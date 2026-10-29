Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με την αποψίλωση δασικών εκτάσεων για την κατασκευή κέντρων δεδομένων της Google στη Φινλανδία, καθώς η αστυνομία της χώρας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, την έναρξη ποινικής έρευνας για ενδεχόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται εργοτάξιο κοντά στην πόλη Μούχος, στη βόρεια Φινλανδία, όπου η Tuike Finland, θυγατρική της Google, φέρεται να προχώρησε σε αποψίλωση δασικής έκτασης και εργασίες αποστράγγισης πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η υπόθεση αφορά ένα από τα έργα που εντάσσονται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο η Google, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη.

Google illegally cut down an estimated 250,000 trees in northern Finland to build a data center, sparking national outrage. The company cleared 330 hectares of forest near the town of Muhos without first completing the required environmental impact assessments. Conservationists estimate another 150,000 trees were felled at a second site in Otanmäki. Finland’s licensing authority ordered Google to stop work at both sites earlier this month. The sites are part of a €13 billion AI infrastructure project, the largest of its kind in Finland. — Clash Report (@clashreport) October 22, 2026

Τι ερευνά η αστυνομία στο εργοτάξιο της Google

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της φινλανδικής αστυνομίας, οι πρώτες διαπιστώσεις επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αποστράγγισης και διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, έχουν διαπιστωθεί ασάφειες και ελλείψεις όσον αφορά την αποστράγγιση και τη διαχείριση των υδάτων στο εργοτάξιο του έργου του κέντρου δεδομένων της Tuike Finland Oy», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι αστυνομικές αρχές διευκρινίζουν ότι η ποινική έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες.

Ήδη από τις 6 Οκτωβρίου, η αρμόδια φινλανδική εποπτική αρχή είχε διατάξει την Google να σταματήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες που προκαλούν αλλοιώσεις στο περιβάλλον, τόσο στην περιοχή του Μούχος όσο και σε δεύτερη τοποθεσία.

Η απόφαση αυτή είχε προηγηθεί της έναρξης της ποινικής έρευνας, η οποία πλέον εξετάζει εάν υπήρξαν παραβάσεις της νομοθεσίας.

JUST IN: Google forced to halt work in Finland after illegally clearing 250,000 trees for a new data center, according to the Guardian. Every tree that occupied the 815-acre site just a few months ago is now gone. The Finnish Licensing and Supervision Authority (LVV) has ordered Google to stop work on the Muhos and Otanmäki sites after it cut down the trees before the environmental impact assessment was completed. Google’s Finland manager, Antti Järvinen, has apologized but says they were acting on "the best understanding we had of the legislation at the time." Muhos and Otanmäki are a $17 billion Google AI project. President Trump has criticized Google for taking the projects overseas instead of investing in the United States. — Collin Rugg (@CollinRugg) October 23, 2026

Η θέση της Google για τις εργασίες

Η Google δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με την έναρξη της ποινικής έρευνας, ενώ το πρακτορείο δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με εκπροσώπους της Tuike Finland.

Πάντως, η αμερικανική εταιρεία είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ξεκίνησε τις προκαταρκτικές εργασίες με βάση τη δική της ερμηνεία για τις άδειες που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

I made a quick visual to complement the recent story of Google ‘illegally’ cutting down over 250,000 trees for a new data centre in Finland (thanks to Claude and free Copernicus Sentinel-2 satellite imagery). Earlier this month, Finland’s permit agency ordered Google to stop work at its planned data centre sites, after around 330 hectares of forest were cleared at Muhos before the required environmental impact assessment was complete. The visual below clearly shows the Muhos site from July 2025 to October 2026: the forest is intact into autumn 2025 and cleared by early April 2026, followed by stripped soil and site roads. 330 hectares and 250,000 trees are hard to picture, but seeing the same patch go from forest to bare ground within a few months makes the scale much easier to grasp. Satellite imagery is free to use and AI makes this a 10-minute task (that’s what I did). So, I hope more media outlets start complementing stories with satellite visuals – it is more powerful. — Aravind 🌍 🛰 (@aravindEO) October 26, 2026

Επένδυση 15 δισ. δολαρίων με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη

Η Φινλανδία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων.

Το ψυχρό κλίμα της χώρας, που διευκολύνει την ψύξη των εγκαταστάσεων, η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η κυβερνητική υποστήριξη στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Google σχεδιάζει να επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές που περιλαμβάνουν νέα κέντρα δεδομένων, αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου, εγκαταστάσεις καθαρής ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες.

Οι υποδομές αυτές προορίζονται να υποστηρίξουν υπηρεσίες της εταιρείας, όπως το Gemini, η μηχανή αναζήτησης Google, οι Χάρτες και το YouTube.

Η χώρα, παρά το γεγονός ότι έχει έκταση συγκρίσιμη με εκείνη της Γερμανίας και πληθυσμό μικρότερο των έξι εκατομμυρίων κατοίκων, έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα λιγότερες αντιδράσεις για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου.

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, είχε χαιρετίσει την επένδυση της Google ως σημαντική ώθηση για την οικονομία της χώρας, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τις ανησυχίες σχετικά με την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.