Κατηγορηματικά διέψευσε η Ντόχα τους ισχυρισμούς περί ανάμειξης στις ισραηλινές εκλογές, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές επικίνδυνες και παντελώς ανυπόστατες. Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε χρηματοδότησε δραστηριότητες με στόχο τον επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος στο Ισραήλ, απορρίπτοντας στο σύνολό τους τις καταγγελίες.



Παράλληλα, η Ντόχα σημείωσε με νόημα ότι οι συγκεκριμένοι ανυπόστατοι ισχυρισμοί κατασκευάζονται και ανακυκλώνονται τεχνηέντως από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς, καθώς και από ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που προσκείνται σε αυτούς, με προφανή σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και την όξυνση της γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Κατάρ παρενέβη στις ισραηλινές εκλογές ή χρηματοδότησε δραστηριότητες που στόχευαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμά τους», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαζίντ αλ Ανσάρι στο Χ.



«Κατηγορούν το Κατάρ ότι εξαγόρασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ισραηλινή αριστερά και τώρα την αραβική ψήφο», συνέχισε, καταγγέλλοντας τις κατηγορίες ως «τόσο γελοίες όσο και επικίνδυνες».

We categorically deny allegations that Qatar has interfered in Israeli elections or funded any activities intended to influence their outcome. We reject the accusations made by certain Israeli politicians and their contacts in the media, who have launched yet another disinformation campaign aiming to drag Qatar into Israeli political disputes following this week’s elections. They accuse Qatar of buying off Benjamin Netanyahu, the Israeli political left and now, in this latest campaign, the Arab vote. If these claims were to be believed, Qatar would apparently own all of Israel. These accusations are ridiculous and dangerous in equal measure. The repeated invocation of Qatar in Israeli electoral rhetoric reveals an excessive obsession with our country among certain Israeli political and media figures. Qatar should not be used as a scapegoat for the political failures of certain Israeli politicians. Rather than trying to shift attention onto Qatar, they would be better off focusing on their own voters, improving people’s everyday lives, and undoing the damage they’ve created in the region. We reiterate that we have no involvement in Israel’s political or electoral competition. These are internal Israeli matters in which we do not interfere, and we will not accept any attempt to draw Qatar into its domestic political disputes. Any government emerging from these elections must uphold international law and relevant United Nations resolutions, engage seriously and honestly on the Palestinian issue, and respect the inalienable rights of the Palestinian people, foremost among them their right to self-determination and an independent state on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. This requires responsibility and accountability. None of this will distract us from our important role as a mediator, our diplomatic and humanitarian efforts, our support for the Palestinian people, or our commitment to a just and comprehensive peace and regional stability. We will continue working closely with our regional and international partners to resolve ongoing conflicts through diplomacy. We will not remain silent while Qatar’s name is exploited to serve electoral agendas or narrow political interests. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 29, 2026

Το στρατόπεδο του πρωθυπουργού Νετανιάχου ενέτεινε τις επιθέσεις του σήμερα εναντίον των ισραηλινών αραβικών κομμάτων που είναι έτοιμα να επιτύχουν αριθμό ψήφων ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγορώντας τα ότι έλαβαν ξένη χρηματοδότηση.



Χθες, οι εκλογικές αρχές είχαν στείλει επιστολή στη Σιν Μπετ, την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ζητώντας έρευνα για αυτούς τους ισχυρισμούς. Η επιστολή δεν αναφέρει καμία χώρα, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στο Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.



Το πλούσιο σε φυσικό αέριο εμιράτο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι πλήρωνε συνεργάτες του πρωθυπουργού για να προωθήσουν τα συμφέροντά του στη χώρα.



«Το Κατάρ δεν πρέπει να γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τις πολιτικές αποτυχίες ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων», δήλωσε ο αξιωματούχος του Κατάρ.



«Τίποτα από αυτά δεν θα μας αποτρέψει από τον σημαντικό μας ρόλο ως μεσολαβητές», πρόσθεσε.



Η Ντόχα έπαιξε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ηγείται επίσης των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.