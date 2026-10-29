Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Κατηγορηματικά διέψευσε η Ντόχα τους ισχυρισμούς περί ανάμειξης στις ισραηλινές εκλογές, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές επικίνδυνες και παντελώς ανυπόστατες. Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ξεκαθάρισε ότι ουδέποτε χρηματοδότησε δραστηριότητες με στόχο τον επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος στο Ισραήλ, απορρίπτοντας στο σύνολό τους τις καταγγελίες.

Παράλληλα, η Ντόχα σημείωσε με νόημα ότι οι συγκεκριμένοι ανυπόστατοι ισχυρισμοί κατασκευάζονται και ανακυκλώνονται τεχνηέντως από ορισμένους Ισραηλινούς πολιτικούς, καθώς και από ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που προσκείνται σε αυτούς, με προφανή σκοπό τη δημιουργία εντυπώσεων και την όξυνση της γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή.

«Αρνούμαστε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το Κατάρ παρενέβη στις ισραηλινές εκλογές ή χρηματοδότησε δραστηριότητες που στόχευαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμά τους», έγραψε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαζίντ αλ Ανσάρι στο Χ.

«Κατηγορούν το Κατάρ ότι εξαγόρασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ισραηλινή αριστερά και τώρα την αραβική ψήφο», συνέχισε, καταγγέλλοντας τις κατηγορίες ως «τόσο γελοίες όσο και επικίνδυνες».

Το στρατόπεδο του πρωθυπουργού Νετανιάχου ενέτεινε τις επιθέσεις του σήμερα εναντίον των ισραηλινών αραβικών κομμάτων που είναι έτοιμα να επιτύχουν αριθμό ψήφων ρεκόρ στις βουλευτικές εκλογές, κατηγορώντας τα ότι έλαβαν ξένη χρηματοδότηση.

Χθες, οι εκλογικές αρχές είχαν στείλει επιστολή στη Σιν Μπετ, την εσωτερική υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, ζητώντας έρευνα για αυτούς τους ισχυρισμούς. Η επιστολή δεν αναφέρει καμία χώρα, αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης έχουν αναφερθεί στο Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί το πολιτικό γραφείο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.

Το πλούσιο σε φυσικό αέριο εμιράτο έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι πλήρωνε συνεργάτες του πρωθυπουργού για να προωθήσουν τα συμφέροντά του στη χώρα.

«Το Κατάρ δεν πρέπει να γίνει αποδιοπομπαίος τράγος για τις πολιτικές αποτυχίες ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων», δήλωσε ο αξιωματούχος του Κατάρ.

«Τίποτα από αυτά δεν θα μας αποτρέψει από τον σημαντικό μας ρόλο ως μεσολαβητές», πρόσθεσε.

Η Ντόχα έπαιξε βασικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ηγείται επίσης των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.