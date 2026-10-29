Η ανακοίνωση της πρόωρης αποχώρησης της Κριστίν Λαγκάρντ από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συνοδεύεται από επαινετικά σχόλια για την παρουσία της στο τιμόνι ενός από τους ισχυρότερους οικονομικούς θεσμούς της Ευρώπης. Ωστόσο, από τα πρώτα της βήματα στη γαλλική πολιτική μέχρι την ηγεσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της ΕΚΤ, βρέθηκε επανειλημμένα στο επίκεντρο επικρίσεων, αποκτώντας μάλιστα κάποτε το προσωνύμιο «μαντάμ της γκάφας».

Η Λαγκάρντ, που αναμένεται να αποχωρήσει από την ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, κατάφερε να ξεχωρίσει από τους τεχνοκράτες συναδέλφους της χάρη σε έναν συνδυασμό επικοινωνιακής άνεσης, διπλωματικής ευελιξίας και ικανότητας να διαμορφώνει συναινέσεις.

Πρώην δικηγόρος με πολυετή επαγγελματική παρουσία στο Σικάγο, εισήλθε στη γαλλική πολιτική σκηνή το 2005, χωρίς να διαθέτει την παραδοσιακή πολιτική διαδρομή των στελεχών της γαλλικής ελίτ. Τα πρώτα της λάθη τής χάρισαν το παρατσούκλι «μαντάμ της γκάφας», ωστόσο σύντομα εξελίχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες συνεργάτιδες του τότε προέδρου Νικολά Σαρκοζί.

Ως υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, κλήθηκε να διαχειριστεί τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, συμβάλλοντας στις προσπάθειες στήριξης του γαλλικού τραπεζικού συστήματος.

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της γράφτηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στην ηγεσία του οποίου βρέθηκε το 2011, εν μέσω της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Η διαχείριση της ελληνικής κρίσης αποτέλεσε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες περιόδους της θητείας της. Το 2012, σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμαζόταν από τη βαθιά ύφεση και τα μέτρα λιτότητας, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν, σε συνέντευξή της, κάλεσε τους Έλληνες να αναλάβουν συλλογικά την ευθύνη τους πληρώνοντας τους φόρους τους.

Σύμφωνα με το Reuters, η διάθεσή της για πολιτικές που χαρακτηρίζονταν επικίνδυνες αναδείχθηκε ξανά το 2018, όταν το ΔΝΤ ενέκρινε πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 57 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Αργεντινή, επιδιώκοντας να στηρίξει την οικονομία της χώρας επί προεδρίας Μαουρίσιο Μάκρι.

Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Η χρηματοδοτική παρέμβαση δεν κατάφερε να αποτρέψει την κατάρρευση του αργεντίνικου νομίσματος και τη βαθιά ύφεση, αφήνοντας το ΔΝΤ με μια ιδιαίτερα προβληματική δανειακή έκθεση στην Αργεντινή.

Η δήλωση που προκάλεσε αναταραχή στις αγορές

Η ανάληψη της προεδρίας της ΕΚΤ το 2019 σηματοδότησε μια νέα περίοδο για τη Λαγκάρντ, η οποία σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή κρίση.

Τον Μάρτιο του 2020, καθώς η πανδημία προκαλούσε ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές κρατικών ομολόγων, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ΕΚΤ «δεν βρίσκεται εκεί για να περιορίζει τις διαφορές αποδόσεων» μεταξύ των κρατικών ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης.

Η τοποθέτησή της, που αφορούσε κυρίως τη διαφορά στο κόστος δανεισμού της Ιταλίας και της Γερμανίας, προκάλεσε άμεση αναταραχή στις αγορές και έντονες αντιδράσεις, αναγκάζοντάς την να προχωρήσει γρήγορα σε διευκρινίσεις.

Παρά το αρχικό αυτό ολίσθημα, η ΕΚΤ υπό την ηγεσία της προχώρησε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έκτακτων αγορών ομολόγων, συμβάλλοντας στη σταθεροποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ακολούθησε η νέα μεγάλη πρόκληση του πληθωρισμού, ο οποίος εκτινάχθηκε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε.

Υπό την καθοδήγησή της, η ΕΚΤ πραγματοποίησε τον ταχύτερο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων στην ιστορία της, επιχειρώντας να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Η ίδια, πάντως, αναγνώρισε αργότερα ότι είχε υποτιμηθεί αρχικά η ένταση και η διάρκεια των επιπτώσεων από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Οι αιχμές προς τους οικονομολόγους

Η Λαγκάρντ δεν δίστασε να αμφισβητήσει και την ίδια την οικονομική ελίτ, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην κορυφή των σημαντικότερων οικονομικών θεσμών του κόσμου.

Σε μία από τις χαρακτηριστικές δημόσιες τοποθετήσεις της, περιέγραψε τους οικονομολόγους ως μια «κλειστή φυλή», αφήνοντας αιχμές για την εσωστρέφεια και τις καθιερωμένες αντιλήψεις του κλάδου.

Η δήλωση προκάλεσε αντιδράσεις, με την ίδια να μετριάζει στη συνέχεια τον τόνο της, λέγοντας ότι ήλπιζε κάποια στιγμή να γίνει και η ίδια μέλος αυτής της «φυλής».

Ποιος θα την διαδεχτεί

Σύμφωνα με το άρθρο 283 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού προηγουμένως ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Η επίσημη διαδικασία αρχίζει με την υποβολή υποψηφίων από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, στο πλαίσιο του Eurogroup, συζητούν τα ονόματα και επιδιώκουν να συμφωνήσουν σε έναν υποψήφιο. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της ΕΕ διατυπώνει σύσταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πριν από τον τελικό διορισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ γνωμοδοτούν, έπειτα από διαβούλευση. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε σύνθεση των κρατών της ευρωζώνης.

Με 21 χώρες στην ευρωζώνη, η απαιτούμενη ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία προϋποθέτει τη στήριξη τουλάχιστον 16 κρατών, τα οποία εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του πληθυσμού της ευρωζώνης. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι υπήκοος κράτους-μέλους της ευρωζώνης και να διαθέτει αναγνωρισμένο κύρος και επαγγελματική εμπειρία σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα. Η θητεία είναι οκταετής και μη ανανεώσιμη.

Το χρονοδιάγραμμα αφήνει στους Ευρωπαίους ηγέτες αρκετούς μήνες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από την αποχώρηση της Λαγκάρντ. Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι ο διάδοχός της θα επιλεγεί βάσει της διαδικασίας του άρθρου 283, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποιος υποψήφιος.

Η επιλογή θα καθορίσει την ηγεσία της κεντρικής τράπεζας της ευρωζώνης σε μια πολιτικά και οικονομικά ευαίσθητη συγκυρία. Ο πρόεδρος προεδρεύει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, το οποίο καθορίζει τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Σύμφωνα με το Reuters, πιθανοί επικρατέστεροι υποψήφιοι θεωρούνται ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Κλαας Κνοτ και ο πρώην διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, αν και η επίσημη διαδικασία δεν έχει ακόμη αναδείξει υποψήφιο.

Η διαδοχή αναμένεται επίσης να συνδεθεί με ευρύτερες διαπραγματεύσεις για κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις και την εκπροσώπηση των κρατών στο εξαμελές Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει στις 7 Φεβρουαρίου 2027, με πλήρη οκταετή θητεία.