Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει όσους επιχειρούν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της, λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τα δικαιώματα της Ελλάδας στις θαλάσσιες ζώνες.

«Είμαστε αποφασισμένοι να εξουδετερώσουμε, με τον ίδιο τρόπο, όσους προσπαθούν να παρεμβληθούν ανάμεσα σε εμάς και στους στόχους μας», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση στην Άγκυρα για την Ημέρα της Δημοκρατίας και τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών.

Στην ίδια ομιλία, ο Ερντογάν έκανε λόγο για τον «Αιώνα των Τούρκων», αναφερόμενος στην πορεία της χώρας του και στους στόχους της για την επόμενη περίοδο.

Η αναφορά στον «Αιώνα των Τούρκων» και οι ξένοι ηγέτες

Ο πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχθηκε στην αίθουσα εκθέσεων Millet, στο Μπεστεπέ, αρχηγούς κρατών και εκπροσώπους χωρών που συμμετέχουν στις εργασίες του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, με αφορμή την 103η επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και στους πρωταγωνιστές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, τιμώντας τους πεσόντες, τους βετεράνους και τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης εκείνης της περιόδου.

«Η Δημοκρατία μας, η οποία ανακηρύχθηκε πριν από 103 χρόνια με το ιδανικό να αποτελεί στήριγμα για όσους δεν έχουν κανέναν, έγινε πηγή ελπίδας τόσο για τον αγαπημένο μας λαό όσο και για τους καταπιεσμένους και αδικημένους λαούς του κόσμου», δήλωσε.

Ο Ερντογάν υποστήριξε ακόμη ότι η Τουρκική Δημοκρατία, με πληθυσμό 86 εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει καταγράψει σημαντικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς και συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία.

Στο πλαίσιο της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ευχαρίστησε τους ηγέτες και τους εκπροσώπους των χωρών που συμμετείχαν στους εορτασμούς. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγεφ, ο πρόεδρος της Κιργιζίας, Σαντίρ Τζαπάροφ, ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν, Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ, καθώς και ο πρόεδρος του Τουρκμενιστάν, Σερντάρ Μπερντιμουχαμέντοφ. Αναφέρθηκε επίσης στον πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, Τουφάν Ερχιουρμάν, και στην εκπρόσωπο του Αζερμπαϊτζάν, Τζεϊχούν Μπαϊράμοβα.

Το μήνυμα Μητσοτάκη στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στο τουρκολιβυκό μνημόνιο κατά την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα και η Λιβύη έχουν δικαίωμα να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

«Η Ελλάδα και η Λιβύη είναι φυσικοί γείτονες στη θάλασσα, με αντικείμενες ακτές, και έχουν το δικαίωμα, βάσει του Διεθνούς Δικαίου, να οριοθετήσουν τις θαλάσσιες ζώνες τους μέσω συμφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, αλλά επιχείρησαν να καθορίσουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους.

«Αυτό είναι παράλογο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια διαγώνια οριοθέτηση», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης αγνοεί την παρουσία των ελληνικών νησιών ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Η Τουρκία και η Λιβύη έχουν προσπαθήσει να χαράξουν ένα θαλάσσιο σύνορο μεταξύ τους, ωσάν να μην υπάρχουν τα ελληνικά νησιά που βρίσκονται ανάμεσα στις ακτές τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα νησιά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ακατοίκητοι βράχοι, καθώς διαθέτουν πληθυσμό, μακρά ιστορία και οικονομική δραστηριότητα.