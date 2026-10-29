Μια κυβερνοεπίθεση στην καρδιά του αμερικανικού συστήματος ελέγχου της πολιτικής χρηματοδότησης προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στη διαφάνεια, μόλις λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Για σχεδόν 41 ώρες, το ηλεκτρονικό σύστημα της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής (FEC) παρέμεινε εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η δημοσιοποίηση νέων στοιχείων για τις τεράστιες δαπάνες ισχυρών πολιτικών δωρητών και οργανώσεων που επιχειρούν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η διακοπή σημειώθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια διοχετεύονται στην προεκλογική εκστρατεία, ενώ η αδυναμία πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία προκάλεσε έντονη ανησυχία σε οργανώσεις που παρακολουθούν τη χρηματοδότηση της αμερικανικής πολιτικής ζωής.

Σύμφωνα με το Reuters, η FEC αποκατέστησε το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων το βράδυ της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο ημέρες κατά τις οποίες είχε αναστείλει τη λειτουργία του για να αντιμετωπίσει την απόπειρα παραβίασης των υποδομών της.

FEC’s electronic filing system is back online and available to filers. While work continues to restore the FECNotify service, HTML presentation of reports and the electronic fling search system, all campaign finance filings continue to be available on https://t.co/jWzncwJDPW. — The FEC (@FEC) October 28, 2026

Πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, και ξαφνικά κανείς δεν μπορούσε να δει τις δαπάνες

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε σε μια απλή τεχνική δυσλειτουργία. Οι λεγόμενες super PACs, πολιτικές οργανώσεις που μπορούν να συγκεντρώνουν και να δαπανούν απεριόριστα χρηματικά ποσά για την υποστήριξη ή την αποδυνάμωση υποψηφίων, αδυνατούσαν να υποβάλουν τις υποχρεωτικές οικονομικές αναφορές τους.

Οι συγκεκριμένες οργανώσεις, όπως και άλλες ομάδες πολιτικής χρηματοδότησης, οφείλουν να γνωστοποιούν ορισμένες προεκλογικές δαπάνες μέσα σε 24 ή 48 ώρες, ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν ποιοι χρηματοδοτούν τις πολιτικές παρεμβάσεις και πόσα χρήματα ξοδεύονται.

Όσο το σύστημα παρέμενε εκτός λειτουργίας, αυτή η δυνατότητα ουσιαστικά εξαφανίστηκε.

Τα ποσά εξηγούν γιατί η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με τον Μπρένταν Γκλάβιν, διευθυντή ερευνών της μη κομματικής οργάνωσης OpenSecrets, οι super PACs και οργανώσεις που χρηματοδοτούν πολιτικές δραστηριότητες χωρίς να αποκαλύπτουν πλήρως τους δωρητές τους, γνωστές ως dark money groups, δαπανούσαν κατά μέσο όρο περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως την εβδομάδα πριν από την κυβερνοεπίθεση.

Μόνο στις 20 Οκτωβρίου είχαν δηλωθεί πολιτικές δαπάνες που ξεπερνούσαν τα 250 εκατομμύρια δολάρια.

«Δεν είχαμε καμία εικόνα για τα χρήματα που ξοδεύονταν»

Η Μόλι Γουάιτ, η οποία παρακολουθεί τη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων και των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, περιέγραψε τις συνέπειες της διακοπής.

«Δεν είχαμε πρόσβαση στις δαπάνες της τελευταίας στιγμής, οι οποίες αυξάνονται δραματικά όσο πλησιάζουν οι εκλογές», δήλωσε στο Reuters.

«Δεν έχουμε καμία εικόνα για το τι συμβαίνει όταν τα συστήματα υποβολής στοιχείων βρίσκονται εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ιδιαίτερα επιζήμια τόσο κοντά στην εκλογική αναμέτρηση.

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση της Χίλαρι Μπράσεθ, εκτελεστικής διευθύντριας της OpenSecrets.

«Η καθυστερημένη δημοσιοποίηση ισοδυναμεί με άρνηση δημοσιοποίησης», ανέφερε σε ανακοίνωση που εκδόθηκε πριν αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος.

«Όταν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από εξωτερικές χρηματοδοτήσεις κατακλύζουν τον πολιτικό διαφημιστικό χώρο τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εκλογές, η διαφάνεια δεν είναι προαιρετική πολυτέλεια. Είναι θεμελιώδης εγγύηση για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος».

Η προειδοποίηση για χάκερ και το ξαφνικό «κατέβασμα» των συστημάτων

Η πρώτη δημόσια ένδειξη του προβλήματος εμφανίστηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, ώρα ανατολικών ΗΠΑ, όταν η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διερευνούσε σοβαρή δυσλειτουργία που επηρέαζε τα συστήματα ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών στοιχείων.

Ωστόσο, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που εξέτασε το Reuters αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρότερη από ένα συνηθισμένο τεχνικό πρόβλημα.

Αξιωματούχος της FEC είχε ενημερώσει εταιρείες που διαχειρίζονται τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης των προεκλογικών εκστρατειών ότι οι υπηρεσίες τέθηκαν εκτός λειτουργίας, αφού κακόβουλος παράγοντας επιχείρησε να παραβιάσει τα συστήματα της υπηρεσίας.

Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας, οι υπεύθυνοι οικονομικής διαχείρισης των εκστρατειών κλήθηκαν να αλλάξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους προτού συνδεθούν ξανά.

Η FEC ανακοίνωσε ότι οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν επανήλθαν σε λειτουργία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια ή την έκταση του περιστατικού.

Τόσο το FBI όσο και η αμερικανική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών (CISA) παρέπεμψαν τα σχετικά ερωτήματα στην Εκλογική Επιτροπή.

Οι θεωρίες συνωμοσίας και τα ερωτήματα για τη χρονική συγκυρία

Το γεγονός ότι η απόπειρα κυβερνοεπίθεσης σημειώθηκε τόσο κοντά στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ενημέρωση από την FEC, δημιούργησε πρόσφορο έδαφος για εικασίες και θεωρίες συνωμοσίας.

Η Μόλι Γουάιτ επισήμανε ότι μια τέτοια διακοπή θα μπορούσε θεωρητικά να εξυπηρετήσει όσους επιθυμούν να αποκρύψουν αμφιλεγόμενες πολιτικές δαπάνες της τελευταίας στιγμής.

Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως αυτός ήταν ο σκοπός της επίθεσης.

«Είναι δύσκολο να ισχυριστεί κανείς κάτι τέτοιο με βάση πραγματικές πληροφορίες, αλλά σίγουρα είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό των ανθρώπων», ανέφερε.

Το Reuters δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσει τα κίνητρα των δραστών. Οι κυβερνητικές υποδομές αποτελούν συχνά στόχο χάκερ, είτε για κατασκοπεία είτε για οικονομικό όφελος είτε για πολιτικούς σκοπούς.

Γιατί οι ειδικοί θεωρούν σωστή την απόφαση να κλείσει το σύστημα

Παρά τις σοβαρές συνέπειες για τη δημοσιοποίηση των πολιτικών δαπανών, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εκτιμούν ότι η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας ήταν η ενδεδειγμένη αντίδραση.

Ο Κάιλ Σάντι, διευθυντής κυβερνοασφάλειας της εταιρείας Logically, εξήγησε ότι η απόφαση υποδηλώνει πως η FEC εντόπισε μια απειλή της οποίας την έκταση δεν μπορούσε να προσδιορίσει αμέσως.

«Αυτό μου δείχνει ότι η FEC εντόπισε κάτι που δεν μπορούσε να αξιολογήσει άμεσα και επέλεξε μια ελεγχόμενη διακοπή λειτουργίας αντί για έναν άγνωστο κίνδυνο», δήλωσε.

Με αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία μπορούσε να ελέγξει εάν οι εισβολείς είχαν αλλοιώσει δεδομένα πριν επαναφέρει τα συστήματά της.

Παρά την αναστάτωση, η κυβερνοεπίθεση δεν αναμένεται να επηρεάσει τη δυνατότητα των Αμερικανών να ψηφίσουν στις 3 Νοεμβρίου. Η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία της χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών εκλογών και όχι για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Το ζήτημα που αναδείχθηκε, ωστόσο, παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό: την ώρα που οι μεγαλύτεροι πολιτικοί χρηματοδότες των ΗΠΑ ξοδεύουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια καθημερινά για να επηρεάσουν τις κάλπες, η δημόσια πρόσβαση στα στοιχεία αυτών των δαπανών διακόπηκε ακριβώς στην πιο κρίσιμη φάση της προεκλογικής περιόδου.