρεάστηκαν», ανέφερε.

Η Κάλας γνωστοποίησε ότι εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, και στον υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. «Η Ευρώπη στέκεται με πλήρη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ιταλίας αυτή τη δύσκολη στιγμή», υπογράμμισε.

I am deeply saddened by the loss of lives in an @EUFORAlthea helicopter crash near Brčko, Bosnia and Herzegovina. My thoughts are with the victims, their families and all those affected. EUFOR personnel serve every day to support peace and stability in Bosnia and Herzegovina, their work remains vital. I have conveyed my heartfelt condolences to @Antonio_Tajani and @GuidoCrosetto. Europe stands in full solidarity with Italy at this difficult time. We remain in close contact with the EUFOR Commander and our EU representatives on the ground. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 29, 2026

Η διοίκηση της EUFOR είχε αρχικά επιβεβαιώσει τη συντριβή, διευκρινίζοντας ότι δεν τραυματίστηκε κανένας πολίτης και δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο έδαφος.