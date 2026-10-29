Μια απίστευτη υπόθεση απάτης στη Γερμανία ήρθε στο φως, με πρωταγωνίστρια μια 62χρονη καθηγήτρια, η οποία φέρεται να απουσίαζε από την εργασία της επί 16 χρόνια, εισπράττοντας κανονικά τον μισθό της, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στον χώρο της ομορφιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, η γυναίκα κατηγορείται ότι εξαπάτησε το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο εργαζόταν, αποσπώντας συνολικά σχεδόν 250.000 ευρώ.

Η εκπαιδευτικός σταμάτησε να εμφανίζεται στην εργασία της το 2009, όταν εργαζόταν σε επαγγελματική σχολή διοίκησης επιχειρήσεων στο Βέζελ, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με την Ολλανδία. Ως αιτία της απουσίας της επικαλέστηκε χρόνια ασθένεια και ψυχολογικά προβλήματα.

Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας απέρριψε την προσφυγή της καθηγήτριας

Παρά την πολυετή απουσία της, συνέχισε να λαμβάνει κανονικά τον πλήρη μισθό της, προσκομίζοντας επανειλημμένα ιατρικές βεβαιώσεις για αναρρωτική άδεια. Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εργαζόταν ως φυσικοπαθητικός θεραπευτής και δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον τομέα των προϊόντων περιποίησης δέρματος.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά τους πρώτους τρεις μήνες απουσίας, θα έπρεπε να έχει υποβληθεί σε ανεξάρτητη ιατρική αξιολόγηση. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη ποτέ, καθώς η αναρρωτική της άδεια ανανεωνόταν επανειλημμένα επί σειρά ετών.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση έπειτα από 16 χρόνια

Η καθηγήτρια εργαζόταν από το 2003 στο επαγγελματικό σχολείο Berufskolleg του Βέζελ και κατάφερε να παραμείνει εκτός εργασίας χωρίς να εντοπιστεί η παράλειψη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2024, όταν αλλαγές στη διοίκηση του εκπαιδευτικού ιδρύματος οδήγησαν σε εσωτερικό έλεγχο.

Ο πρώην διευθυντής, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα το 2015, φέρεται να μην είχε συναντήσει ποτέ την καθηγήτρια και να αγνοούσε ότι εξακολουθούσε να περιλαμβάνεται στο διδακτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τη Bild, βάσει του γερμανικού μισθολογικού συστήματος, οι μηνιαίες αποδοχές της κυμαίνονταν από 5.051 έως 6.174 ευρώ.

«Tο επαγγελματικό λύκειο που εργαζόταν τελευταία η καθηγήτρια

Αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη

Η καθηγήτρια εργαζόταν για το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενημερώθηκαν για την υπόθεση, αποφάσισαν να την υποβάλουν σε ιατρική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Η ίδια αρνήθηκε να εξεταστεί και επιχείρησε να προσβάλει δικαστικά τις αποφάσεις της διοίκησης. Ωστόσο, οι προσφυγές της απορρίφθηκαν, με αποτέλεσμα η ιατρική αξιολόγηση να αναμένεται να πραγματοποιηθεί.

«Έχω πολλά ερωτήματα, καθώς δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια υπόθεση», δήλωσε στην Bild η υπουργός Παιδείας του κρατιδίου, Ντοροτέ Φέλερ.

«Δεν έχω αντιμετωπίσει ποτέ ξανά τέτοια υπόθεση» λέει η υπουργός Παιδείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Ντοροτέ Φέλερ του CDU

Παρά το ποσό που φέρεται να εισέπραξε η εκπαιδευτικός, η επιστροφή των χρημάτων ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση, καθώς θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι οι ισχυρισμοί της σχετικά με την κατάσταση της υγείας της ήταν ψευδείς.

Κατηγορείται και για πλαστογραφία πιστοποιητικών καταδύσεων

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στις καταγγελίες για απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Η εισαγγελία έχει απαγγείλει σε βάρος της καθηγήτριας και κατηγορία για πλαστογραφία.

Σύμφωνα με τις έρευνες, η 62χρονη, η οποία ασχολείται ενεργά με τις καταδύσεις, φέρεται να κατασκεύασε δύο πιστοποιητικά ιατρικής καταλληλότητας για καταδύσεις, τα οποία εμφανίζονταν ως εκδοθέντα από γιατρό.

Ωστόσο, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο γιατρός που αναφερόταν στα συγκεκριμένα έγγραφα δεν υπήρχε.