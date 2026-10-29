Μια ειδικά οργανωμένη ημέρα γνωριμίας με τη φροντίδα των ζώων κατέληξε σε σοβαρό περιστατικό στη Γερμανία, όταν ένα 8χρονο κοριτσάκι δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον έναν λύκο μέσα σε ζωολογικό κήπο στο Βρανδεμβούργο. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να μεταφερθεί με ελικόπτερο διάσωσης στο νοσοκομείο Charité του Βερολίνου.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, στον ζωολογικό κήπο Johannismühle, στην περιοχή Baruth/Mark, νότια του Βερολίνου. Το κοριτσάκι βρισκόταν μαζί με δύο ακόμη παιδιά και μία υπάλληλο μέσα στον περιφραγμένο χώρο των πολικών λύκων, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Το στοιχείο που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας είναι ότι τα παιδιά δεν επιτρεπόταν να βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς η πρόσβαση στους χώρους όπου φιλοξενούνται επικίνδυνα ζώα απαγορεύεται στους επισκέπτες.

Ein Wolf hat ein kleines Mädchen in einem Gehege in Brandenburg schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei gegen eine Mitarbeiterin. https://t.co/wU9qr2SMAV — stern (@sternde) October 29, 2026

Μια ημέρα φροντίδας ζώων που κατέληξε σε εφιάλτη

Το περιστατικό δεν συνέβη κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ζωολογικού κήπου, αλλά στο πλαίσιο ειδικά προγραμματισμένης δραστηριότητας για παιδιά.

Σύμφωνα με την περιφερειακή διοίκηση του Teltow-Fläming, η επίθεση σημειώθηκε στον χώρο των πολικών λύκων, κατά τη διαδικασία παροχής νερού στα ζώα.

Ο ζωολογικός κήπος φιλοξενεί τόσο γκρίζους όσο και πολικούς λύκους, με τους χώρους των επικίνδυνων ζώων να υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς πρόσβασης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μαζί με την 8χρονη βρίσκονταν άλλα δύο παιδιά και μία εργαζόμενη. Κανένας από τους υπόλοιπους τρεις δεν τραυματίστηκε.

Μετά την επίθεση κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και το κοριτσάκι διακομίστηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο Charité.

Die Achtjährige war mit einer Mitarbeiterin des Wildparks in dem Gehege, als der Wolf sie attackierte. Ein Rettungshubschrauber brachte das Mädchen ins Krankenhaus. https://t.co/idX4TJYdnY — Frankfurter Allgemeine (@faznet) October 28, 2026

Η παρέμβαση της υπαλλήλου έσωσε τα άλλα δύο κορίτσια

Μια σημαντική λεπτομέρεια προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας Teltow-Fläming: Η υπάλληλος που βρισκόταν μαζί με τα παιδιά αντέδρασε γρήγορα όταν εκδηλώθηκε η επίθεση, αποτρέποντας τον τραυματισμό των άλλων δύο κοριτσιών.

Παρότι η παρέμβασή της απέτρεψε ακόμη σοβαρότερες συνέπειες, η ίδια βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Οι γερμανικές Αρχές διερευνούν την υπόθεση ως πιθανή πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Το βασικό ερώτημα είναι γιατί επετράπη η είσοδος των παιδιών στον περιφραγμένο χώρο των λύκων και αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.



Ο ακριβής τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκε η επίθεση δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

«Οι επισκέπτες δεν έχουν καμία πρόσβαση στους χώρους με επικίνδυνα ζώα»

Ο αντιπεριφερειάρχης του Teltow-Fläming, Μπιόρν Κρίστιαν Πάτεροκ, ξεκαθάρισε ότι οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισέρχονται στους χώρους όπου φιλοξενούνται επικίνδυνα ζώα, όπως οι λύκοι.

«Οι επισκέπτες δεν έχουν καμία πρόσβαση στους χώρους με επικίνδυνα ζώα», τόνισε μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο rbb24.

Στον ζωολογικό κήπο υπάρχουν χώροι ανοιχτοί στο κοινό, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο τμήμα όπου τα παιδιά μπορούν να έρχονται σε επαφή με ήμερα ζώα. Οι εγκαταστάσεις των λύκων, ωστόσο, δεν ανήκουν σε αυτές τις περιοχές.

Το Johannismühle είναι ιδιωτικός ζωολογικός κήπος που λειτουργεί από το 1997, περίπου 45 χιλιόμετρα νότια του Βερολίνου. Εκτείνεται σε περισσότερα από 100 εκτάρια και φιλοξενεί περίπου 500 ζώα από 50 διαφορετικά είδη, μεταξύ των οποίων λύκους, αρκούδα και λύγκα.

Κλειστός ο ζωολογικός κήπος μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι

Μετά την επίθεση, το Johannismühle ανέστειλε τη λειτουργία του και θα παραμείνει κλειστό μέχρι να δοθεί άδεια επαναλειτουργίας από τις αρμόδιες Αρχές.

Η περιφερειακή διοίκηση ανακοίνωσε ότι θα εξεταστούν οι συνθήκες του περιστατικού, οι διαδικασίες λειτουργίας και τα μέτρα προστασίας των επισκεπτών.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του ζωολογικού κήπου ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές και εξέφρασε τη λύπη της για τον τραυματισμό του παιδιού, διαβεβαιώνοντας ότι η οικογένειά του έχει την υποστήριξή της.

Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά που έζησαν την επίθεση

Οι συνέπειες του περιστατικού δεν περιορίστηκαν στον σωματικό τραυματισμό της 8χρονης. Τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάστηκαν ψυχολογική υποστήριξη από ειδική υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων.

Η περιφέρεια ανακοίνωσε επίσης ότι το πλήρωμα του ασθενοφόρου που συμμετείχε αρχικά στην επιχείρηση δεν συνέχισε την υπηρεσία του εκείνη την ημέρα, ενώ προβλέφθηκε ειδική συνάντηση υποστήριξης για τους εμπλεκόμενους διασώστες.

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, η κατάσταση της υγείας της 8χρονης δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Το κρίσιμο ερώτημα για τις Αρχές παραμένει πώς μια δραστηριότητα που είχε σχεδιαστεί για να φέρει τα παιδιά κοντά στον κόσμο των ζώων κατέληξε να τα εκθέσει σε έναν τόσο σοβαρό κίνδυνο.