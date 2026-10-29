Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβαρδισμό που αποδίδεται στη Σαουδική Αραβία στη δυτική Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι.

Η επίθεση φέρεται να είχε στόχο κατοικίες στην επαρχία Ταΐζ, ενώ οι τρεις τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

بقياء الفرس الذي جابهم جدنا سيف بن ذي يزن عام 570م يقتلون شاب يمني امام والدته الايام با تدور ونعيدكم الى سجون الفرس مكان اجدادكم اما اليمن بعيده على بقياء الفرس https://t.co/HQ05J3dTxf — الاعلامي ابو ليث التعزي (@b17dj) October 29, 2026

«Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από επίθεση του Σαουδάραβα εχθρού», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τους Χούθι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Renewed airstrikes hit Houthi targets western #Taiz today. #Yemen https://t.co/Q1wzFEBl17 — Ali Al-Sakani | علي السكني (@Alsakaniali) October 26, 2026

Νέα κλιμάκωση του πολέμου στην Υεμένη

Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον περασμένο Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, εν μέσω της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι συγκρούσεις εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, όταν οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας, ενισχύοντας την επιρροή τους στην περιοχή του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

“ I took almost nothing with me. My children & I left with only the clothes we were wearing." When Ibtisam & Samar & many others fled #Taiz, within 72 hours, Rapid Response Mechanism assistance reached them, with support from @ECHO_MiddleEast Read 👉https://t.co/cQylUGz8x3 https://t.co/z1j9sxRtmR — UNFPA in Yemen صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن (@UNFPAYemen) October 29, 2026

Το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί κομβικό σημείο για το διεθνές εμπόριο, καθώς συνδέει τις θαλάσσιες διαδρομές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Έκτοτε, η Σαουδική Αραβία, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, πραγματοποιεί τακτικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των Χούθι. Από την πλευρά τους, οι αντάρτες έχουν εντείνει τις επιθέσεις στο σαουδαραβικό έδαφος, με βασικούς στόχους τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του βασιλείου.

🚨🚨 #Yemen 🇾🇪 The terrorist Houthi militia’s indiscriminate shelling of residential homes in Taiz has spared no one children, the elderly, or women. All nations and human rights organizations must act urgently to halt these barbaric attacks across Yemen! https://t.co/IXAgTD6TSX — Abdullah Alsadoun (@mtaglf) October 22, 2026

Το ανθρώπινο κόστος της νέας κλιμάκωσης είναι ήδη βαρύ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 275.000 έχουν εκτοπιστεί εξαιτίας των συγκρούσεων στην Υεμένη.