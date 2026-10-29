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Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση με την αποψίλωση δασικών εκτάσεων για την κατασκευή κέντρων δεδομένων της Google στη Φινλανδία, καθώς η αστυνομία της χώρας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, την έναρξη ποινικής έρευνας για ενδεχόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται εργοτάξιο κοντά στην πόλη Μούχος, στη βόρεια Φινλανδία, όπου η Tuike Finland, θυγατρική της Google, φέρεται να προχώρησε σε αποψίλωση δασικής έκτασης και εργασίες αποστράγγισης πριν ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η υπόθεση αφορά ένα από τα έργα που εντάσσονται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο η Google, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη επένδυσή της στην Ευρώπη.

Τι ερευνά η αστυνομία στο εργοτάξιο της Google

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της φινλανδικής αστυνομίας, οι πρώτες διαπιστώσεις επικεντρώνονται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες αποστράγγισης και διαχείρισης των υδάτων στην περιοχή.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, έχουν διαπιστωθεί ασάφειες και ελλείψεις όσον αφορά την αποστράγγιση και τη διαχείριση των υδάτων στο εργοτάξιο του έργου του κέντρου δεδομένων της Tuike Finland Oy», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι αστυνομικές αρχές διευκρινίζουν ότι η ποινική έρευνα θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες εργασίες.

Ήδη από τις 6 Οκτωβρίου, η αρμόδια φινλανδική εποπτική αρχή είχε διατάξει την Google να σταματήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες που προκαλούν αλλοιώσεις στο περιβάλλον, τόσο στην περιοχή του Μούχος όσο και σε δεύτερη τοποθεσία.

Η απόφαση αυτή είχε προηγηθεί της έναρξης της ποινικής έρευνας, η οποία πλέον εξετάζει εάν υπήρξαν παραβάσεις της νομοθεσίας.

Η θέση της Google για τις εργασίες

Η Google δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό σχετικά με την έναρξη της ποινικής έρευνας, ενώ το πρακτορείο δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με εκπροσώπους της Tuike Finland.

Πάντως, η αμερικανική εταιρεία είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι ξεκίνησε τις προκαταρκτικές εργασίες με βάση τη δική της ερμηνεία για τις άδειες που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επένδυση 15 δισ. δολαρίων με φόντο την τεχνητή νοημοσύνη

Η Φινλανδία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων.

Το ψυχρό κλίμα της χώρας, που διευκολύνει την ψύξη των εγκαταστάσεων, η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και η κυβερνητική υποστήριξη στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Google σχεδιάζει να επενδύσει 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομές που περιλαμβάνουν νέα κέντρα δεδομένων, αναβαθμίσεις του ηλεκτρικού δικτύου, εγκαταστάσεις καθαρής ενέργειας και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με μπαταρίες.

Οι υποδομές αυτές προορίζονται να υποστηρίξουν υπηρεσίες της εταιρείας, όπως το Gemini, η μηχανή αναζήτησης Google, οι Χάρτες και το YouTube.

Η χώρα, παρά το γεγονός ότι έχει έκταση συγκρίσιμη με εκείνη της Γερμανίας και πληθυσμό μικρότερο των έξι εκατομμυρίων κατοίκων, έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα λιγότερες αντιδράσεις για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου.

Τον περασμένο μήνα, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, είχε χαιρετίσει την επένδυση της Google ως σημαντική ώθηση για την οικονομία της χώρας, επιχειρώντας παράλληλα να καθησυχάσει τις ανησυχίες σχετικά με την υψηλή κατανάλωση ενέργειας και το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.