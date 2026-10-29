Βουλευτικές εκλογές που δεν αναδεικνύουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία, διαβουλεύσεις και σχηματισμός μη βιώσιμων κυβερνήσεων, νέες βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι το σταθερά επαναλαμβανόμενο σχήμα των τελευταίων ετών στην πολιτική ζωή του Ισραήλ, όπου έξι εκλογικές αναμετρήσεις έχουν οργανωθεί σε διάστημα μικρότερο των επτά ετών.

Μετά την ψηφοφορία της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, το Ισραήλ βρίσκεται χωρίς νικητή, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον ρόλο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού και μία αντιπολιτευόμενη πλειοψηφία που παλεύει για την εκθρόνισή του.

Προκήρυξη νέων εκλογών

Μετά την επίσημη ανακοίνωση των εκλογικών αποτελεσμάτων την επόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, αρχίζει διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των κομμάτων και στη συνέχεια επιλέγει τον υποψήφιο που κρίνει ότι μπορεί να είναι σε θέση να σχηματίσει κυβέρνηση.

Αν οι προσπάθειες του εντολοδόχου πρωθυπουργού αποτύχουν, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η εντολή μπορεί να ανατεθεί σε δεύτερο πρόσωπο και, αν αυτό αποτύχει, η Κνεσέτ μπορεί να ορίσει ακόμα έναν εντολοδόχο.

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι περίπου 100 ημέρες. Αν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, προκηρύσσονται νέες εκλογές.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ δήλωσε χθες ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθούν νέες εκλογές και κάλεσε τα κόμματα να προσέλθουν στις διαβουλεύσεις μαζί του με ανοιχτό μυαλό.

Κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Το Λικούντ, το κόμμα του Νετανιάχου, που αναδείχθηκε το κόμμα με τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών στην 120μελή Κνεσέτ, σχηματίζει κυβέρνηση με τη συμμετοχή κεντρώων και δεξιών κομμάτων, όπως το Yashar (Έντιμος), του Γκάντι Άιζενκοτ, που ήρθε δεύτερο σε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, το Israel Beiteinu (Ισραήλ το Σπίτι μας) του Αβίγκντορ Λίμπερμαν και την παράταξη Yesh Atid (Μαζί) του Ναφτάλι Μπένετ.

Ο υποθετικός αυτός συνασπισμός εξασφαλίζει πλειοψηφία 66 εδρών στην Κνεσέτ.

Το σενάριο φαντάζει μακρινό σε αυτή τη φάση, αφού προϋποθέτει ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να εγκαταλείψει τους φυσικούς του συμμάχους, την ακροδεξιά και τα υπερορθόδοξα εβραϊκά θρησκευτικά κόμματα.

Προϋποθέτει, επίσης, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να υπαναχωρήσουν ως προς τη βασική προεκλογική τους δέσμευση: να εκθρονίσουν τον Νετανιάχου.

Πάντως, το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας θα είναι λιγότερο απίθανο αν δεν υπάρξει κυβέρνηση έπειτα από διαβουλεύσεις εβδομάδων.

Μία επανάληψη των συγκρούσεων με το Ιράν ή άλλους περιφερειακούς αντιπάλους μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

Κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ

Αν ο Ισαάκ Χέρτσογκ δώσει πρώτα στον Άιζενκοτ εντολή, θα μπορούσε να προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με τους φυσικούς συμμάχους του Yashar (Yesh Atid, The Democrats και Israel Beiteinu) και με την υποστήριξη των δύο αραβικών κομμάτων (Ra’am και Joint List).

Στο σενάριο αυτό τα κόμματα του συνασπισμού θα διέθεταν 48 έδρες και με τις 10 έδρες των αραβικών κομμάτων θα είχαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία 67 εδρών.

Αλλά, ακόμα και αν ο Άιζενκοτ απαρνηθεί την προεκλογική του δέσμευση ότι δεν θα στηριχτεί σε αραβικά κόμματα για να σχηματίσει κυβέρνηση και αποδεχθεί την κοινοβουλευτική τους υποστήριξη, είναι ένα σενάριο που θα δυσαρεστούσε πολλούς Ισραηλινούς μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου.

Από όλο το πολιτικό φάσμα, μόνο το κεντροαριστερό κόμμα The Democrats έχει ζητήσει τη συμμετοχή των αραβικών κομμάτων σε μελλοντική κυβέρνηση.

Και τα δύο αραβικά κόμματα έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμα να συνεργαστούν με το στρατόπεδο του Άιζενκοτ.

Το κόμμα Ra’am συμμετείχε στην κυβέρνηση του Ναφτάλι Μπένετ το 2021 και ήταν η πρώτη φορά που ανεξάρτητο αραβικό κόμμα εισερχόταν σε ισραηλινό κυβερνητικό συνασπισμό. Η κυβέρνηση Μπένετ κατέρρευσε 18 μήνες μετά.

Ο Νετανιάχου καταφέρνει να βρει πλειοψηφία για δεξιά-ακροδεξιά κυβέρνηση

Ο συνασπισμός του Νετανιάχου έπεσε από τις 64 έδρες στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο στις 53 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Αλλά, ο μόνιμος επιζών της ισραηλινής πολιτικής σκηνής έχει αποδείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ότι μπορεί να διασπάσει την αντιπολίτευση για να διατηρηθεί στη ζωή, αποσπώντας μέλη των άλλων κομμάτων για να τα φέρει στο στρατόπεδό του.

Το έχει κάνει επανειλημμένα και πιο πρόσφατα το 2022 προεκλογικά, ως ηγέτης της αντιπολίτευσης κερδίζοντας τις εκλογές. Αλλά ο αντίπαλός του συνασπισμός το 2022 διέθετε μικρό προβάδισμα και δεν χρειαζόταν να αποσπάσει μεγάλο αριθμό αποστατών για να αποσταθεροποιήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους.