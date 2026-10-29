Ένα ασυνήθιστο θέαμα αντίκρισε οδηγός στη Λαπωνία, στη βόρεια Φινλανδία, όταν ένας σπάνιος ολόλευκος τάρανδος εμφανίστηκε μπροστά του, περπατώντας κατά μήκος ενός δρόμου.

Ο οδηγός κατάφερε να καταγράψει σε βίντεο το ζώο στις 20 Οκτωβρίου, σε μια συνάντηση που ο ίδιος περιέγραψε ως πραγματικά απόκοσμη.

Το κατάλευκο τρίχωμα του ταράνδου έκανε την εμφάνισή του ακόμη πιο εντυπωσιακή, δημιουργώντας μια εικόνα που έμοιαζε να έχει βγει από παραμύθι.

Το σπάνιο στιγμιότυπο καταγράφηκε στη φινλανδική Λαπωνία, μια περιοχή που είναι στενά συνδεδεμένη με τους ταράνδους και τα αρκτικά τοπία.