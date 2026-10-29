Κατηγορηματική ήταν η διάψευση της Άγκυρας απέναντι στις σοβαρές αιτιάσεις περί εμπλοκής της στις εκλογικές διαδικασίες του Ισραήλ, με το Κέντρο Καταπολέμησης της Παραπληροφόρησης της τουρκικής προεδρίας να περνά στην αντεπίθεση. Η τουρκική πλευρά ξεκαθάρισε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί στερούνται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης και αποτελούν μέρος μιας καλά οργανωμένης και σκόπιμης εκστρατείας παραπληροφόρησης.



Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, στόχος των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων και καταγγελιών είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης και η εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων.



Η Άγκυρα υπογραμμίζει πως τέτοιες μεθοδεύσεις το μόνο που καταφέρνουν είναι να κλιμακώνουν την ένταση και να δημιουργούν τοξικό κλίμα στην περιοχή.

Türkiye’s Center for Countering Disinformation says claims that Ankara interfered in Israel’s election are "completely baseless" and part of a "deliberate and open disinformation campaign" https://t.co/iRnt6pg6Pm — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 29, 2026

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε ως απάντηση σε δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τουρκική πλευρά απορρίπτει στο σύνολό τους τις σχετικές καταγγελίες.



«Οι ισχυρισμοί που εμφανίστηκαν σε ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με τους οποίους “η Τουρκία παρενέβη στις εκλογές του Ισραήλ”, είναι εντελώς αβάσιμοι», αναφέρει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει τις σχετικές πληροφορίες μέρος οργανωμένης προσπάθειας παραπλάνησης της κοινής γνώμης, καλώντας τους πολίτες να μην τις θεωρούν αξιόπιστες.



«Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος μιας σκόπιμης και απροκάλυπτης εκστρατείας παραπληροφόρησης, με στόχο τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Παρακαλούμε θερμά το κοινό να μη δίνει βάση σε τέτοιου είδους ψευδείς ειδήσεις και ισχυρισμούς που αποσκοπούν στην παραπλάνησή του».