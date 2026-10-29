Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Γκιορεμέ της Καππαδοκίας, όταν κατέρρευσε ένας από τους εντυπωσιακούς βραχώδεις σχηματισμούς της περιοχής, γνωστούς ως «Καμινάδες των Νεραϊδών», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άνθρωποι και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Στο σημείο έφτασαν εσπευσμένα ισχυρές δυνάμεις διάσωσης, καθώς και αστυνομικοί, χωροφύλακες, υγειονομικό προσωπικό και ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Νεβσεχίρ, Χουσεΐν Κιοκ, μετέβη επίσης στο σημείο, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, επιβεβαίωσε ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε. Όπως ανέφερε, περίπου στις 15:15 σημειώθηκε κατολίσθηση, η οποία αποδίδεται στις έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να αποκολληθούν βράχοι στην περιοχή Γκιορεμέ.

– #Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı #Göreme beldesinde #peribacası çöktü. – Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. #Kapadokya #Cappadocia https://t.co/3HQ1MXPLTy — Ersin TURAN (@turanersin67) October 29, 2026

«Δυστυχώς, μέχρι στιγμής έχουμε εντοπίσει τις σορούς δύο συμπολιτών μας, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πτώσης βράχων που προκλήθηκε από την κατολίσθηση. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λαμβάνει επείγουσα ιατρική φροντίδα», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν στο σημείο με το σύνολο των διαθέσιμων μέσων και του προσωπικού τους.

«Ελπίζουμε ο τραυματίας να αναρρώσει. Εκφράζουμε και πάλι τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη», κατέληξε ο κυβερνήτης, σύμφωνα με το τουρικό μέσο ενημέρωσης Milliyet.