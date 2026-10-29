Η Γαλλία προετοιμάζεται για έναν ακόμη γύρο διαδηλώσεων το ερχόμενο Σάββατο, με την κοινωνία να εμφανίζεται διχασμένη ως προς το αν πρέπει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις ή να μπει τέλος σε αυτές. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή ενόψει των νέων συγκεντρώσεων, ενώ ο πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ζητά την επιστροφή στην ομαλότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην επαναλειτουργία των σχολείων.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Elabe για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM, η πλειονότητα των Γάλλων, σε ποσοστό 54%, επιθυμεί να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. Αντίθετα, το 46% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι διαμαρτυρίες πρέπει να συνεχιστούν. Μεταξύ όσων υποστηρίζουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων, το 29% προτιμά να διατηρηθεί η έντασή τους στα σημερινά επίπεδα, ενώ το 17% ζητά την περαιτέρω κλιμάκωσή τους.

Η στάση των πολιτών διαφοροποιείται αισθητά ανάλογα με την ηλικία τους. Οι νεότεροι, ηλικίας 18 έως 34 ετών, εμφανίζονται περισσότερο θετικοί στη συνέχιση των διαδηλώσεων. Αντίθετα, στους πολίτες άνω των 35 ετών επικρατεί, σε γενικές γραμμές, η άποψη ότι οι κινητοποιήσεις θα πρέπει να τερματιστούν. Αντίστοιχες διαφοροποιήσεις καταγράφονται και με βάση την πολιτική τοποθέτηση των ψηφοφόρων, καθώς όσοι υποστηρίζουν τα αριστερά κόμματα τάσσονται υπέρ των διαμαρτυριών, ενώ μεταξύ των ψηφοφόρων του κέντρου και της δεξιάς υπερισχύει η επιθυμία να σταματήσουν.

Την ίδια στιγμή, θετική είναι η στάση της κοινής γνώμης απέναντι στην απεργία που έχουν προαναγγείλει τα συνδικάτα για τις 5 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έξι στους δέκα Γάλλους δηλώνουν ότι στηρίζουν τη συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση.

Σε επιφυλακή η αστυνομία ενόψει των νέων διαδηλώσεων

Με αυξημένα μέτρα ασφαλείας προετοιμάζονται οι αστυνομικές αρχές για τις διαδηλώσεις του Σαββάτου. Το κίνημα των λεγόμενων «κίτρινων γιλέκων» έχει καταθέσει αίτημα για τη διοργάνωση πορείας, η οποία προβλέπεται να ξεκινήσει από την πλατεία της Βαστίλης, να περάσει μέσα από το κέντρο του Παρισιού και να ολοκληρωθεί στην πλατεία Κονκόρντ.

Παράλληλα, οι διοργανωτές έχουν ζητήσει άδεια για καθιστική συγκέντρωση έξω από το κτίριο της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, με τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν κατσαρόλες στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας τους. Ωστόσο, η αστυνομία απαγόρευσε τη συγκέντρωση στο συγκεκριμένο σημείο και πρότεινε ως εναλλακτική τοποθεσία την πλατεία Invalides.

Το μήνυμα Μακρόν για την επιστροφή στην κανονικότητα

Στο μέτωπο της εκπαίδευσης, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, απηύθυνε έκκληση για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ηρεμίας, ζητώντας να επανέλθουν οι μαθητές στις σχολικές αίθουσες από τη Δευτέρα, όταν ολοκληρώνονται οι σχολικές διακοπές.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανταποκριθεί θετικά σε πολλά από τα αιτήματα που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, επιδιώκοντας να περιορίσει τις αντιδράσεις και να διευκολύνει την επιστροφή στην καθημερινότητα.

Αναφερόμενος, παράλληλα, στην επιλογή των αρχών να απομακρύνουν τις διαδηλώσεις από τα κεντρικά σημεία των πόλεων, ο Μακρόν υπερασπίστηκε τη συγκεκριμένη στρατηγική. Όπως δήλωσε, τα γεγονότα της 24ης Οκτωβρίου επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για μια ορθή απόφαση, καθώς απέτρεψε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν τις κινητοποιήσεις ως ευκαιρία για λεηλασίες και βανδαλισμούς.