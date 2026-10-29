Διευκρινίσεις σχετικά με τα τσιρότα που εμφανίζονταν στο πρόσωπό της, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), έδωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προέτρεψε το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών και να ελέγχει τακτικά το δέρμα του.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επέμβασης.

Δείτε το βίντεο με την ανακοίνωση της παραίτησής της

I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej — Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, είχε ανακοινώσει ότι ενημερώθηκε από την Κριστίν Λαγκάρντ για την πρόθεσή της να αποχωρήσει από την ηγεσία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Όπως πρόσθεσε ο Κόστα, η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της θα ξεκινήσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση.