Σε κατάσταση υψηλού συναγερμού τίθεται η Γαλλία ενόψει των προγραμματισμένων διαδηλώσεων της 31ης Οκτωβρίου, με τις αρχές να αναπτύσσουν γιγαντιαία αστυνομική δύναμη 70.000 ανδρών σε ολόκληρη την επικράτεια.



Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας θα επιδείξουν εξαιρετική αυστηρότητα απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια πρόκλησης επεισοδίων.



Η κινητοποίηση κρίνεται κρίσιμη, καθώς η διαμαρτυρία συμπίπτει με τους εορτασμούς του Χάλοουιν, αυξάνοντας τους φόβους για εκτροπές και παράλληλα έκτροπα στις γαλλικές πόλεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο Λοράν Νουνιές σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο εξαιρετικά αυξημένος βαθμός επιφυλακής οφείλεται σε πληροφορίες ότι ακροαριστερές ομάδες απευθύνουν συστηματικά καλέσματα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διεξαγωγή βίαιων συγκεντρώσεων.



Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.