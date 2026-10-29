Διώξεις σε βάρος δύο υπόπτων για αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία άσκησαν οι λιθουανικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα εμπρησμού σε επίγειο σταθμό του δορυφορικού δικτύου Starlink, όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία της χώρας.

Το Βίλνιους είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι αντιμετωπίζει την απόπειρα εμπρησμού, η οποία σημειώθηκε στις 18 Οκτωβρίου, ως πράξη δολιοφθοράς με πιθανή σύνδεση με τη Ρωσία. Σύμφωνα με τις λιθουανικές αρχές, η ενέργεια φέρεται να είχε στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

Από την πλευρά της, η Μόσχα έχει απορρίψει στο παρελθόν παρόμοιες κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες αβάσιμες.

Σύμφωνα με την εισαγγελική ανακοίνωση, οι δύο ύποπτοι διαμένουν στη Γερμανία και είχαν συλληφθεί εκεί, έπειτα από αίτημα των βουλγαρικών αρχών, στο πλαίσιο ξεχωριστής έρευνας για εμπρηστική επίθεση σε υποδομές του Starlink.

Ο ένας από τους υπόπτους διαθέτει τουρκική και γερμανική υπηκοότητα, ενώ ο δεύτερος έχει σερβική και γερμανική υπηκοότητα.