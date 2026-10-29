Σε ρινγκ μετατράπηκε για ακόμη μία φορά η αίθουσα του κοινοβουλίου της Αρμενίας, καθώς βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης ήρθαν στα χέρια κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής συνεδρίασης. Πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό έντασης, καθώς παρόμοιες σκηνές έχουν σημειωθεί επανειλημμένα τους τελευταίους 18 μήνες.

Η συμπλοκή ξέσπασε ενώ μιλούσε ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Ταρόν Τσαχογιάν, ο οποίος είχε προηγουμένως εξαπολύσει προσβλητικά σχόλια κατά της αντιπολίτευσης. Ακολούθησε έντονη φραστική αντιπαράθεση με τον Ναρέκ Καραπετιάν, επικεφαλής της παράταξης «Ισχυρή Αρμενία», η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Ρούμπεν Ρουμπινιάν, δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση της συνεδρίασης, προκειμένου το κοινό να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όσα εκτυλίσσονταν στην αίθουσα.

Ανάλογο επεισόδιο μεταξύ μελών του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτικό Συμβόλαιο» και της αντιπολίτευσης είχε σημειωθεί και στις αρχές Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας το κλίμα έντασης που επικρατεί στο αρμενικό κοινοβούλιο.