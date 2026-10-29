Σχεδόν έναν μήνα μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ο πιλότος Σμιτ Ματσάρ βραβεύτηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Ο Ινδός κυβερνήτης τιμήθηκε την Τρίτη (27/10) από τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος της πτήσης-θρίλερ, για τις ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.
Όπως ανακοίνωσε η προεδρία των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα.
Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, τα σημάδια από τα τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ματσάρ ήταν ακόμη εμφανή, ενώ το ένα χέρι του παρέμενε σε γύψο.
Στην τελετή βράβευσης, ο πρόεδρος των ΗΑΕ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον τραυματισμένο πιλότο, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων της χώρας.
Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ φαίνεται σε βίντεο να ρωτά τον Ματσάρ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αναρρώσει το χέρι του, με τον κυβερνήτη να απαντά «δύο μήνες».
«Έχω μια ιδέα. Όταν αναρρώσεις, θα κάνουμε μια συνάντηση για να σου μάθω πώς να παλεύεις», είπε χαμογελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.