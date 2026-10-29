Η ραγδαία κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο των κρίσιμων συνομιλιών που είχαν στη Λευκωσία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση σταθερών συνθηκών ασφάλειας στην περιοχή, προτάσσοντας την άμεση επικράτηση της ειρήνης ως μοναδική βιώσιμη λύση.

Ο Αμπάς, αναφέρθηκε στην «εξαιρετική σχέση» της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον παλαιστινιακό λαό, αλλά και στις εξαιρετικές σχέσεις που «ορθώς» έχει η Κύπρος με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι η Λευκωσία μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών, με βάση μια πολιτική λύση η οποία βασίζεται στη διεθνή νομιμότητα και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.



Αναφερόμενος στις ισραηλινές εκλογές ο Αμπάς δήλωσε πως ελπίζει σε επανάληψη των «ειρηνευτικών» διαπραγματεύσεων με την επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση.



«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσορίζοντας τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο, σημειώνοντας ότι η Λευκωσία είναι «στη διάθεση της Παλαιστίνης, έτσι ώστε να διαδραματίσουμε οποιονδήποτε ρόλο θεωρούν αναγκαίο για την Κυπριακή Δημοκρατία, για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους».



Ο Αμπάς, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε ότι εδώ και πολλά χρόνια, «τείνουμε τας χείρας προς την ισραηλινή πλευρά, προκειμένου να διευθετηθεί και να επικρατήσει η ειρήνη», ζητώντας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, να διαδραματίσει η Κύπρος «ως μία γειτονική χώρα», έναν ρόλο προκειμένου η ειρηνική συζήτηση με την νέα Κυβέρνηση του Ισραήλ, να έχει τα θεμιτά θετικά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Αμπάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στην Κύπρο μετά από τις δύο επισκέψεις μου στην Παλαιστίνη το 2023 και το 2025. Διαχρονικά, είπε, «οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές». Σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε την Παλαιστίνη από το 1988 και ότι η θέση της Κύπρου όσον αφορά την επίλυση του Παλαιστινιακού «είναι ξεκάθαρη, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών».



Την ίδια στιγμή, είπε, «σήμερα υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία αναδεικνύουν και τη σημασία που δίνουμε στις σχέσεις μας, αλλά και στο να δημιουργηθούν συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή μας».



Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπιστικής βοήθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας προσφέρεται στην Παλαιστίνη, ενώ η Παλαιστίνη αξιοποιεί το κέντρο CYCLOPS στη Λάρνακα, για την εκπαίδευση Παλαιστινίων. Η Παλαιστίνη, πρόσθεσε, συμμετείχε πρόσφατα στο Κέντρο Αεροπυρόσβεσης που έχει δημιουργήσει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πάφο σε σχετικό σεμινάριο.



«Η επίσκεψη σας λαμβάνει χώρα σε μια πολύ σημαντική χρονική συγκυρία για την περιοχή μας. Και προσβλέπω στη συζήτησή μας, στην ανταλλαγή απόψεων, για να δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε από κοινού, πάντοτε μέσα από μια θετική προσέγγιση, για να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή», είπε ο Πρόεδρος στον κ. Αμπάς.



Η Κυπριακή Δημοκρατία, είπε, «είναι μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή. Δεν είναι μέρος των προβλημάτων». «Εργαζόμαστε συνεχώς μέσα από αυτή τη θετική προσέγγιση. Και φυσικά είμαστε και στη διάθεση της Παλαιστίνης, έτσι ώστε να διαδραματίσουμε οποιονδήποτε ρόλο θεωρούν αναγκαίο για την Κυπριακή Δημοκρατία, για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους», είπε τέλος.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Αμπάς ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την πρόσκλησή του και τη θερμή υποδοχή στη Λευκωσία.



Σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνώρισε την Παλαιστίνη το 1988 «πολύ πρώιμα και το έκανε χωρίς καν να της το ζητήσουμε», είπε, σημειώνοντας ότι αυτό αντανακλά την ξεκάθαρη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συμπαράσταση προς τα δίκαια του παλαιστινιακού λαού.



Εξέφρασε δε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις μεταξύ Παλαιστίνης και Κυπριακής Δημοκρατίας χρονολογούνται πολύ πιο πριν από το 1988, όταν υπήρχαν πολύ στενές σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Παλαιστίνης.



«Εδώ θέλω να τονίσω ενώπιον όλου του κόσμου τις θερμές μας ευχαριστίες προς την Κυπριακή Δημοκρατία για την ανθρωπιστική και την πολιτική στήριξη προς τον παλαιστινιακό λαό και το παλαιστινιακό πρόβλημα», είπε ο κ. Αμπάς.



«Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια της περιοχής και μας ενδιαφέρει η ασφάλεια και με τους Ισραηλινούς, δεν θέλουμε στρατιωτικές προστριβές και συγκρούσεις και θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, με βάση τη διεθνή νομιμότητα, προς όφελος όλης της περιοχής», είπε, σημειώνοντας ότι έχουν υιοθετήσει «ένα σύνθημα για το οποίο δεν ντρεπόμαστε και το λέμε ξεκάθαρα: Είμαστε υπέρ της ειρηνικής λαϊκής αντίστασης που εκφράζει τη διαμαρτυρία του παλαιστινιακού λαού σε περίπτωση παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού».



Σημείωσε ότι, μετά από την κατ΄ιδίαν συνάντησή τους, θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη απόψεις για την κατάσταση «αλλά και για το πόσο δεινοπαθεί – πάρα πολύ – ο παλαιστινιακός λαός είτε αυτό αφορά τη Λωρίδα της Γάζας είτε αφορά τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία είναι η νόμιμη πρωτεύουσα του παλαιστινιακού κράτους με βάση τα διεθνή ψηφίσματα». «Εμείς εδώ και πολλά χρόνια τείνουμε τας χείρας προς την ισραηλινή πλευρά, προκειμένου να διευθετηθεί και να επικρατήσει η ειρήνη, όχι μόνο ανάμεσα στον παλαιστινιακό λαό και στον ισραηλινό, όχι ανάμεσα στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, αλλά ανάμεσα στο Ισραήλ και στις γειτονικές αραβικές χώρες, προς όφελος όλης της περιοχής και του κόσμου», είπε ο Αμπάς.



Σημειώνοντας ότι πριν δύο μέρες διεξήχθησαν οι εκλογές στο Ισραήλ, είπε ότι είναι σε αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων και της διαμόρφωσης της κατάστασης, και ότι, μόλις γίνει ο σχηματισμός της νέας ισραηλινής Κυβέρνησης, «είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε μαζί τους το θέμα της ειρήνης».



«Και εδώ, όταν γίνει ο σχηματισμός, είναι ο ρόλος σας να υποστηρίξετε, μια και έχετε τόσο καλές προθέσεις και είστε και μια γειτονική χώρα, ένας γειτονικός φιλικός λαός, να διαδραματίσετε έναν ρόλο προκειμένου αυτή η ειρηνική συζήτηση να έχει τα θεμιτά θετικά αποτελέσματα», είπε ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος.

📍Nicosia ~ Accompanying @PresidentCYP @Christodulides in his meeting with #Palestinian President Mahmoud Abbas, who is visiting 🇨🇾. On the agenda: – Key aspects of 🇨🇾-🇵🇸 bilateral relations. – ⁠EU-Palestine relations. – Overview of regional developments. – ⁠🇨🇾 humanitarian assistance via #CyprusAid to 🇵🇸, amounting to almost 5 million euros between 2023-2026. – ⁠Training at @CYCLOPScenter of Palestinian officers for EUBAM Rafah. – ⁠#Amalthea complementary aid corridor to Gaza. — Constantinos Kombos (@ckombos) October 29, 2026

Οι δύο Πρόεδροι παρακάθισαν αργότερα σε γεύμα εργασίας, μαζί με μέλη των δύο αντιπροσωπειών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να διαδραματίσει «οποιονδήποτε ρόλο θεωρείτε ότι μπορέσουμε να διαδραματίσουμε προς την κατεύθυνση της συνεργασίας στην περιοχή μας».

Είπε ότι, η Κύπρος, ως το κράτος μέλος της ΕΕ στην περιοχή μεταφέρει τις ανησυχίες των κρατών της περιοχής στην Ευρώπη, αλλά την ίδια στιγμή, εκπροσωπεί την ΕΕ στην περιοχή. «Χαιρόμαστε διότι αυτός ο ρόλος μας έχει αναγνωριστεί και από τα άλλα κράτη μέλη αλλά και από τους θεσμούς της ΕΕ», είπε.



«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την γεωγραφία, γι΄ αυτό πρέπει να εργαστούμε όλοι από κοινού στη βάση μιας θετικής ατζέντας, μιας θετικής προσέγγισης, για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.



Ο Πρόεδρος της Παλαιστίνης, μιλώντας μέσω διερμηνέα, είπε, μεταξύ άλλων, ότι στην Κύπρο αισθάνεται σαν στο σπίτι του «διότι ο παλαιστινιακός λαός δεν αισθάνεται μόνο τη γεωγραφική εγγύτητα με τον κυπριακό λαό, αλλά αισθάνεται την εγκαρδιότητα, αισθάνεται μία υπαρξιακή ανθρώπινη σχέση με τον κυπριακό λαό».



Σημείωσε ότι τελευταία έχουν παρατηρηθεί «τεράστιες εξελίξεις» όσον αφορά την ευρωπαϊκή θέση έναντι του παλαιστινιακού προβλήματος, αναφέροντας ότι η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία έχουν εκφράσει θέσεις, οι οποίες σχεδόν είναι ταυτόσημες με την παλαιστινιακή θέση. «Και αυτό μάς χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι η Ευρώπη γενικά μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση και την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή και να διαδραματίσει έναν ρόλο προς όφελος των χωρών της περιοχής», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Αναφερόμενος στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος, ο κ. Αμπάς, είπε ότι η Λευκωσία μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, και ότι δεν θα αναφερθεί «στην εξαιρετική σχέση που υπάρχει μεταξύ του παλαιστινιακού λαού και του κυπριακού λαού και την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά έχετε και εξαιρετικές σχέσεις, και ορθώς, με το Ισραήλ, οπότε μπορείτε να διαδραματίσετε ένα ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών, με βάση μια πολιτική λύση η οποία βασίζεται στη διεθνή νομιμότητα και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».