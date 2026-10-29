«Να διαλευκανθούν» τα αίτια του πολύνεκρου, σιδηροδρομικού δυστυχήματος, που σημειώθηκε χθες στην Ούρδα της Ισπανίας, ζήτησε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός ζήτησε, επίσης, «την αποζημίωση, τουλάχιστον σε υλικό επίπεδο», για «τις οικογένειες των θυμάτων αυτής της φρικτής τραγωδίας».

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό των περιφερειακών αρχών, από τη σύγκρουση των δύο τρένων έχασαν τη ζωή τους 69 άνθρωποι.

Εντωμεταξύ, διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν τυχόν επιζώντες, καθώς και τους αγνοούμενους, στα συντρίμμια των δύο τρένων υψηλής ταχύτητας.

«Ομάδες διασωστών εργάζονται με πολλή προσοχή, διότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα εγκλωβισμένα στα συντρίμμια», δήλωσε η Έστερ Παντίγια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της περιφέρειας Καστίλλη-Λα Μάντσα μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό TVE.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της περιφέρειας, Εμιλιάνο Γκαρθία- Πάχε, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 69 και ότι ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα, οι έρευνες συνεχίζονται σε ένα βαγόνι που εξακολουθεί να είναι αναποδογυρισμένο.

«Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρχουν άλλα θύματα κάτω από αυτό, αλλά μιλώ με επιφύλαξη», πρόσθεσε.

Πάντως, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, εξακολουθούν να αγνοούνται αρκετοί επιβάτες, με τους συγγενείς τους να αγωνιούν για την τύχη τους.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, περισσότεροι από 800 στρατιωτικοί και αστυνομικοί, πάνω από 200 οχήματα, τρία ελικόπτερα, ένα κινητό κέντρο διοίκησης, drones, και σκύλοι έρευνας.

Εξάλλου, είναι σε εξέλιξη η έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Δικαστής του Τολέδο απαγόρευσε την πρόσβαση στον τόπο του δυστυχήματος σε οποιονδήποτε δεν συμμετέχει στις επιχειρήσεις διάσωσης ή στη δικαστική έρευνα, ορίζοντας ζώνη αποκλεισμού 2 χιλιομέτρων και προς τις δύο κατευθύνσεις κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης-Σεβίλλης.

Σημειώνεται πως είναι η χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία, που έχει σημειωθεί στην Ισπανία, από το 2013 και το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα φέτος.

Στο μεταξύ, οι μηχανοδηγοί στην Ισπανία πραγματοποίησαν την προγραμματισμένη για σήμερα απεργία τους με αίτημα περισσότερες επενδύσεις για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι στο χθεσινό δυστύχημα ενεπλάκησαν ένα τρένο της κρατικής εταιρείας Renfe, με σχεδόν 400 επιβάτες, και ένα τρένο της ιδιωτικής Iryo με 152 επιβαίνοντες. Τρένα των δύο αυτών εταιρειών είχαν εμπλακεί σε άλλο πολύνεκρο δυστύχημα στις 18 Ιανουαρίου, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

La Guardia Civil comparte imágenes de dron de los dos trenes accidentados en Urda https://t.co/XpTNvYQGdD pic.twitter.com/6AQVQHyNj1 — EL PAÍS (@el_pais) October 28, 2026

Επίσης, από τους περίπου 100 τραυματίες, οι 57 παραμένουν στο νοσοκομείο.

Ο πάπας Λέων εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών, ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες και εξέφρασε την υποστήριξή του προς όλους όσοι επηρεάστηκαν από την τραγωδία.

Ο Σάντσεθ, που μετέβη στο Τολέδο, δήλωσε ότι οι αρχές εργάζονται «νυχθημερόν», για να στηρίξουν τα θύματα και τις οικογένειές τους, καθώς και για να «διερευνήσουν σε βάθος και την παραμικρή λεπτομέρεια αυτής της τραγωδίας».

Από την πλευρά του, ο Αλμπέρτο Νούνιες Φεϊχό, επικεφαλής του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος, πρόκειται να επισκεφθεί την Ούρδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι 42 ξένοι πολίτες από επτά χώρες επέβαιναν στα δύο τρένα και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον ένας σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν. Οι γαλλικές αρχές επεσήμαναν ότι δεν έχουν νέα από «πολλούς» Γάλλους πολίτες.

«Οι ομάδες του υπουργείου Ευρώπης και Εξωτερικών και η πρεσβεία μας στην Ισπανία έχουν κινητοποιηθεί και παρακολουθούν προσεκτικά την κατάσταση, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Σε αυτό το στάδιο, εξακολουθούμε να προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με πολλούς πολίτες μας και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις οικογένειές τους», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Την ίδια ώρα, το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μετέδωσε ότι αγνοείται η τύχη δύο Γάλλων.