Το υπό λιβεριανή σημαία ελληνικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων CONTSHIP JET βυθίστηκε αφού επλήγη χθες, Τετάρτη, από ναυτικά drones ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε η βουλγαρική κυβέρνηση.

Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές όταν χτυπήθηκε από τρία ναυτικά drones καθώς έπλεε στη βουλγαρική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και εκτός των βουλγαρικών χωρικών υδάτων, προερχόμενο από τη Χάιφα με προορισμό την Κωνστάντζα της Ρουμανίας.

Τα μέλη του πληρώματος, 14 Φιλιππινέζοι και 4 Ουκρανοί, διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Βάρνας στη Βουλγαρία, ανακοίνωσε η Contships Management.

Δεν είναι γνωστό ποια πλευρά ευθύνεται για την επίθεση, που αυξάνει τις ανησυχίες για τις συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας επί της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Τουλάχιστον έξι πλοία έχουν δεχτεί επιθέσεις με drones ανοιχτά των βουλγαρικών ακτών αυτόν τον μήνα και περισσότεροι από δέκα ναυτικοί αγνοούνται και θεωρούνται νεκροί, σύμφωνα με τη βουλγαρική κυβέρνηση και όπως μεταδίδουν το Reuters και το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Βουλγαρία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ζητήσει συνδρομή για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ύδατα ανοιχτά των ακτών στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο αρχηγός του βουλγαρικού Πολεμικού Ναυτικού, Κιρίλ Μιχαΐλοφ, δήλωσε στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι οι βουλγαρικές αρχές ειδοποιήθηκαν από γαλλικό περιπολικό αεροσκάφος για πιθανή επίθεση με drone, την οποία δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν.

Η βουλγαρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι κατά τις αρχικές επιθεωρήσεις στον τόπο του ναυαγίου δεν εντοπίστηκαν ορατά ίχνη ρύπανσης από το πλοίο, το φορτίο του οποίου περιλάμβανε μπαταρίες ιόντων λιθίου, διαβρωτικά υγρά και οξέα και βιομηχανικά εξαρτήματα.