Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τέσσερα δεξαμενόπλοια φλέγονται, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ.

Το πρωί οι Φρουροί ανέφεραν ότι τρία δεξαμενόπλοια χτύπησαν σε νάρκες αφού επιχείρησαν να περάσουν από «μη εγκεκριμένη» διαδρομή.

Τα πλοία αυτά «απενεργοποίησαν τα ραντάρ και τα συστήματα πλοήγησης» και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με τους Φρουρούς που ισχυρίζονται επίσης ότι κατέσχεσαν και ένα αμερικανικό, μη επανδρωμένο αναγνωριστικό αεροσκάφος στην ίδια ζώνη.

Δεν διευκρινίστηκε το φορτίο των πλοίων, ούτε σε ποια χώρα ανήκουν.

🇮🇷 Iran TANKER BURNS. HORMUZ MINES. Iranian Navy releases speedboat video of an oil tanker on fire after striking mines east of the Strait of Hormuz — fourth ship in 30 hours. Oct 29. World’s oil choke point. Who still sails that lane free? https://t.co/UoWkbXyjgG — Silent Politics◾️ (@silentpolitics1) October 29, 2026

Ο ιρανικός στρατός στη συνέχεια ανέφερε ότι και τέταρτο δεξαμενόπλοιο που έπλεε «παρανόμως σε μια επικίνδυνη, απαγορευμένη ζώνη» υπέστη ζημιές και πήρε φωτιά αφού προσέκρουσε σε νάρκη.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο φλέγεται στα ανοιχτά του Ομάν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο καΐκι, παραδοσιακού τύπου, το πλήρωμα του οποίου διασώθηκε.