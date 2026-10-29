Την πρόθεσή της να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας επιδιώκει να αναδείξει η Μόσχα, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αναφέρεται με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον Έλον Μασκ. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τον επικεφαλής της SpaceX «πραγματική ιδιοφυΐα», ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία μαζί του για ζητήματα που αφορούν τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Οι τοποθετήσεις του έγιναν την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής Ρωσίας – Αφρικής στη Μόσχα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα σχέδια της Ρωσίας για την ανάπτυξη του Rassvet, ενός φιλόδοξου δικτύου δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, το οποίο προορίζεται να παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας και πρόσβασης στο διαδίκτυο.

«Είναι ιδιοφυΐα, πραγματική ιδιοφυΐα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πούτιν, αναφερόμενος στον επιχειρηματία που βρίσκεται στο τιμόνι της SpaceX. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ρωσική πλευρά διατηρεί στενή επικοινωνία με Αμερικανούς εταίρους, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Μασκ.

Rassvet και Starlink: Η προσπάθεια της Ρωσίας να αναπτύξει το δικό της δορυφορικό δίκτυο

Η ανάπτυξη του Rassvet αποτελεί βασικό στόχο της ρωσικής διαστημικής στρατηγικής, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο δορυφόρων που θα προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο, αντίστοιχο με εκείνο του Starlink της SpaceX.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συντονισμού των δύο πλευρών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δορυφορικών συστημάτων και να αποφευχθούν τεχνικά προβλήματα κατά την κίνησή τους σε τροχιά γύρω από τη Γη.

«Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε επαφή, ώστε οι δορυφόροι του Rassvet και του Starlink να μην παρεμβάλλονται μεταξύ τους σε τροχιά», ανέφερε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τη Μόσχα όσο και για τους Αμερικανούς εταίρους της, παρά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των δύο χωρών. «Εμείς και οι Αμερικανοί εταίροι μας το αξιολογούμε εξίσου σημαντικά και, παρά όλα τα πολιτικά ζητήματα, εργαζόμαστε εντατικά», δήλωσε.

Παρά τις φιλοδοξίες της Ρωσίας, η απόσταση που χωρίζει τα δύο δίκτυα σε επίπεδο ανάπτυξης παραμένει σημαντική. Το Starlink έχει αναπτύξει περίπου 13.000 δορυφόρους σε τροχιά, ενώ το Rassvet διαθέτει μέχρι στιγμής μόλις μερικές δεκάδες, σύμφωνα με διαδικτυακές πλατφόρμες που καταγράφουν την πορεία των δορυφόρων.

Την Τετάρτη, η ρωσική πρεσβεία στη Νότια Αφρική περιέγραψε το Rassvet ως «ρωσική εναλλακτική του Starlink», διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Σε ανάρτησή της, η διπλωματική αποστολή επισήμανε επίσης ότι η Ρωσία διατηρεί στενές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ζητήματα που αφορούν το διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τον Έλον Μασκ.

Η στρατηγική σημασία του Starlink στον πόλεμο της Ουκρανίας

Οι αναφορές του Πούτιν στον επικεφαλής της SpaceX αποκτούν πρόσθετη σημασία εξαιτίας της καθοριστικής συμβολής που έχει αποδοθεί στο Starlink κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Το δορυφορικό σύστημα της εταιρείας έχει αποτελέσει σημαντικό μέσο επικοινωνίας για την ουκρανική πλευρά, συμβάλλοντας στη διατήρηση της λειτουργίας κρίσιμων επικοινωνιακών υποδομών και στην υποστήριξη των ουκρανικών δυνάμεων απέναντι στον ρωσικό στρατό.

Ωστόσο, προβλήματα που σημειώθηκαν πρόσφατα στη συνδεσιμότητα της υπηρεσίας προκάλεσαν δυσκολίες στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος ο Έλον Μασκ παραδέχθηκε ότι η SpaceX προχώρησε σκόπιμα σε ενέργειες που επηρέασαν τη λειτουργία της υπηρεσίας.

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της εξάρτησης των σύγχρονων στρατών από ιδιωτικές τεχνολογικές εταιρείες. Η λειτουργία συστημάτων επικοινωνίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο επιχειρηματικών ομίλων μπορεί να επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ισχύ που διαθέτουν οι εταιρείες αυτές σε περιόδους κρίσης.

Οι κινήσεις προσέγγισης μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου για τον Έλον Μασκ πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται προσπάθειες προσέγγισης μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, παρά τις συνεχιζόμενες διαφωνίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα συμφωνία με τη Ρωσία για εισαγωγές ντίζελ, με σκοπό να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι τιμές είχαν αυξηθεί σημαντικά στο πλαίσιο του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν.

Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ προχώρησε στην άρση ορισμένων κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία. Λίγο αργότερα, ένας Αμερικανός πολίτης που κρατούνταν από τις ρωσικές αρχές αφέθηκε ελεύθερος.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζοντάς τον «ανθρωπιστή».

Οι συγκεκριμένες εξελίξεις συνθέτουν ένα σύνθετο διπλωματικό περιβάλλον, στο οποίο οι επαφές μεταξύ πολιτικών ηγετών και ισχυρών επιχειρηματιών, αλλά και η συνεργασία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας, αποκτούν αυξημένη σημασία. Η διαστημική βιομηχανία αποτελεί ένα από τα πεδία στα οποία η τεχνική συνεργασία μπορεί να συνυπάρχει με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Η επιχειρηματική ισχύς του Μασκ και η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Έλον Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική, στη συνέχεια μετανάστευσε στον Καναδά και αργότερα εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί έχουν την έδρα τους οι βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητές του, μεταξύ των οποίων η Tesla και η SpaceX, με σημαντικό μέρος των λειτουργιών τους να αναπτύσσεται στην Καλιφόρνια και το Τέξας.

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πολιτικούς συμμάχους και χρηματοδότες του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και άλλων στελεχών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η δημόσια αναφορά του Πούτιν στον Μασκ υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η ρωσική ηγεσία στις δυνατότητες της ιδιωτικής διαστημικής βιομηχανίας. Παράλληλα, αναδεικνύει τον ολοένα μεγαλύτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς οι υπηρεσίες τους επηρεάζουν πλέον κρίσιμους τομείς της οικονομίας και της εθνικής ασφάλειας.

Σε μια εποχή κατά την οποία τα δορυφορικά δίκτυα χρησιμοποιούνται τόσο για εμπορικές επικοινωνίες όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, οι σχέσεις μεταξύ της SpaceX και της ρωσικής ηγεσίας αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα. Η επικοινωνία που περιέγραψε ο Πούτιν δεν αφορά μόνο την τεχνική λειτουργία των δορυφόρων, αλλά εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της αυξανόμενης επιρροής που ασκούν οι ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες στη διεθνή πολιτική και ασφάλεια.