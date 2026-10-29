Βαρύ είναι το κλίμα μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία που σημειώθηκε την Τετάρτη στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο, στην Ισπανία, με τουλάχιστον 69 νεκρούς. Πίσω από τον τραγικό απολογισμό βρίσκονται άνθρωποι με ονόματα και προσωπικές ιστορίες, ενώ οι οικογένειες των τραυματιών και των αγνοουμένων συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα elespanol, ανάμεσα σε όσους εξακολουθούν να αγνοούνται βρίσκονται μια 70χρονη γυναίκα που ταξίδευε για να παραστεί στον γάμο της κόρης της, ένας 27χρονος που υπηρετεί στο υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας, ένας 22χρονος μηχανικός τρένων, μια 69χρονη Καναδή συνταξιούχος και ένας ακόμη επιβάτης που είχε προορισμό τη Σεβίλλη.

Άνα Αβιλές: Ταξίδευε για τον γάμο της κόρης της

Η Άνα Αβιλές, 70 ετών, από τη Μαδρίτη, ταξίδευε μόνη της στο βαγόνι 7 του τρένου υψηλής ταχύτητας AVE, στη θέση 18Β, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο τρένων της Iryo και της Renfe κοντά στην Ούρδα.

Η γυναίκα είχε ξεκινήσει το ταξίδι της στις 8:00 το πρωί της Τετάρτης, με προορισμό τη Σεβίλλη, προκειμένου να βρεθεί κοντά στην κόρη της και τον μελλοντικό γαμπρό της, Φρανθίσκο Χιμένεθ, σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους.

Το ζευγάρι, που ζει στη Σεβίλλη, επρόκειτο να παντρευτεί το ερχόμενο Σάββατο. Η μητέρα της νύφης είχε ταξιδέψει λίγες ημέρες νωρίτερα, όμως η τραγωδία ανέτρεψε τα πάντα, όταν περίπου στις 8:53 το πρωί συγκρούστηκαν τα δύο τρένα.

Pedimos ayuda para encontrar a Ana Avilés, Uruñuela madre de mi amiga. Viajaba en el vagón 7 del AVE Renfe, que se impactó esta mañana con el Iryo. No sabemos nada, por favor compartir. https://t.co/KexnXb4Dkc — Jhonatan Segovia E (@Jhodases) October 28, 2026

Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει με την Άνα. Οι συγγενείς της έχουν μεταβεί στην περιοχή και έχουν αναζητήσει πληροφορίες σε κάθε πιθανό σημείο. «Έχουν πάει στο κλειστό γυμναστήριο, στα νοσοκομεία και παντού», ανέφερε ο Χιμένεθ στην ισπανική εφημερίδα EL ESPAÑOL.

Κάποια στιγμή ενημερώθηκαν ότι η 70χρονη ενδέχεται να είχε περάσει από τη διαλογή σε κάποιο νοσοκομείο. Ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει να την εντοπίσουν ούτε να επιβεβαιώσουν ότι πράγματι συνέβη αυτό.

Η αναζήτηση συνεχίζεται αδιάκοπα και η οικογένεια απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για την τύχη της ή διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει μαζί της.

Μέσα σε αυτή τη μαύρη ημέρα, η αγωνία και η αβεβαιότητα κυριαρχούν, καθώς οικογένειες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους και ελπίζουν να τους εντοπίσουν ζωντανούς σε κάποιο από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται δεκάδες τραυματίες. Η τραγωδία έρχεται μόλις εννέα μήνες μετά το δυστύχημα στο Ανταμούθ.

Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος: Ο 27χρονος που υπηρετεί στο υπουργείο Εσωτερικών

Αγνοούμενος παραμένει και ο Χουάν Χοσέ Γκαρθία Παλάθιος, ένας 27χρονος από τη Σεβίλλη, ο οποίος επέβαινε στο τρένο AVE 2080 της Renfe, στη θέση 108C του βαγονιού 8.

Όπως ανέφερε ξάδελφός του στην EL ESPAÑOL, ο νεαρός εξακολουθεί να αγνοείται, χωρίς η οικογένειά του να έχει λάβει κάποια πληροφορία για την τύχη του.

«Δεν γνωρίζουμε τίποτα γι’ αυτόν», δήλωσε ο συγγενής του, περιγράφοντας την αγωνία που βιώνουν όλοι περιμένοντας νέα για τον άνθρωπό τους.

Οι γονείς του βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της Πολιτοφυλακής της Ισπανίας, περιμένοντας να ενημερωθούν για το τι έχει συμβεί και αν υπάρχουν νεότερα για τον γιο τους.

3) Juan José García Palacios • Físico: 27 años, pelo castaño, estatura media. • Lugar: AVE, Vagón 8, asiento 8C. https://t.co/SHp6QjpYaB — ArnauTenismo (@ParadxnDeTenas) October 28, 2026

Ο Χουάν Χοσέ είχε επιβιβαστεί στο τρένο για να επιστρέψει στη Σεβίλλη, αφού είχε ολοκληρώσει την εβδομάδα εργασίας του. Υπηρετεί στη Μαδρίτη, στο υπουργείο Εσωτερικών, και το μόνο που ήθελε ήταν να επιστρέψει στον τόπο του και να περάσει λίγες ημέρες με τους αγαπημένους του στο σπίτι του, στην Ουτρέρα.

Οι συγγενείς του συνεχίζουν να τον αναζητούν, προσπαθώντας να συγκεντρώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να τους οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα: Ο 22χρονος μηχανικός τρένων

Την οικογένειά του στη Μάλαγα ήθελε να επισκεφθεί και ο Νταβίντ Ρέινα Ρεγκέρα, 22 ετών, ο οποίος κατοικεί στη Μαδρίτη και εργάζεται ως μηχανικός τρένων.

Ο νεαρός ταξίδευε μόνος του την Τετάρτη, στο βαγόνι 8 του AVE που εκτελούσε το δρομολόγιο Μαδρίτη – Σεβίλλη, με τελικό προορισμό τη Μάλαγα, όπου σχεδίαζε να περάσει λίγες ημέρες με τους δικούς του ανθρώπους.

🔴Accidente tren Toledo ➡️Desaparecido un malagueño que viajaba en el tren de Renfe ➡️La familia de David Reina Reguera pide ayuda para localizarlo https://t.co/UifySsWcdv — Canal Málaga RTV (@CanalMalagaRTV) October 28, 2026

Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι του. Μετά το δυστύχημα, οι γονείς του μετέβησαν στην Ούρδα, προσπαθώντας να μάθουν τι συνέβη στον γιο τους και πού μπορεί να βρίσκεται.

«Ακόμη δεν γνωρίζουμε τίποτα», δήλωσε η θεία του, Μάντα, στην EL ESPAÑOL. Η οικογένεια αναζητά οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Μέσα στην αβεβαιότητα, η θεία του έδωσε στη δημοσιότητα και μια περιγραφή της εμφάνισής του, ώστε να διευκολυνθεί η αναγνώρισή του. Ο Νταβίντ έχει ύψος 1,85 μέτρα, μαύρα μαλλιά και φορά σκουλαρίκι στο αριστερό αυτί.

Η οικογένειά του εξακολουθεί να περιμένει με αγωνία κάποια είδηση για την τύχη του.

Σαρόνα Φρόιντμαν: Η 69χρονη Καναδή που αγνοείται

Στο βαγόνι 7 βρισκόταν και η Σαρόνα Φρόιντμαν, 69 ετών, η οποία επέβαινε στο τρένο μαζί με τον σύζυγό της και τον γιο της. Οι δύο άνδρες διασώθηκαν και νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

«Ο θείος μου και ο ξάδελφός μου είναι καλά, επειδή βρίσκονταν στο βαγόνι της καφετέριας», ανέφερε στην EL ESPAÑOL η ανιψιά της, Αλεχάντρα.

Η πληροφορία αυτή επέτρεψε στην οικογένεια να γνωρίζει πού βρίσκονται δύο από τα μέλη της, αν και δεν έχει καταφέρει ακόμη να συναντηθεί μαζί τους.

Όπως σημείωσε η Αλεχάντρα, τουλάχιστον γνωρίζουν την τοποθεσία τους. Για τη Σαρόνα, όμως, οι έρευνες συνεχίζονται.

Οι συγγενείς της δεν γνωρίζουν αν έχει μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο ούτε αν περιλαμβάνεται μεταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

«Χρειαζόμαστε να μάθουμε ποιοι άνθρωποι νοσηλεύονται. Τα νοσοκομεία δεν απαντούν στο τηλέφωνο», ανέφερε με αγωνία η ανιψιά της.

Σε μια ημέρα κατά την οποία κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, η Αλεχάντρα περιέγραψε και την εμφάνιση της θείας της, χαρακτηρίζοντάς την «κοντή και αδύνατη».

Με αυτή την περιγραφή, η οικογένεια ελπίζει ότι κάποιος θα μπορέσει να την αναγνωρίσει και να δώσει πληροφορίες για το πού βρίσκεται.

Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράντε: Αγνοείται μετά τον εντοπισμό του κινητού του

Στο βαγόνι 7 ταξίδευε και ο Ρομπέρτο Αλφόνσο Ντελγάδο Αντράντε, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Σεβίλλη μαζί με την αρχιτέκτονα Πατρίθια Φερνάντεθ.

Όσο περνούν οι ώρες, η αγωνία της οικογένειάς του μεγαλώνει, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του.

«Σήμερα το πρωί πήγαμε στον σταθμό Ατότσα, αλλά δεν μας βοήθησαν καθόλου. Τον καλούσαμε όλη την ημέρα και τώρα βρήκαν το κινητό του, αλλά δεν μας λένε τίποτα», ανέφερε στην εφημερίδα η κόρη του, Κονστάνθα.

SIGUE SIN APARECER!!!🔴 VAGÓN 7, ASIENTO DESCONOCIDO DIFUSIÓN PORFAVOR. ROBERTO ALFONSO DELGADO ANDRADE #AccidenteFerroviario #AccidenteToledo #AccidenteRENFE #AccidenteFerroviarioUrda #AccidenteDeTren #Desaparecidos https://t.co/NZflCMzStu — Kar⭒ (robe’s version)꩜｡⋆ (@chicagot91_) October 29, 2026

Η ίδια έδωσε και μια περιγραφή του πατέρα της, ελπίζοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του. Όπως είπε, έχει ύψος 1,76 μέτρα και μαύρα μαλλιά.

Μετά τον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια πληροφορία για το πού βρίσκεται ο ίδιος, η οικογένεια πήγε σε αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή του και να προσκομίσει δείγματα DNA.

Οι συγγενείς του, όπως και οι οικογένειες των υπόλοιπων αγνοουμένων, συνεχίζουν να περιμένουν απαντήσεις για την τύχη των ανθρώπων τους, αναζητώντας οποιοδήποτε στοιχείο θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό τους.