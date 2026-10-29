Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν στη Ντνίπρο της Ουκρανίας, έπειτα από ρωσική επίθεση με drone που έπληξε τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το πλήγμα σημειώθηκε σε αποβάθρα όπου βρίσκονταν επιβάτες που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε τρένο, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia επεσήμανε ότι ένα αεριωθούμενο drone έπληξε την αποβάθρα την ώρα που το επιβατικό τρένο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό τη Ζαπορίζια.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάνζα, ανέφερε στο Telegram ότι τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Παρά την προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο, άνθρωποι βρίσκονταν στην αποβάθρα», σημείωσε η Ukrzaliznytsia προσθέτοντας ότι σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ σχολίασε στο Telegram: «Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν».

Εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να κείτονται σε αποβάθρα σιδηροδρομικού σταθμού και αστυνομικούς να βρίσκονται γονατιστοί δίπλα τους.

Η Ρωσία στοχοθετεί τρένα και σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της εισβολής της στη χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Λόγω της αύξησης των ρωσικών επιθέσεων με drones έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μαζικές απομακρύνσεις επιβατών, ακόμη και από τρένα που βρίσκονταν καθ’ οδόν.

Μόνο τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 5.800 τρένα χρειάστηκε να εκκενωθούν λόγω απειλών για πλήγματα, είχε επισημάνει η Ukrzaliznytsia στο AFP στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι περισσότερες εκκενώσεις αφορούσαν τρένα που βρίσκονταν σε επαρχίες κοντά στη γραμμή του μετώπου, στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας: την Οδησσό, τη Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια.

Εάν εντοπιστεί απειλή για ρωσικό πλήγμα, το τρένο ακινητοποιείται και οι επιβάτες οφείλουν να αποβιβαστούν από αυτό και να περιμένουν σε ασφαλή απόσταση μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Καθώς οι αεροπορικές μετακινήσεις έχουν διακοπεί λόγω του πολέμου, το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τη μετακίνηση ανθρώπων και τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη τη χώρα, καθώς και για τα ταξίδια από και προς την Ουκρανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.