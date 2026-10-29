Οι αρχές στις Φιλιππίνες εξασφάλισαν δικαστικό ένταλμα για την εξέταση ψηφιακών συσκευών και αρχείων που συνδέονται με τον Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για καταγγελίες σχετικά με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για τον έλεγχο ηλεκτρονικών δεδομένων που ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί ποινικές διώξεις σε βάρος του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου στις 29 Οκτωβρίου, οι αστυνομικοί θα εξετάσουν ηλεκτρονικές συσκευές, σκληρούς δίσκους και άλλο ψηφιακό υλικό που παρέδωσε στις αρχές ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ. Το υλικό βρίσκεται στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται στις Φιλιππίνες, όπου διέμενε ο 82χρονος.

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται τις καταγγελίες, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει «άρρωστα ψέματα». Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και δεν υπάρχει ανακοίνωση για απαγγελία κατηγοριών.

Η συνδρομή του FBI και η θέση της Μέγκαν Μαρκλ

Στην υπόθεση έχει προστεθεί και η πιθανότητα συνδρομής του FBI. Όπως μεταδόθηκε από τις Φιλιππίνες, η αμερικανική υπηρεσία έχει επικοινωνήσει με τους ερευνητές και έχει εκφράσει την ετοιμότητά της να βοηθήσει, εφόσον ζητηθεί. Η συνεργασία, εφόσον προχωρήσει, θα γίνει μέσω των προβλεπόμενων νομικών και διπλωματικών διαδικασιών.

Η Μέγκαν Μαρκλ έχει ήδη τοποθετηθεί δημόσια για τις καταγγελίες. Στις 23 Οκτωβρίου δήλωσε ότι είναι «βαθιά αναστατωμένη» από όσα έχουν γίνει γνωστά και ότι οι σκέψεις της βρίσκονται με τα παιδιά που ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση.

Η δούκισσα του Σάσεξ ανέφερε επίσης ότι είχε ενημερωθεί για «ανησυχητικές και σοκαριστικές» καταγγελίες μετά τον γάμο της το 2018. Εξήγησε πως η απόφασή της να κρατήσει τον πατέρα της μακριά από τα παιδιά της συνδεόταν με την επιθυμία της να τα προστατεύσει.

Η σχέση πατέρα και κόρης είναι εδώ και χρόνια διαρρηγμένη. Ο Τόμας Μαρκλ δεν έχει συναντήσει τα παιδιά της Μέγκαν και του πρίγκιπα Χάρι, ενώ η ίδια έχει διατηρήσει απόσταση από εκείνον.

Η επιστολή του 2019 και τα ερωτήματα για τη βρετανική αστυνομία

Παράλληλα με την έρευνα στις Φιλιππίνες, ερωτήματα έχουν προκύψει και για τον χειρισμό μιας επιστολής που έφτασε στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον Ιανουάριο του 2019. Το έγγραφο περιείχε ισχυρισμούς για πιθανή παράνομη δραστηριότητα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν.

Η βρετανική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν κοινοποίησε τότε τις πληροφορίες σε άλλες διωκτικές αρχές. Έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την επιστολή και το ενδεχόμενο να παραπέμψει την υπόθεση στη βρετανική ανεξάρτητη αρχή που εποπτεύει τις αστυνομικές υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη εξέταση αφορά τον χειρισμό της επιστολής από τη Μητροπολιτική Αστυνομία και δεν σημαίνει ότι η ίδια διεξάγει την έρευνα σε βάρος του Τόμας Μαρκλ. Η έρευνα για τις καταγγελίες βρίσκεται στις Φιλιππίνες.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των ψηφιακών στοιχείων και να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές, οι καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ παραμένουν υπό διερεύνηση.