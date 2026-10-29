Οι προσδοκίες για το Δημοκρατικό Κόμμα στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο, καθώς ένα «μπλε κύμα» θεωρείται σχεδόν βέβαιο, όμως το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από μια σειρά από αμφίρροπες αναμετρήσεις για τη Γερουσία. Αν και δεν υπάρχει επίσημος ορισμός για το τι συνιστά ένα «κύμα» εκλογικής επιτυχίας, με βάση ορισμένους δείκτες η επικράτηση των Δημοκρατικών φαίνεται αναπόφευκτη. Ωστόσο, το αν ένα μεγάλο κύμα μεταφραστεί σε μια ισχυρή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στον έλεγχο της Γερουσίας είναι ένα εντελώς διαφορετικό ερώτημα.



Οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν σημαντικά δομικά πλεονεκτήματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να αποφύγουν μεγάλες απώλειες, ακόμη και αν το «μπλε κύμα» ξεσπάσει με σφοδρότητα.

Υπό ορισμένα σενάρια, οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται ακόμη και να νιώσουν ως νικητές της εκλογικής βραδιάς της 3ης Νοεμβρίου. Αν η δύναμη των Δημοκρατικών παρομοιαστεί με ένα διογκούμενο κύμα, το πλεονέκτημα των Ρεπουμπλικανών έγκειται στο γεγονός ότι οι βουλευτές και κυρίως οι γερουσιαστές τους βρίσκονται ήδη προστατευμένοι σε υψηλότερο έδαφος.



Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι αν διαμορφώνεται ένα μεγάλο κύμα εκλογικής επιτυχίας, αλλά αν αυτό θα είναι αρκετά ισχυρό ώστε να κατακλύσει τους Ρεπουμπλικανούς που στέκονται στέρεα στα οχυρά τους. Όσο μεγαλύτερο είναι το κύμα, τόσο περισσότερες έδρες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τίθενται σε κίνδυνο. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται σε παραδοσιακά συντηρητικές περιοχές, όμως ορισμένες είναι λιγότερο ασφαλείς.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο πλευρό της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ αφού ψήφισε πρόωρα για τις ενδιάμεσες εκλογές στη βιβλιοθήκη της κομητείας Παλμ Μπιτς στο Ουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα

Οι Ρεπουμπλικανοί είναι καλά προετοιμασμένοι, καθώς προέβλεπαν την εξέλιξη ενός «μπλε κύματος» εδώ και καιρό. Ιστορικά, οι ενδιάμεσες εκλογές τείνουν να είναι δυσμενείς για το κόμμα του Προέδρου, ενώ τα ποσοστά δημοτικότητας του Ντόναλντ Τραμπ καταγράφονται στα χαμηλότερα επίπεδα.

Για να διατηρήσουν την πλειοψηφία τους, οι Ρεπουμπλικανοί επανασχεδίασαν τους εκλογικούς χάρτες και δαπάνησαν δισεκατομμύρια δολάρια. Παρ’ όλα αυτά, οι προετοιμασίες αυτές μάλλον δεν θα αρκέσουν για να κρατήσουν τη Βουλή. Στη Γερουσία όμως η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, καθώς οι Δημοκρατικοί πρέπει να ανατρέψουν αποτελέσματα σε πολιτείες που ο Τραμπ κέρδισε με διψήφια ποσοστά.

Τα τέσσερα σενάρια για τη Γερουσία

Στο σενάριο 1, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν την πλειοψηφία στη Γερουσία. Με το «μπλε κύμα» να μην επιβεβαιώνεται και τις δημοσκοπήσεις να υπερεκτιμούν τη δυναμική των Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικανοί κρατούν τη Γερουσία με σχετική άνεση. Οι Δημοκρατικοί κερδίζουν μόνο μια οριακή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία μπορεί να χρειαστεί ημέρες για να επιβεβαιωθεί λόγω της καταμέτρησης των επιστολικών ψήφων.



Το «μπλε κύμα» βρέχει μόνο λίγο τα πόδια των Ρεπουμπλικανών, στις πολιτείες-οχυρά τους, αλλά δεν τους παρασύρει, καθώς η συσπείρωση των συντηρητικών ψηφοφόρων αποδεικνύεται ισχυρή.

Στο σενάριο 2, οι Ρεπουμπλικανοί διατηρούν το πλεονέκτημα στη Γερουσία αλλά με ελάχιστη διαφορά. Το «μπλε κύμα» επιβεβαιώνεται αλλά «αναιμικά» και, παρότι οι Δημοκρατικοί καταγράφουν σημαντικά κέρδη στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Γερουσία παραμένει οριακά στα χέρια των Ρεπουμπλικανών.



Οι μάχες στις κόκκινες πολιτείες κρίνονται στο νήμα αργά τη νύχτα. Δημοκρατικοί υποψήφιοι σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις των τελευταίων δεκαετιών σε προπύργια όπως το Τέξας και η Νότια Καρολίνα, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί καταφέρνουν να διατηρήσουν τις έδρες που χρειάζονται για να κρατήσουν τον έλεγχο.

Ψηφοφόρος ρίχνει την επιστολική του ψήφο σε κάλπη υποδοχής ψηφοδελτίων στο Γραφείο του Επόπτη Εκλογών κατά τη διάρκεια της πρόωρης ψηφοφορίας για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στο Ντοράλ της Φλόριντα

Στο σενάριο 3, οι Δημοκρατικοί πραγματοποιούν την ανατροπή που απαιτείται για να κερδίσουν τη Γερουσία. Το μέγεθος του «μπλε κύματος» είναι σημαντικό και η ορμή του είναι τέτοια που παρασύρει τους Ρεπουμπλικανούς ακόμη και σε πολιτείες με ευρύ προβάδισμα του Τραμπ.



Η διαφορά από το δεύτερο σενάριο μπορεί να κριθεί σε μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους, όμως το πολιτικό αποτέλεσμα είναι σαρωτικό. Η δυσαρέσκεια των συντηρητικών ψηφοφόρων στο πρόσωπο του Τραμπ τους οδηγεί είτε στην αποχή είτε στην υπερψήφιση των Δημοκρατικών, αλλάζοντας τις ισορροπίες.

Στο σενάριο 4, το «μπλε κύμκα» αποδεικνύεται πολιτικό «τσουνάμι» και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Οι Δημοκρατικοί εξασφαλίζουν μια ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή με 250 έδρες και μια άνετη επικράτηση στη Γερουσία με 53 ή περισσότερες έδρες. Παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών περνούν στον έλεγχο των Δημοκρατικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην αμερικανική πολιτική.



Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών, σύμφωνα με τους New York Times, «αυτή η εκλογή θα σηματοδοτήσει τη στιγμή που αρχίζουμε να γυρίζουμε σελίδα και να κοιτάμε προς ένα νέο κεφάλαιο της αμερικανικής πολιτικής».