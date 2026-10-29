Σαφή προειδοποίηση προς τα στελέχη και τους υπαλλήλους του κρατικού μηχανισμού να μην συμπράξουν στην καταστροφή δημόσιων εγγράφων απηύθυνε η «Φοιτητική Λίστα», ο συνδυασμός που επικράτησε στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, κατά την πρώτη επίσημη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με υψηλό συμβολισμό στο πάρκο έναντι του προεδρικού Μεγάρου. Ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος για περίπου 600 ημέρες τελούσε υπό κατάληψη από υποστηρικτές («έμπιστους») του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, καθαρίστηκε τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα από τους ίδιους τους φοιτητές. Αφού απομακρύνθηκαν τα μεταλλικά κιγκλιδώματα και οι σκηνές, το πάρκο αποδόθηκε ελεύθερο στους πολίτες.

Η «Φοιτητική Λίστα» καταγγέλλει ενορχηστρωμένες, παράνομες ενέργειες σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, με στόχο την εξαφάνιση αποδεικτικών στοιχείων που ενοχοποιούν απερχόμενα διοικητικά στελέχη.

«Καλούμε τους εργαζόμενους στους κρατικούς θεσμούς, τη δικαιοσύνη, το τραπεζικό σύστημα, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τα μέσα ενημέρωσης να καταγγείλουν κάθε απόπειρα καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων. Πολλοί από εσάς παραμείνατε πιστοί στον νόμο και τη δεοντολογία παρά τις πιέσεις. Σας προτρέπουμε να υψώσετε τείχος προστασίας απέναντι στις αυθαιρεσίες που επιχειρούν εκπρόσωποι της απερχόμενης κυβέρνησης κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των φοιτητών.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το φαινόμενο της καταστροφής αρχείων βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Εργαζόμενοι στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-«Fond PIO» καταγγέλλουν ότι η διοίκηση προβαίνει σε μαζική καταστροφή εγγράφων που ενδέχεται να στοιχειοθετούν αξιόποινες πράξεις, ενώ σχετικό φωτογραφικό υλικό έχει ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Σημειώνεται ότι το «Fond PIO» φέρεται να λειτούργησε ως πηγή παράνομης χρηματοδότησης για την προεκλογική εκστρατεία του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις λαμβάνουν δραματική τροπή στην κρατική τράπεζα «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (Postanska Stedionica), η οποία είναι υπεύθυνη για την καταβολή των συντάξεων στη Σερβία. Υπάλληλοι του ιδρύματος ενημέρωσαν τις εισαγγελικές αρχές ότι αποτράπηκε την τελευταία στιγμή προσπάθεια απόσπασης ενός δισεκατομμυρίου δηναρίων (περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ) από τα αποθεματικά της τράπεζας, χάρη στην άμεση παρέμβαση του προσωπικού.

Ύποπτες δραστηριότητες και φαινόμενα διοικητικής κατάχρησης έχουν ήδη αναφερθεί σε πολλές ακόμη δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Η «Φοιτητική Λίστα» κάλεσε τις διοικήσεις όλων των εμπλεκόμενων οργανισμών να υποβάλουν την αμετάκλητη παραίτησή τους, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη διαπραχθεί κατά τη μεταβατική περίοδο θα τεθεί αμέσως στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης.

Η Γενική Διευθύντρια της σερβικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης (RTS), Μάνια Γκρίτσιτς, ανταποκρίθηκε στο αίτημα των φοιτητών και υπέβαλε την αμετάκλητη παραίτησή της. Η απόφασή της ακολούθησε τις κλιμακούμενες πιέσεις από τα συνδικάτα των εργαζομένων, ανεξάρτητες δημοσιογραφικές ενώσεις και τα φοιτητικά κινήματα.

Στο πολιτικό πεδίο, η «Φοιτητική Λίστα» ζήτησε επισήμως από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή (RIK) την άμεση ανακήρυξη των τελικών επίσημων αποτελεσμάτων, προκειμένου να εκκινήσουν χωρίς καθυστέρηση οι διαδικασίες για την εκλογή της νέας κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η RIK έχει ήδη προκηρύξει επαναληπτικές εκλογές σε 53 εκλογικά τμήματα για την 1η Νοεμβρίου. Βάσει του εκλογικού νόμου, μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής ψηφοφορίας, η Επιτροπή διαθέτει περιθώριο 10 ημερών για την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων. Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το αποτέλεσμα στα συγκεκριμένα τμήματα δεν είναι ικανό να ανατρέψει τη σαρωτική νίκη του φοιτητικού συνδυασμού.