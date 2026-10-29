Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο ο Βλαντίμιρ Πούτιν αφιέρωσε μεγάλο μέρος τηλεφωνικής συνομιλίας διάρκειας 90 λεπτών με τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας στη μεσαιωνική ιστορία των Σλάβων, αντί να επικεντρωθεί στις προοπτικές τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε, διέψευσε κατηγορηματικά την περιγραφή, ζητώντας από την εφημερίδα να διορθώσει το δημοσίευμά της.

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου, του Φινλανδού προέδρου, Αλεξάντερ Στουμπ, και του Νορβηγού πρωθυπουργού, ενόψει των προγραμματισμένων ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία στο Άμπου Ντάμπι τον Νοέμβριο.

Ήταν η πρώτη απευθείας επικοινωνία του Πούτιν με Ευρωπαίους ηγέτες που στηρίζουν την Ουκρανία από τον Ιούλιο του 2025, όταν είχε συνομιλήσει με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Financial Times: Από τα 30 λεπτά, η συνομιλία έφτασε τα 90

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται τρεις πηγές με γνώση του περιεχομένου της επικοινωνίας, η συνομιλία είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει λιγότερο από μισή ώρα, αλλά τελικά διήρκεσε μιάμιση ώρα.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, αντί να επικεντρωθεί στις βασικές παραμέτρους μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Πούτιν φέρεται να αναφέρθηκε εκτενώς σε όσα το Κρεμλίνο περιγράφει ως «βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τη μεσαιωνική ιστορία των Σλάβων και τις ιστορικές σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας, ενώ το ενδεχόμενο άμεσης κατάπαυσης του πυρός, βασικό αίτημα του Κιέβου, συζητήθηκε ελάχιστα.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι οι δύο Σκανδιναβοί ηγέτες επέλεξαν να μην τον διακόψουν, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο αντιμετώπιζε σοβαρά την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου με την Ευρώπη.

Στέρε: «Δεν είναι αλήθεια ότι ο Πούτιν μάς έκανε διάλεξη για τους Σλάβους»

Διαφορετική εικόνα για το περιεχόμενο της συνομιλίας έδωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός, ο οποίος απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο Ρώσος πρόεδρος αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επικοινωνίας σε μια ιστορική αναδρομή.

Μιλώντας στο νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε ότι ζήτησε από τους Financial Times να διορθώσουν το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι η περιγραφή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως εξήγησε, ο Πούτιν ζήτησε να παρουσιάσει τη δική του οπτική για τη σημερινή κατάσταση και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις εξελίξεις από το 2014 μέχρι σήμερα. «Το ότι έκανε διάλεξη για τη σλαβική ιστορία απλώς δεν είναι σωστό», τόνισε.

Ο Στέρε αμφισβήτησε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος μονοπώλησε τη συζήτηση, επισημαίνοντας ότι ο διαθέσιμος χρόνος μοιράστηκε σχετικά ισότιμα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διερμηνεία.

«Είχαμε μιάμιση ώρα. Υπήρχαν διερμηνείς, επομένως ένα μέρος του χρόνου αφιερώνεται στη μετάφραση. Νομίζω ότι ο χρόνος μοιράστηκε αρκετά ισότιμα. Πιθανότατα μιλήσαμε περίπου τον ίδιο χρόνο», ανέφερε.

Πρόσθεσε ακόμη ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Αλεξάντερ Στουμπ μετέφεραν σαφή μηνύματα στον Πούτιν και του ζήτησαν να απαντήσει.

Οι Financial Times επιμένουν στο δημοσίευμά τους

Παρά τη διάψευση του Νορβηγού πρωθυπουργού, οι Financial Times δεν προχώρησαν σε διορθώσεις.

Εκπρόσωπος της εφημερίδας δήλωσε την Τετάρτη στη νορβηγική εφημερίδα VG ότι η συντακτική ομάδα εξακολουθεί να θεωρεί ακριβές το ρεπορτάζ της. «Επιμένουμε στη δημοσιογραφική μας δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις ή να αποκαλύψει τη βάση των πληροφοριών της.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Φινλανδού προέδρου, Μάρι-Κάισα Μπράντερ, δήλωσε ότι δεν έγινε αναφορά στη σλαβική ιστορία κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Κατά συνέπεια, οι εκδοχές για το περιεχόμενο της επικοινωνίας παραμένουν αντικρουόμενες: οι Financial Times επικαλούνται πηγές που είχαν ενημερωθεί για τη συζήτηση, ενώ ο Νορβηγός πρωθυπουργός και η φινλανδική προεδρία αμφισβητούν την περιγραφή του δημοσιεύματος.

Η ιστορία Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας του Πούτιν

Οι ιστορικές αναφορές αποτελούν επαναλαμβανόμενο στοιχείο των δημόσιων τοποθετήσεων του Ρώσου προέδρου για την Ουκρανία.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πούτιν είχε παρουσιάσει σε εκτενές τηλεοπτικό διάγγελμα τη δική του ερμηνεία για την ιστορική σχέση των δύο χωρών.

Ανάλογες αναφορές φέρεται να έκανε και κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο του 2025, όταν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μίλησε εκτενώς για μεσαιωνικούς Σλάβους ηγεμόνες.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Ρώσος πρόεδρος επικαλέστηκε επίσης «τις πιο πρόσφατες γενετικές έρευνες», υποστηρίζοντας ότι Ρώσοι και Ουκρανοί αποτελούν «έναν λαό», χωρίς να παρουσιάσει συγκεκριμένα επιστημονικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.

«Έτσι διαμορφώθηκε η ιστορία της ιστορικής Ρωσίας. Αυτές είναι οι σημερινές πραγματικότητες», δήλωσε.

Η συγκεκριμένη αντίληψη αποτελεί μέρος της επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να στηρίξει τις διεκδικήσεις της απέναντι στην Ουκρανία.

Δυσαρέσκεια στη Δανία: «Η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ενωμένη»

Η πρωτοβουλία της Φινλανδίας και της Νορβηγίας να επικοινωνήσουν απευθείας με τον Πούτιν προκάλεσε επιφυλάξεις σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στη Μόσχα να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, εξέφρασε την αντίθεσή της στην πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

«Είμαι πολύ επιφυλακτική απέναντι σε αυτή την ανεξάρτητη πρωτοβουλία της Νορβηγίας και της Φινλανδίας. Δεν υπήρξε συντονισμός με κανέναν από εμάς», δήλωσε στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο DR.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν βλέπει ενδείξεις πως η Ρωσία επιδιώκει πραγματικά την ειρήνη, αναφερόμενη τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στις υβριδικές ενέργειες που αποδίδονται στη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε την Ευρώπη ενωμένη, αντί να ενεργούμε ο καθένας μόνος του», τόνισε.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τον «μεγάλο σεβασμό» της προς τους Στουμπ και Στέρε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η τηλεφωνική επικοινωνία ανέδειξε ένα ευρύτερο ζήτημα: την απουσία συμφωνίας για το ποιος θα εκπροσωπεί την Ευρώπη στις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Ενημέρωσαν τον Ζελένσκι αμέσως μετά την επικοινωνία

Μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν, ο Φινλανδός πρόεδρος και ο Νορβηγός πρωθυπουργός επικοινώνησαν με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τις συζητήσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες ζήτησαν από τον Ρώσο πρόεδρο συγκεκριμένες κινήσεις αποκλιμάκωσης.

«Κατέστησαν σαφές στον Ρώσο ηγέτη ότι χρειάζονται πραγματικά βήματα αποκλιμάκωσης όσον αφορά την ενέργεια και τις υποδομές μας», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε επίσης τους δύο ηγέτες για την αναλυτική ενημέρωση και για τη στήριξή τους στις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.