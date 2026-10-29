Στο Μαϊάμι έφτασαν την Τετάρτη ο ηττημένος υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας, Φλάβιο Μπολσονάρου και η οικογένειά του, αφού ο ίδιος αρνήθηκε να αποδεχθεί την εκλογική του ήττα από τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και εγκατέλειψε τη χώρα.

Ο 45χρονος γερουσιαστής, στενός σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ακολούθησε μια έμμεση διαδρομή μέχρι τη Φλόριντα. Την Τρίτη αναχώρησε για την Αργεντινή μαζί με τη σύζυγό του και τις δύο κόρες τους και στη συνέχεια ταξίδεψε στον Ισημερινό, σύμφωνα με Αργεντινούς αξιωματούχους και τα στοιχεία των πτήσεων. Τον Μάιο είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ ενέκρινε αυτή την εβδομάδα τη χορήγηση αμερικανικών θεωρήσεων εισόδου στον ίδιο και στην οικογένειά του.

Ο πατέρας του, Ζαΐρ Μπολσονάρου, είχε επίσης καταφύγει στη Φλόριντα μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2022 από τον Λούλα, προτού επιστρέψει στη Βραζιλία τρεις μήνες αργότερα.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country. This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. https://t.co/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκεται υπό έρευνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας, καθώς κατηγορείται για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή. Το δικαστήριο διέταξε να παραδώσει τα κοινά και τα διπλωματικά διαβατήριά του έως το μεσημέρι της Τρίτης. Δεν είχε διευκρινιστεί εάν συμμορφώθηκε με την εντολή, ωστόσο σύμμαχοί του ανέφεραν αργά την Τρίτη ότι διαθέτει επίσης ιταλικό διαβατήριο.

Η πρώτη δήλωση του Φλάβιο Μπολσονάρου μετά την αναχώρησή του

Την Τετάρτη, ο Μπολσονάρου έκανε τις πρώτες δηλώσεις του σχετικά με την αναχώρησή του από τη Βραζιλία, μέσω ανακοίνωσης που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ. Σε αυτήν, υποστήριξε ότι είναι θύμα εκλογικής νοθείας και πολιτικής δίωξης, επαναλαμβάνοντας παράλληλα το αίτημά του να ακυρωθεί το εκλογικό ψηφοδέλτιο των Λούλα και Αλκμίν.

«Θέλω να πω όχι μόνο στους 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους μου, αλλά και σε ολόκληρο τον βραζιλιάνικο λαό, ότι είμαι ο εκλεγμένος πρόεδρος και ότι οι εγκληματίες που έκλεψαν τις εκλογές της Βραζιλίας αποτελούν μέρος μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει εγκαθιδρύσει μια τυραννία», ανέφερε.

Σε μεταγενέστερη εκδοχή της επιστολής του, ο Μπολσονάρου αντικατέστησε τον όρο «εκλεγμένος πρόεδρος» με τον όρο «ηγέτης».

Η άφιξη στο Μαϊάμι και η διαδρομή μέσω Αργεντινής και Ισημερινού

Φορώντας ένα σκούρο μπλουζάκι πόλο και συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του, ο Μπολσονάρου κατέβηκε από το αεροσκάφος λίγο μετά την προσγείωσή του στο Μαϊάμι, περίπου στις 9:30 το πρωί, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ. Στη Φλόριντα βρίσκεται η μεγαλύτερη κοινότητα Βραζιλιάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με Αργεντινούς αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης, η οικογένεια εγκατέλειψε τη Βραζιλία αργά την Τρίτη, εισήλθε στην Αργεντινή μέσω συνοριακού σημείου ελέγχου και επιβιβάστηκε γρήγορα σε ιδιωτικό ναυλωμένο αεροσκάφος.

Τα δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 έδειξαν ότι το αεροσκάφος, το οποίο εκτιμάται ότι μετέφερε τον Μπολσονάρου, προσγειώθηκε στη Γουαγιακίλ του Ισημερινού περίπου στις 4 τα ξημερώματα, τοπική ώρα. Λίγα λεπτά αργότερα, απογειώθηκε με προορισμό το αεροδρόμιο Μαϊάμι-Όπα Λόκα, στη Φλόριντα.

Πριν από την άφιξη της οικογένειας στις ΗΠΑ, ο Λούλα, ο οποίος έκλεισε τα 81 του χρόνια την Τρίτη, μίλησε σε δεκάδες υποστηρικτές του έξω από την προεδρική κατοικία στην Μπραζίλια.

«Λυπάμαι που έφυγε από τη Βραζιλία, γιατί θα μπορούσε να είχε παραμείνει εδώ και να αποδείξει ότι οι κατηγορίες δεν είναι αληθινές», δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος. «Αυτή η πράξη της εγκατάλειψης της Βραζιλίας είναι ντροπιαστική».

Η διαδρομή του Μπολσονάρου ενδέχεται να προκαλέσει διπλωματικές εντάσεις

Η διέλευση του Μπολσονάρου από την Αργεντινή ενδέχεται να εντείνει τις διπλωματικές εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης του Λούλα και του προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο οποίος αποτελεί επίσης σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ και είχε ταξιδέψει στη Βραζιλία για να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Μπολσονάρου.

Ο Μιλέι δεν έχει σχολιάσει άμεσα την ήττα του Μπολσονάρου. Ωστόσο, ο Χουάν Πάμπλο Καρέιρα, εκπρόσωπος της προεδρίας της Αργεντινής, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κυβέρνηση Μιλέι έσωσε τον Βραζιλιάνο πολιτικό «από τα νύχια του κομμουνισμού, ο οποίος επιδιώκει να φυλακίσει όλες τις προσωπικότητες της αντιπολίτευσης».

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Βραζιλίας δεν είχαν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών στη Βραζιλία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι ο Μπολσονάρου είναι ευπρόσδεκτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τον ίδιο και την οικογένειά του «καλούς ανθρώπους».

«Οι εκλογές ήταν πραγματικά περίεργες και πιστεύω ότι ήταν απαίσιες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους την Τρίτη, στην αεροπορική βάση Άντριους στο Μέριλαντ. Νωρίτερα, είχε επίσης υποστηρίξει, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι οι εκλογές ήταν «νοθευμένες».

Όταν ρωτήθηκε την Τετάρτη για τον ισχυρισμό του Μπολσονάρου ότι είναι ο «νόμιμος εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας», διατύπωση την οποία ο ηττημένος υποψήφιος μετρίασε αργότερα, αντικαθιστώντας την με τον όρο «ηγέτης της Βραζιλίας», ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει. Αντ’ αυτού, ανέφερε ότι έχει δώσει στον Μπολσονάρου το «πράσινο φως» για να εισέλθει στις ΗΠΑ.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο, καθώς και ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών, έχουν αναγνωρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα και έχουν συγχαρεί τον Λούλα, ο οποίος επανεξελέγη στον δεύτερο και τελευταίο γύρο με διαφορά περίπου 4,4 εκατομμυρίων ψήφων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει διψήφιες κυρώσεις στη Βραζιλία, η οποία διαθέτει τη μεγαλύτερη οικονομία στη Λατινική Αμερική. Ο Λούλα έχει υπερασπιστεί τη μακρά παράδοση της χώρας στην αδέσμευτη εξωτερική πολιτική, διατηρώντας σχέσεις με ανταγωνιστικές δυνάμεις. Η κυβέρνησή του έχει ενισχύσει τους εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα και έχει επιδιώξει μεγαλύτερη διεθνή επιρροή μέσω των BRICS, μιας ομάδας αναδυόμενων οικονομιών.

Η επίσκεψη στον πατέρα του πριν από την αναχώρηση από τη Βραζιλία

Πριν εγκαταλείψει τη χώρα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου επισκέφθηκε τον πατέρα του, ο οποίος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας είχε διατάξει από τη Δευτέρα τον ηττημένο υποψήφιο να παραδώσει τα βραζιλιάνικα διαβατήριά του. Σε βίντεο που δημοσίευσε, ο Μπολσονάρου ανέφερε ότι έλαβε τη σχετική εντολή έξω από την κατοικία όπου ο πατέρας του εκτίει ποινή κάθειρξης 27 ετών υπό κατ’ οίκον περιορισμό, για την απόπειρα πραξικοπήματος που ακολούθησε την εκλογική του ήττα από τον Λούλα το 2022.

Βραζιλιάνος διπλωμάτης, ο οποίος δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει δημόσια για το ζήτημα, δήλωσε στο Associated Press ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρου χρησιμοποίησε ιταλικό διαβατήριο για να εισέλθει στην Αργεντινή. Όπως ανέφερε, οι Βραζιλιάνοι που εγκαταλείπουν τη χώρα μέσω χερσαίων συνόρων δεν υπόκεινται σε ελέγχους από τις βραζιλιάνικες αρχές.

Ο ίδιος διπλωμάτης δήλωσε ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας δεν παρακολουθούσε τον Μπολσονάρου όταν έφυγε από την κατοικία του στην Μπραζίλια, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο δεν είχε εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του.

Σε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου είχε δηλώσει ότι προσπαθούσε να οργανώσει την αντίδραση στην εκλογική έκβαση σε συνεργασία με συναδέλφους του στο Κογκρέσο. Η οκταετής θητεία του ως γερουσιαστή λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2027. Το Φιλελεύθερο Κόμμα του εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι αποδέχεται το εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι έρευνες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και φοροδιαφυγή

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ερευνά τον Φλάβιο Μπολσονάρου για φερόμενη χρήση εταιρείας αθλητικού στοιχηματισμού με σκοπό το ξέπλυμα χρημάτων, τα οποία προέρχονταν από παράνομες εκπτώσεις σε συντάξεις που καταβάλλονταν σε ηλικιωμένους πολίτες από το κράτος.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, κατηγορείται ότι έλαβε εκατομμύρια δολάρια από τραπεζίτη που έχει περιέλθει σε δυσμένεια. Ο Μπολσονάρου αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.