Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που δεν λύνεται ούτε με νέες γεωτρήσεις ούτε με επενδύσεις δισεκατομμυρίων: δεν έχει αρκετούς εξειδικευμένους εργαζομένους για να αξιοποιήσει τον τεράστιο ενεργειακό της πλούτο.

Την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και το Καράκας επιδιώκουν να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου, στελέχη της βιομηχανίας προειδοποιούν ότι η μαζική φυγή μηχανικών, τεχνικών και άλλων ειδικευμένων εργαζομένων τα προηγούμενα χρόνια αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάκαμψη του κλάδου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι αποδοχές στη Βενεζουέλα παραμένουν τόσο χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό, ώστε πολλοί από όσους εγκατέλειψαν τη χώρα δεν έχουν ουσιαστικό κίνητρο να επιστρέψουν.

Και ενώ μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, τα πανεπιστήμια της χώρας δεν παράγουν αρκετούς νέους μηχανικούς πετρελαίου για να καλύψουν τις ανάγκες.

Από τα 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στην κατάρρευση της παραγωγής

Η πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας γνώρισε εντυπωσιακή συρρίκνωση τις τελευταίες δεκαετίες.

Στις αρχές του αιώνα, η χώρα παρήγαγε περισσότερα από 3 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Το 2020, η παραγωγή είχε υποχωρήσει κάτω από τα 500.000 βαρέλια, εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, της διαφθοράς και, στη συνέχεια, των αμερικανικών κυρώσεων.

Σήμερα η παραγωγή κυμαίνεται γύρω στο 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, ενώ μια σειρά μεταρρυθμίσεων και ενεργειακών συμφωνιών, που προωθήθηκαν μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο, αποσκοπούν στην περαιτέρω αύξησή της.

Ωστόσο, η επιστροφή στα επίπεδα του παρελθόντος προϋποθέτει κάτι περισσότερο από κεφάλαια και τεχνολογικό εξοπλισμό.

«Το πρόβλημα είναι ότι, για να φτάσουμε τα 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, πρέπει με κάποιον τρόπο να καταφέρουμε να φέρουμε πίσω ορισμένους από τους εργαζομένους που έφυγαν και να εκπαιδεύσουμε νέους», εξηγεί στους Financial Times ο Αλεχάντρο Τεράν, πρόεδρος της Ένωσης Λατινοαμερικανών Επιχειρηματιών Πετρελαίου του Τέξας.

Όπως επισημαίνει, η μεγαλύτερη έλλειψη εντοπίζεται στο τεχνικό προσωπικό μεσαίας και χαμηλότερης εξειδίκευσης, δηλαδή στους ανθρώπους που αναλαμβάνουν την καθημερινή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Μισθοί 200 δολαρίων στη Βενεζουέλα, 5.000 στις ΗΠΑ

Η διαφορά στις αποδοχές αποτυπώνει το μέγεθος της πρόκλησης.

Σύμφωνα με τον Τεράν, οι μηχανικοί της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA λαμβάνουν βασικό μισθό περίπου 200 δολάρια τον μήνα.

Στις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα, οι μηνιαίες αποδοχές κυμαίνονται από 2.000 έως 3.000 δολάρια. Αντίθετα, οι Βενεζουελάνοι που εργάζονται στον κλάδο πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν κατά μέσο όρο περίπου 5.000 δολάρια μηνιαίως.

Η τεράστια αυτή απόκλιση δυσκολεύει την προσπάθεια επαναπατρισμού των εργαζομένων που έχουν δημιουργήσει μια νέα ζωή στο εξωτερικό.

Ένας Βενεζουελάνος μηχανικός πετρελαίου, ο οποίος εργάζεται σήμερα στο Σουρινάμ, δήλωσε στους Financial Times ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στην πατρίδα του, αλλά οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν ακόμη.

«Δεν υπάρχουν εγγυήσεις για μια οικογένεια που βρίσκεται στο εξωτερικό εδώ και 15 χρόνια και εργάζεται σε άλλη πετρελαϊκή εταιρεία. Οι μισθοί απλώς δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», ανέφερε.

Ο Γκουαλμπέρτο Μπέγιο, σύμβουλος επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία στον ενεργειακό κλάδο, το περιγράφει ακόμη πιο χαρακτηριστικά: «Ο έρωτας με άδειο στομάχι δεν κρατάει. Αν δεν τους πληρώσεις με διεθνείς αποδοχές, δεν θα επιστρέψουν».

Χιλιάδες μηχανικοί έφυγαν και τώρα εργάζονται σε άλλες χώρες

Οι εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό κλάδο συγκαταλέγονται στα περίπου 8 εκατομμύρια ανθρώπους που εγκατέλειψαν τη Βενεζουέλα κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του Ούγκο Τσάβες και του Νικολάς Μαδούρο.

Πολλοί εγκαταστάθηκαν στην Κολομβία, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενισχύοντας τις ενεργειακές βιομηχανίες αυτών των χωρών.

Ο Τεράν εκτιμά ότι περίπου 4.800 Βενεζουελάνοι μηχανικοί πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται σήμερα στις ΗΠΑ, ενώ άλλοι 2.500 εργάζονται ως συγκολλητές στον κλάδο των υδρογονανθράκων στο Ισραήλ.

Η αποδυνάμωση της βιομηχανίας έχει βαθιές ρίζες. Την περίοδο 2002-2003, περίπου 19.000 εργαζόμενοι της PDVSA απολύθηκαν από τον Τσάβες μετά τη συμμετοχή τους σε αντικυβερνητική απεργία.

Ο Ραφαέλ Ραμίρες, πρώην υπουργός Πετρελαίου και επικεφαλής της PDVSA, εκτιμά ότι περίπου 30.000 εργαζόμενοι, υπάλληλοι και στελέχη εγκατέλειψαν την εταιρεία λόγω των εσωτερικών διώξεων επί Μαδούρο και της γενικότερης κατάστασης στη χώρα.

Παράλληλα, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι 77 εργαζόμενοι έχουν βρεθεί στη φυλακή από το 2024, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες όπως λαθρεμπόριο, δολιοφθορά και διαφθορά, έπειτα από διεκδικήσεις για καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.

Η PDVSA δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα των Financial Times για σχολιασμό.

Η Chevron επενδύει 7 δισ. δολάρια, αλλά δυσκολεύεται να βρει συγκολλητές

Παρά τις ελλείψεις προσωπικού, το ενδιαφέρον των μεγάλων ενεργειακών ομίλων για τη Βενεζουέλα αυξάνεται.

Η BP, η Repsol και η Eni έχουν ανακοινώσει σχέδια επέκτασης των δραστηριοτήτων τους, ενώ η αμερικανική Chevron, που δραστηριοποιείται στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγή της μέσω επένδυσης ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, ακόμη και η Chevron, που δεν εγκατέλειψε ποτέ τη Βενεζουέλα, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένων τεχνιτών, ιδιαίτερα συγκολλητών.

Στέλεχος της εταιρείας εξήγησε ότι οι ανάγκες δεν περιορίζονται στους γεωλόγους και τους γεωφυσικούς. Απαραίτητοι είναι επίσης ηλεκτρολόγοι, συγκολλητές και ειδικοί στις κατασκευές.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, η Chevron έχει δημιουργήσει σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.

Τον Αύγουστο, Ουάσινγκτον και Καράκας ανακοίνωσαν επίσης μια ασυνήθιστη συμφωνία, με την οποία η North American Blue Energy Partners (NABEP), η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, εξασφάλισε παραχωρήσεις διάρκειας 100 ετών για 17 πετρελαϊκά κοιτάσματα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Πεντάγωνο πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 35% στη μητρική εταιρεία της NABEP, η οποία ελέγχεται από τον επιχειρηματία Αλεχάντρο Μπετανκούρ.

Στέλεχος της NABEP υποστήριξε ότι η εταιρεία δέχεται αυξανόμενο ενδιαφέρον από υποψήφιους εργαζομένους με υψηλά προσόντα, μεταξύ των οποίων και μέλη της βενεζουελάνικης διασποράς που επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Μόλις τέσσερις νέοι μηχανικοί πετρελαίου από το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε όσους έφυγαν. Η Βενεζουέλα δυσκολεύεται να εκπαιδεύσει και τη νέα γενιά εργαζομένων που χρειάζεται.

Από τους 52 μηχανικούς που αποφοίτησαν τον περασμένο μήνα από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο της Βενεζουέλας, το μεγαλύτερο της χώρας, μόλις τέσσερις είχαν ειδικευτεί στο πετρέλαιο.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών, Χούλιο Μολίνα, ανέφερε ότι οι εγγραφές αυξάνονται και σήμερα 125 φοιτητές παρακολουθούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι η χώρα δεν πρόκειται να αποκτήσει σύντομα μεγάλο αριθμό νέων μηχανικών πετρελαίου.

Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βοηθήσουν στην αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων, αλλά, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, δεν αρκούν για να καλύψουν τις ελλείψεις.

«Δεν χρειάζεσαι τεχνητή νοημοσύνη για να λειτουργήσεις τη βιομηχανία. Χρειάζεσαι ανθρώπους για επιθεωρήσεις, επισκευές, τοποθέτηση σωληνώσεων και συγκολλήσεις», τονίζει ο Μπέγιο.

Η πολιτική αβεβαιότητα κρατά τους εργαζομένους μακριά

Πέρα από τους μισθούς, σημαντικό εμπόδιο στην επιστροφή των Βενεζουελάνων του εξωτερικού παραμένει και η πολιτική κατάσταση.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης του 2025, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, επέστρεψε στη Βενεζουέλα την Κυριακή, έπειτα από σχεδόν δέκα μήνες εξορίας.

Μιλώντας στους Financial Times, υποστήριξε ότι οι Βενεζουελάνοι μετανάστες δεν πρόκειται να επιστρέψουν όσο παραμένει στην εξουσία το ίδιο καθεστώς που τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από την πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροντρίγκες, τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία για πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιάσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκλογών.

«Χρειαζόμαστε τους μηχανικούς, τους δικηγόρους, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκπαιδευτικούς να επιστρέψουν», δήλωσε η Ματσάδο.

Για τη Βενεζουέλα, λοιπόν, η προσπάθεια αναγέννησης της πετρελαϊκής βιομηχανίας δεν εξαρτάται μόνο από τις επενδύσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της. Εξαρτάται και από το αν θα καταφέρει να πείσει τους ανθρώπους που έχτισαν τη ζωή τους μακριά της να επιστρέ