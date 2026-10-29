Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της έχει επιτύχει πρόοδο σε ό,τι αφορά την καταγραφή κρατικών περιουσιακών στοιχείων που πρόκειται να προσφερθούν στον ιδιωτικό τομέα ή να επιστραφούν στους πρώην ιδιοκτήτες τους, μια κίνηση που θα μπορούσε να αναιρέσει τις σαρωτικές εθνικοποιήσεις τις οποίες είχε διατάξει ο πρώην πρόεδρος Ούγκο Τσάβες.

Σε μια ιστορική στροφή που αναιρεί το μοντέλο των σαρωτικών εθνικοποιήσεων του Ούγκο Τσάβες προχωρά η Βενεζουέλα. Η προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση ολοκληρώνει την καταγραφή των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία πρόκειται να προσφερθούν άμεσα σε ιδιώτες επενδυτές ή να επιστραφούν στους παλαιούς ιδιοκτήτες τους.



Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια θεμελιώδη αλλαγή στην οικονομική στρατηγική του Καράκας, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων και την επανεκκίνηση της αγοράς.

«Έχω δώσει οδηγία να αξιολογηθούν τα μη ουσιώδη περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το κράτος, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια μπορούν να προσφερθούν στον ιδιωτικό τομέα ή να επιστραφούν στους πρώην ιδιοκτήτες τους. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται ήδη σε πολύ προχωρημένο στάδιο», δήλωσε η προσωρινή πρόεδρος σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Última hora: Presidenta Delcy Rodríguez se dirige a la nación con mensaje sobre transformaciones democráticas en Venezuela https://t.co/V15KT0tlC4 — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) October 29, 2026

Τον περασμένο Απρίλιο, η Ροδρίγκες συγκρότησε μια κυβερνητική επιτροπή που θα αναλάμβανε να ελέγξει και να αξιολογήσει κρατικά περιουσιακά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται και υποδομές σε βασικούς κλάδους, όπως είναι η ενέργεια, η ηλεκτροδότηση και οι εξορύξεις. Σύμφωνα με πηγές, η επιτροπή αυτή εργάζεται έκτοτε πάνω στην κατηγοριοποίηση των περιουσιακών στοιχείων.



Η προσωρινή πρόεδρος δεν διευκρίνισε το πώς θα υλοποιηθεί η διαδικασία. Υπό τον Τσάβες, η εθνικοποίηση βασικών υποδομών και βιομηχανιών άφησε πίσω της πάνω από δώδεκα διεθνείς αξιώσεις διαιτησίας, οι περισσότερες εκ των οποίων παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα.



Στην ομιλία της, η Ροδρίγκες ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για 44 ενεργειακές συμβάσεις, στο πλαίσιο του νέου πετρελαϊκού νόμου που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι μέχρι στιγμής έχουν υπογραφεί 61 πετρελαϊκές συμφωνίες, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.



«Ομοίως, σημαντικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στον μεταλλευτικό τομέα, ειδικότερα όσον αφορά τον χρυσό, το αλουμίνιο και τον σίδηρο», πρόσθεσε.



Η πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι έχει δώσει εντολή στις αρχές επιβολής του νόμου να μην συλλαμβάνουν άτομα χωρίς ένταλμα, και δεσμεύτηκε να υπερασπιστεί το δικαίωμα στη «ειρηνική διαμαρτυρία» στη χώρα, η οποία έχει ιστορικό πολιτικής καταστολής. Την περασμένη εβδομάδα οργανώθηκε η πρώτη πανεθνική αντικυβερνητική κινητοποίηση τα τελευταία δύο χρόνια.



«Η υπεύθυνη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι εγγυημένη για όλους. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές», δήλωσε.



Στην ομιλία της, η Ροδρίγκες υποσχέθηκε επίσης ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τέσσερις αυξήσεις του κατώτατου μισθού εντός του 2027, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.