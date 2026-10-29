Σχεδόν έναν μήνα μετά την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης σε πτήση της flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ο πιλότος Σμιτ Ματσάρ βραβεύτηκε από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Ινδός κυβερνήτης τιμήθηκε την Τρίτη (27/10) από τον Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος της πτήσης-θρίλερ, για τις ενέργειές τους, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.

UAE President Sheikh Mohamed joked he wants to teach flydubai hero Smit Machchhar some jiu-jitsu moves once he recovers from his injuries pic.twitter.com/4pry0H9dgU — The National (@TheNationalNews) October 29, 2026

Όπως ανακοίνωσε η προεδρία των ΗΑΕ, ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ εξήρε το θάρρος και τον επαγγελματισμό τους, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ανθρώπων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη χώρα.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, τα σημάδια από τα τραύματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του Ματσάρ ήταν ακόμη εμφανή, ενώ το ένα χέρι του παρέμενε σε γύψο.

Heartiest congratulations to Captain Smit Machchhar on being conferred the prestigious Order of Zayed II (First Class) by the UAE.



His extraordinary bravery in averting a mid-air tragedy stands as a resounding testament to the valour, skill and calm professionalism of Indian… pic.twitter.com/XGas3thUGF — Smriti Z Irani (@smritiirani) October 28, 2026

Στην τελετή βράβευσης, ο πρόεδρος των ΗΑΕ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον τραυματισμένο πιλότο, παρουσία ανώτερων αξιωματούχων της χώρας.

Ο Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ φαίνεται σε βίντεο να ρωτά τον Ματσάρ πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να αναρρώσει το χέρι του, με τον κυβερνήτη να απαντά «δύο μήνες».

«Έχω μια ιδέα. Όταν αναρρώσεις, θα κάνουμε μια συνάντηση για να σου μάθω πώς να παλεύεις», είπε χαμογελώντας ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.