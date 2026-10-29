Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Ντνίπρο της Ουκρανίας έπειτα από ρωσική επίθεση με drone που είχε στόχο τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και έπληξε αποβάθρα γεμάτη ανθρώπους που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε τρένο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επίθεση αυτή «αποτρόπαια» και κάλεσε τους Δυτικούς να δράσουν.

Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia επεσήμανε ότι ένα αεριωθούμενο drone έπληξε την αποβάθρα την ώρα που το επιβατικό τρένο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό τη Ζαπορίζια.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάνζα, ανέφερε στο Telegram ότι τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Παρά την προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο, άνθρωποι βρίσκονταν στην αποβάθρα», σημείωσε η Ukrzaliznytsia προσθέτοντας ότι σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ σχολίασε στο Telegram: «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν».

«Πόσα τρομοκρατικά πλήγματα έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον μας;»

«Πόσα τρομοκρατικά πλήγματα έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων εις βάρος κάποιων Ρώσων ολιγαρχών και του ρωσικού ενεργειακού τομέα, αντί να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ουκρανία πάντα λέει ότι χρειάζονται δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από την Αμερική και την Ευρώπη μπροστά στη ρωσική κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αναφερόταν στις πρόσφατες αποφάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ αναφορικά με τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατέληξε σε συμφωνία τον Οκτώβριο με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, για τη χαλάρωση των κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας με αντάλλαγμα να διοχετευθεί στην παγκόσμια αγορά ρωσικό ντίζελ, προκαλώντας την οργή του Κιέβου και της Ευρώπης.

Από την πλευρά της η ΕΕ, παρά τις επικρίσεις της Ουκρανίας, αφαίρεσε τον Σεπτέμβριο δύο Ρώσους ολιγάρχες από τον μαύρο κατάλογό της, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.