Η πολωνική κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα τις δηλώσεις του επικεφαλής του υπερσυντηρητικού κόμματος του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), Γιαροσλάβ Κατσίνσκι, ο οποίος άνοιξε επικίνδυνα τη συζήτηση για πιθανή αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο εθνικιστής ηγέτης απείλησε ανοιχτά με έξοδο της Πολωνίας αν η ΕΕ δεν μεταρρυθμιστεί σύμφωνα με τις δικές του αξιώσεις, προκαλώντας έντονες πολιτικές αναταράξεις στη Βαρσοβία.

Πρωθυπουργός το 2006 και 2007 και σήμερα βουλευτής, ο Γιαροσλάβ Κατσίνσκι απαιτεί την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «ενός επικίνδυνου οργάνου που δεν θα έπρεπε να υπάρχει», καθώς και την συνομολόγηση νέα συνθήκης μεταξύ των κρατών μελών.



Αν αυτές οι απαιτήσεις δεν ικανοποιηθούν, η ισχύουσα ευρωπαϊκή συνθήκη «καθορίζει τους όρους εξόδου μίας χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε χθες κατά την διάρκεια των εργασιών ενός φόρουμ.



«Όλα ξεκινούν από διαπραγματεύσεις και εμείς πρέπει οπωσδήποτε να τις ξεκινήσουμε. Είναι μία δύσκολη μέθοδος με ρίσκο, αλλά η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη που αξίζει τον κόπο να την χρησιμοποιήσουμε αν οι άλλες αποτύχουν», είπε.

The leader of Poland’s largest opposition party, Jaroslaw Kaczynski, said starting talks to exit the EU would be a way for its biggest eastern member state to force change within the bloc https://t.co/YBUF1Ri4M0 — Bloomberg (@business) October 29, 2026

Στην διακυβέρνηση από το 2015 έως το 2023, το PiS, που έχει αφήσει ως παρακαταθήκη τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, βρέθηκε σε ανοικτή ρήξη με τις Βρυξέλλες θέτοντας σε εφαρμογή μεταρρυθμίσεις της δικαιοσύνης κατά κατάφωρη παραβίαση του κράτους δικαίου γεγονός που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκκινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Βαρσοβίας.



Το κόμμα του Κατσίνσκι θεωρεί ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπαγορεύεται από τις ιδρυτικές της χώρες με προεξάρχουσα την Γερμανία, από την οποία απαιτεί 1.300 δισεκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις για τα ναζιστικά εγκλήματα κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.



Ο Γιαροσλάβ Κατσίνσκι θεωρεί ότι ο πολιτικός άνεμος στην Ευρώπη γυρίζει για να γίνει ευνοϊκός προς το δικό του πολιτικό στρατόπεδο, κυρίως μέσω της υπόθεσης μίας νίκης της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν στην γαλλικές προεδρικές εκλογές και της ανάδειξης του ακροδεξιού κόμματος Vox σε ρόλο διαιτητή στις ισπανικές βουλευτικές εκλογές.

«Ανηλεής μάχη»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 2014 έως το 2019 δηλώνει έτοιμος να δώσει λυσσώδη μάχη κατά της εξόδου της χώρας του από την Ευρωπαϊκή Ενωση.



«Ο Γιαροσλάβ Κατσίνσκι μόλις ανακοίνωσε ότι η Πολωνία θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τους όρους εξόδου της από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Για ένα τέτοιο διακύβευμα, μεταξύ άλλων, δίνεται σήμερα στην Πολωνία μία λυσσώδης μάχη. Μία ανηλεής μάχη. Και δεν σκοπεύω να την χάσω», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ντόναλντ Τουσκ.

Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 29, 2026



Σύμφωνα με τον πολωνό υπουργό Εξωτερικών Ραντοσλάβ Σικόρσκι, το PiS θέλει «ένα τελωνειακό σύνορο με την Γερμανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Σλοβακία και την Λιθουανία. Ελέγχους διαβατηρίων στα αεροδρόμια. Το τέλος των επιδοτήσεων προς τους αγρότες και τις επενδύσεις».



Ο Ραντοσλάβ Σικόρσκι αναφέρθηκε επίσης στους ευρωπαϊκούς πόρους του SAFE για την χρηματοδότηση αμυντικών προγραμμάτων και στο πλαίσιο του οποίου η Πολωνία, όμορος της Ρωσίας και της Λευκορωσίας και γείτοντας και σύμμαχος της Ουκρανίας, έχει χρηματοδοτηθεί με 43,5 δισεκατομμύρια ευρώ.



Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κατηγορεί συστηματικά το PiS ότι φλερτάρει με την αντιευρωπαϊκή άκρα δεξιά που γνωρίζει άνοδο στις δημοσκοπήσεις έναν χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές.

Μπροστά στην κατακραυγή, ο Κατσίνσκι ανασκεύασε σήμερα τις δηλώσεις του.



«Ο Τουσκ λέει ψέματα ως συνήθως», έγραψε στο X. «Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι απαραίτητη, αλλά χρειάζεται μεταρρύθμιση σε βάθος (…). Θέλουμε η Ενωση να λειτουργεί προς όφελος όχι των ελίτ, αλλά πρωτίστως υπέρ των απλών πολιτών».



Η κυβέρνηση του Τουσκ υπενθυμίζει συστηματικά ότι η Πολωνία έχει ωφεληθεί σημαντικά από την ένταξή της στην ΕΕ το 2004. Μέσα σε 20 χρόνια, η Βαρσοβία «έλαβε» σχεδόν 268 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 99 δισεκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε ως «εισφορές» στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Αυτό αντιστοιχεί σε «καθαρό όφελος άνω των 167 δισεκατομμυρίων ευρώ», όπως είχε επισημάνει ο Ραντοσλάβ Σικόρσκι στις αρχές του έτους.



Σύμφωνα με δύο δημοσκοπήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο, το 60% έως 70% των Πολωνών τάσσεται υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.