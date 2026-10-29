Σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, να προαναγγέλλει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της διεθνούς υποστήριξης προς το Κίεβο και την απόδοση ευθυνών στη Ρωσία για τον πόλεμο.

Η Κάλας ανακοίνωσε την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τις επικείμενες διεθνείς συναντήσεις, μεταξύ των οποίων η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά και η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα, προκειμένου να καλέσει τους εταίρους της Ένωσης να εντείνουν τη βοήθειά τους προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, θα επιδιώξει να προωθήσει τις διαδικασίες για τη λογοδοσία της Ρωσίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Ειδικό Δικαστήριο και την Επιτροπή Αποζημιώσεων.

«Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει», υπογράμμισε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Russia’s deadly attack on the Dnipro train station is yet another brutal assault on Ukrainian civilians. It makes abundantly clear that Moscow is not interested in peace. I extend my deepest condolences to the victims and their families. At the EU-Canada Summit and the G20 Foreign Ministers’ Meeting in Atlanta, I will urge partners to further strengthen our support for Ukraine and advance accountability, including through the Special Tribunal and Claims Commission. Russia must be held accountable. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 29, 2026

Στο επίκεντρο των επαφών της Κάλας η Ουκρανία

Η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά πραγματοποιείται στις 29 και 30 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ, με τη συμμετοχή του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ουκρανία αποτελεί βασικό θέμα των συνομιλιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς αναμένεται να επαναβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους για πολιτική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική στήριξη προς το Κίεβο, καθώς και για τη συνέχιση της πίεσης προς τη Μόσχα.

Η Κάλας θα συνεχίσει τις διπλωματικές επαφές της στις 30 και 31 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G20 στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο περιθώριο της συνόδου έχουν προγραμματιστεί διμερείς συναντήσεις με ομολόγους της, δίνοντάς της την ευκαιρία να διευρύνει τις προσπάθειες για διεθνή στήριξη της Ουκρανίας.

Ειδικό Δικαστήριο και αποζημιώσεις: Η προσπάθεια να λογοδοτήσει η Ρωσία

Πέρα από την πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη, η ευρωπαϊκή διπλωματία επιδιώκει να προχωρήσουν και οι διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών σχετικά με τη ρωσική εισβολή.

Το Ειδικό Δικαστήριο για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, με αποστολή να διερευνήσει και να δικάσει ανώτατους πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους που φέρουν ευθύνη για το έγκλημα της επίθεσης.

Η δημιουργία του αποσκοπεί στην κάλυψη ενός νομικού κενού, καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παρότι μπορεί να ερευνά εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία, αντιμετωπίζει περιορισμούς ως προς τη δικαιοδοσία του για το συγκεκριμένο έγκλημα της επίθεσης.

Παράλληλα, προωθείται η σύσταση Διεθνούς Επιτροπής Αποζημιώσεων για την Ουκρανία, η οποία θα εξετάζει αιτήματα σχετικά με ζημιές, απώλειες και τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τη ρωσική επιθετικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επικυρώσει τη σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, έως τις 6 Οκτωβρίου 2026 την είχαν υπογράψει 41 μέρη, ενώ την είχαν επικυρώσει δέκα κράτη και η ΕΕ. Για να τεθεί σε ισχύ απαιτούνται 25 επικυρώσεις και επαρκείς οικονομικές δεσμεύσεις.

Η νέα παρέμβαση της Κάλας αναδεικνύει τη διπλή επιδίωξη της ευρωπαϊκής πολιτικής: να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η διεθνής υποστήριξη προς την Ουκρανία, αλλά και να δημιουργηθούν οι μηχανισμοί που θα επιτρέψουν την απόδοση ευθυνών και τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις συνέπειες του πολέμου.