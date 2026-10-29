Οι εικόνες από τα γαλλικά σουπερμάρκετ, όπου χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία των καταψυκτών σε ακραία επίπεδα, καταστρέφοντας τρόφιμα και προκαλώντας ακόμη και πυρκαγιές, ενδέχεται να μην αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό. Το Πεντάγωνο ερευνά πλέον ως πιθανή κυβερνοεπίθεση μια σειρά από μυστηριώδεις δυσλειτουργίες σε καταψύκτες αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων, οι οποίες είχαν σημειωθεί στα τέλη Αυγούστου, προκαλώντας εκτεταμένες απώλειες τροφίμων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters από τέσσερις αξιωματούχους που γνωρίζουν την υπόθεση, οι αμερικανικές στρατιωτικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι βλάβες να προκλήθηκαν από χάκερ, ενώ βρίσκονται ήδη σε επικοινωνία με τις γαλλικές αρχές που ερευνούν την κυβερνοεπίθεση της 12ης Οκτωβρίου σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η ομοιότητα των περιστατικών: οι καταψύκτες δεν σταμάτησαν απλώς να λειτουργούν, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις άρχισαν να θερμαίνονται, με αποτέλεσμα τα τρόφιμα να καταστραφούν μέσα σε λίγες ώρες.

Οι καταψύκτες άρχισαν να ζεσταίνουν τα τρόφιμα μέσα στη νύχτα

Οι ανεξήγητες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν στα τέλη Αυγούστου σε τουλάχιστον έξι καταστήματα τροφίμων που λειτουργούν μέσα σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και εξυπηρετούν στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

Η έκταση του προβλήματος προκύπτει από αναρτήσεις των ίδιων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Facebook και από ενημερώσεις στις ιστοσελίδες τους, τις οποίες εξέτασε το Reuters.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις σημειώθηκε στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουατσούκα, στην Αριζόνα.

Στις 26 Αυγούστου, η βάση ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι ο καταψύκτης της είχε περάσει σε λειτουργία απόψυξης, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία αντί να διατηρεί τα τρόφιμα παγωμένα.

«Ο καταψύκτης μας μπήκε σε λειτουργία απόψυξης και ζέστανε όλα τα τρόφιμα. Πιστέψτε μας όταν λέμε ότι είχαν χαλάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το αποτέλεσμα ήταν οι εργαζόμενοι να αντικρίσουν το επόμενο πρωί μεγάλες ποσότητες αλλοιωμένων και λιωμένων τροφίμων, τα οποία δεν μπορούσαν πλέον να διατεθούν προς κατανάλωση.

Το Πεντάγωνο ενεργοποίησε τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας

Η πιθανότητα οι βλάβες να αποτελούν αποτέλεσμα κακόβουλης ψηφιακής παρέμβασης έχει κινητοποιήσει τις αμερικανικές στρατιωτικές αρχές.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε στο Reuters ότι μονάδα της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (US Cyber Command) συνεργάζεται στενά με άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες και τις αρμόδιες διωκτικές αρχές.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών του αμερικανικού στρατού γνωστοποίησε ότι το ειδικό τμήμα της για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο συμμετέχει στην έρευνα.

Μάλιστα, οι Αμερικανοί ερευνητές βρίσκονται σε επαφή με τις γαλλικές διωκτικές αρχές, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τις διακοπές λειτουργίας των συστημάτων ψύξης που καταγράφηκαν στην Ευρώπη.

Η κυβερνοεπίθεση στη Γαλλία που κατέστρεψε τόνους τροφίμων

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στις 12 Οκτωβρίου στη Γαλλία, όταν χάκερ κατάφεραν να παρέμβουν στα συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας επαγγελματικών ψυγείων και καταψυκτών.

Περισσότερα από 350 σουπερμάρκετ επηρεάστηκαν, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες μονάδες να εκτοξεύονται έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου.

Σε αρκετά καταστήματα, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες κατεστραμμένων τροφίμων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η υπερθέρμανση προκάλεσε ακόμη και πυρκαγιές.

Ανάμεσα στις αλυσίδες που επλήγησαν ήταν οι Intermarché, Netto, Carrefour και Coopérative U.

Οι οικονομικές απώλειες ενδέχεται να φτάσουν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με εκτίμηση ιδιοκτήτη σουπερμάρκετ που επικαλείται το Reuters.

Η ομοιότητα με όσα συνέβησαν στην αμερικανική βάση της Αριζόνας είναι εντυπωσιακή: και στις δύο περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν ήταν απλώς η διακοπή της ψύξης, αλλά η ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας.

Το παρωχημένο λογισμικό που μπορεί να άνοιξε την πόρτα στους χάκερ

Στη Γαλλία, οι έρευνες στράφηκαν και στα συστήματα ελέγχου ψύξης της δανέζικης εταιρείας Danfoss, τα οποία χρησιμοποιούνταν σε πολλές από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι αρκετές από τις συσκευές λειτουργούσαν με παρωχημένο λογισμικό ή παλαιές εκδόσεις υλικολογισμικού, γεγονός που ενδέχεται να διευκόλυνε την πρόσβαση των εισβολέων. Παραμένει άγνωστο εάν στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις χρησιμοποιούνται συστήματα της Danfoss ή άλλων κατασκευαστών.

Το πρόβλημα, πάντως, δεν είναι καινούργιο. Η Danfoss έχει αναφέρει ότι το 2022 χάκερ είχαν στοχοποιήσει ή παραβιάσει συστήματα ψύξης σε σουπερμάρκετ της Ρωσίας και του Ισραήλ, τα οποία χρησιμοποιούσαν παρωχημένες εκδόσεις των ελεγκτών της.

Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2025, ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Λος Άντζελες απήγγειλαν κατηγορίες σε Ουκρανή για φερόμενη συμμετοχή σε ομάδα χάκερ που είχε θέσει εκτός λειτουργίας το σύστημα ψύξης εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος το 2024, προκαλώντας την καταστροφή περισσότερων από 900 κιλών κρέατος.

Από τα ψυγεία μέχρι την επισιτιστική αλυσίδα: Ο νέος κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων

Η δυνατότητα απομακρυσμένης παρέμβασης σε συστήματα ψύξης προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στους ειδικούς, καθώς η συντήρηση τροφίμων αποτελεί κρίσιμο τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Μπιλ Μουρ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας βιομηχανικής κυβερνοασφάλειας Xona Systems, εξήγησε ότι πολλές από αυτές τις συσκευές είχαν αρχικά σχεδιαστεί για να λειτουργούν αυτόνομα, με τεχνικούς να πραγματοποιούν τις απαραίτητες ρυθμίσεις επιτόπου.

Σταδιακά, όμως, άρχισαν να συνδέονται στο διαδίκτυο, χωρίς πάντοτε να διαθέτουν την προστασία που απαιτεί μια τέτοια πρόσβαση.

«Μπορεί σίγουρα να διαταράξει την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων», προειδοποίησε.

Νωρίτερα φέτος, η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Global Food Safety Initiative) είχε καλέσει τους ειδικούς στην ασφάλεια τροφίμων και τους υπευθύνους πληροφορικής να συνεργαστούν στενότερα για την προστασία των συστημάτων ψύξης από ψηφιακές επιθέσεις.

Όπως είχε επισημάνει, «ένα σύστημα ψύξης που έχει παραβιαστεί από χάκερ είναι εξίσου επικίνδυνο με ένα σύστημα που έχει υποστεί βλάβη».