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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβαρδισμό που αποδίδεται στη Σαουδική Αραβία στη δυτική Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι.

Η επίθεση φέρεται να είχε στόχο κατοικίες στην επαρχία Ταΐζ, ενώ οι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από επίθεση του Σαουδάραβα εχθρού», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Νέα κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη

Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, εν μέσω της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι συγκρούσεις εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας, ενισχύοντας την επιρροή τους στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί κομβικό σημείο για το διεθνές εμπόριο, καθώς συνδέει τις θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Έκτοτε, η Σαουδική Αραβία, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, πραγματοποιεί τακτικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των Χούθι. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες έχουν εντείνει τις επιθέσεις στο σαουδαραβικό έδαφος, με βασικούς στόχους τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου.

Το ανθρώπινο κόστος της νέας κλιμάκωσης είναι ήδη βαρύ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 275.000 έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των συγκρούσεων στην Υεμένη.