Την επιλογή της να διατηρήσει στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του υπερασπίστηκε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τονίζοντας ότι η στάση της εξυπηρετούσε τα εθνικά συμφέροντα της χώρας της και συνέβαλε στη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, Μπρούνο Βέσπα, για το νέο υπό έκδοση βιβλίο του, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει μετανιώσει για την πολιτική προσέγγισης που ακολούθησε απέναντι στον Αμερικανό πρόεδρο.

«Δεν μετανιώνω για την εγγύτητά μου με τον πρόεδρο Τραμπ στην αρχή της δεύτερης θητείας του. Υπερασπιζόμουν τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν ωφέλησε μόνο την Ιταλία, αλλά αναγνωρίστηκε και από άλλους Ευρωπαίους εταίρους.

«Ήταν μια στάση που ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και εκτιμήθηκε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε.

«Κρατήσαμε ανοικτό τον ευρωατλαντικό διάλογο»

Η Τζόρτζια Μελόνι υποστήριξε ότι η σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού, ακόμη και σε περιόδους έντονων διαφωνιών.

Όπως σημείωσε, η στάση της «συνέβαλε στο να μείνει ανοικτός ο ευρωατλαντικός διάλογος, και στις φάσεις μεγαλύτερης έλλειψης κατανόησης».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η προσέγγιση αυτή βοήθησε ώστε η συζήτηση για τον ρόλο και τη λειτουργία του ΝΑΤΟ να επανέλθει, όπως είπε, στη σωστή της διάσταση.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός θέλησε, πάντως, να επισημάνει ότι η διατήρηση καλών σχέσεων με την Ουάσινγκτον δεν περιορίζεται στην προεδρία Τραμπ.

«Είχα καλή σχέση και με τον Μπάιντεν αλλά δέχθηκα κριτικές και γι’ αυτό», ανέφερε, απαντώντας στις επικρίσεις που έχει δεχθεί για τις σχέσεις της με Αμερικανούς προέδρους.

Τι είπε για το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, η Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε και στην κατάσταση της ιταλικής οικονομίας, εστιάζοντας στην πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιταλικού Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώνεται στο 3,08% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η Ιταλίδα πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μεγάλοι οίκοι αξιολόγησης και αναγνωρισμένα ινστιτούτα οικονομικών ερευνών εκτιμούν πως το πραγματικό ποσοστό βρίσκεται ήδη κάτω από το όριο του 3%.

Η Μελόνι επικαλέστηκε τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις ως ένδειξη βελτίωσης της δημοσιονομικής εικόνας της Ιταλίας, χωρίς να παραθέσει στη συγκεκριμένη δήλωση αναλυτικά στοιχεία για τους φορείς στους οποίους αναφέρθηκε.