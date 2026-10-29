Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς επιδιώκουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους, αξιοποιώντας το διάστημα κατά το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στρέψει την προσοχή του στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, αλλά και πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογικές αναμετρήσεις που ενδέχεται να αλλάξουν τις πολιτικές ισορροπίες.

Στόχος των δύο πλευρών είναι να προωθήσουν τη μεγαλύτερη δυνατή αναβάθμιση της μεταξύ τους σχέσης, ελπίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα είναι υπερβολικά απασχολημένος με την προεκλογική εκστρατεία ώστε να αντιδράσει. Αυτό ανέφεραν τέσσερις αξιωματούχοι της ΕΕ και δύο Καναδοί διπλωμάτες που γνωρίζουν τις προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο Μόντρεαλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του οποίου δίνει μάχη για να διατηρήσει τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της επόμενης εβδομάδας, έχει χαρακτηρίσει «γελοία» την πρόταση της ΕΕ για χορήγηση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Παράλληλα, έχει απειλήσει με «σοβαρούς δασμούς» σε περίπτωση που οι δύο πλευρές έρθουν υπερβολικά κοντά.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα συμμετάσχουν μαζί με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, σε διήμερες συνομιλίες την Πέμπτη. Στην ατζέντα της συνόδου περιλαμβάνονται το εμπόριο, η ασφάλεια, η ενέργεια, η εκπαίδευση και η Αρκτική.

«Η σύνοδος αποτελεί μια πολύ ισχυρή δήλωση», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Εμπορίου και Επενδύσεων Καναδά και ΕΕ, Μαρκ Καμιλέρι. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει η αίσθηση πως πρόκειται για κάποια διακριτική συνάντηση».

Ο Καναδάς επιδιώκει, επίσης, να κινηθεί πριν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ευρώπη. Η Οτάβα θέλει να εξασφαλίσει αλλαγές στη διμερή σχέση που θα έχουν διάρκεια πέρα από την προεδρία Τραμπ και την πολιτική παρουσία της Μαρίν Λεπέν, το κόμμα της οποίας, ο Εθνικός Συναγερμός, προηγείται στις δημοσκοπήσεις στη Γαλλία και έχει ασκήσει κριτική στην εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά, γνωστή ως CETA, ανέφερε Καναδός διπλωμάτης.

Όλοι οι αξιωματούχοι και οι διπλωμάτες που μίλησαν για το συγκεκριμένο δημοσίευμα έλαβαν τη διαβεβαίωση της ανωνυμίας, ώστε να μπορούν να αναφερθούν με ειλικρίνεια στις προετοιμασίες της συνόδου.

Η προσπάθεια να αποφευχθεί η οργή του Τραμπ

Οι Βρυξέλλες και η Οτάβα προωθούν την ενίσχυση των σχέσεών τους, μεταξύ άλλων μέσω στενότερης συνεργασίας στο εμπόριο, την άμυνα, τη διεθνή δράση και τους θεσμικούς δεσμούς. Αυτό προκύπτει από το σχέδιο κοινής δήλωσης που εξασφάλισε το Politico.

Κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε υπογραμμίσει ότι η συμμαχία ΕΕ-Καναδά «δεν στρέφεται εναντίον κανενός άλλου». Ωστόσο, αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι η ενίσχυση της συνεργασίας ενδέχεται να προκαλέσει αντίποινα από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαρκ Καμιλέρι σημείωσε ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αντόνιο Κόστα και ο Μαρκ Κάρνεϊ «έχουν πλήρη επίγνωση ότι τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα πάνω τους».

Οι Ευρωπαίοι και οι Καναδοί γνωρίζουν ότι «οι ΗΠΑ παρακολουθούν», ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η Ένωση και ο Καναδάς συνεχίζουν κανονικά τις δραστηριότητές τους και επιδιώκουν την όσο το δυνατόν ευρύτερη ανάπτυξη των σχέσεών τους.

Ένα άλλο ενδεχόμενο είναι η σύνοδος να περιοριστεί σε «ωραίες φωτογραφίες» και να μην οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα, εκτίμησε τρίτος ανώτερος αξιωματούχος. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ήταν λιγότερο πιθανό να «προκαλέσει» τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι επαρχίες του Καναδά περιμένουν να δουν τι θα συμφωνήσουν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μαρκ Κάρνεϊ στη συνάντησή τους, σύμφωνα με τον Καναδό διπλωμάτη. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο να προβλεφθεί εκ των προτέρων η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η σκιά της Μαρίν Λεπέν και οι ευρωπαϊκές εκλογές

Για την Οτάβα, οι πιέσεις δεν προέρχονται μόνο από την Ουάσιγκτον, αλλά και από το εκλογικό ημερολόγιο της Ευρώπης και την άνοδο της ακροδεξιάς.

Η Ισπανία, η Γαλλία, η Πολωνία και η Ιταλία αναμένεται να οδηγηθούν στις κάλπες μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι Καναδοί αξιωματούχοι θέλουν, επομένως, να εξασφαλίσουν συγκεκριμένα οφέλη όσο οι κυβερνήσεις της ΕΕ παραμένουν δεκτικές στην ενίσχυση της συνεργασίας και το ζήτημα βρίσκεται ψηλά στην πολιτική ατζέντα.

Επιδιώκουν να προχωρήσουν σε συμφωνίες πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, οι οποίες ενδέχεται να μετατοπίσουν τις προτεραιότητες και να ανατρέψουν τις υφιστάμενες πολιτικές ισορροπίες.

Όταν ο Μαρκ Κάρνεϊ επισκέφθηκε το Στρασβούργο τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να παρουσιάσει το όραμά του για μια στενότερη συμμαχία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δέχθηκε αποδοκιμασίες από τα θεωρεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την αντίδραση προκάλεσε ο ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, Ζίγκμπερτ Ντρόεζε, ο οποίος ηγήθηκε συνθημάτων με τη λέξη «ΗΠΑ!».

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ανησυχία αφορά τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, τον Απρίλιο, και το ενδεχόμενο η Μαρίν Λεπέν να αναλάβει την εξουσία, σύμφωνα με δεύτερο Καναδό διπλωμάτη.

«Είναι πολύ ευτυχές το γεγονός ότι πραγματοποιούμε αυτή τη σύνοδο τώρα και όχι σε έξι μήνες», δήλωσε ο διπλωμάτης, αναφερόμενος στην ημερομηνία των γαλλικών εκλογών.

Ο Καναδάς επιδιώκει να προχωρήσει άμεσα σε μεγάλες και τολμηρές «διαρθρωτικές αλλαγές» στη σχέση του με την ΕΕ, οι οποίες θα αντέξουν στον χρόνο και θα ξεπεράσουν τόσο την προεδρία Τραμπ όσο και την πολιτική παρουσία της Μαρίν Λεπέν, πρόσθεσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ έχει αντιληφθεί πόσο σπάνια και επείγουσα είναι η ευκαιρία που παρουσιάζεται, σύμφωνα με τον πρώτο Καναδό διπλωμάτη, ο οποίος εκτίμησε ότι ο πρωθυπουργός δεν θα αποχωρήσει από τη σύνοδο χωρίς να εξασφαλίσει σημαντικά αποτελέσματα.

Ο κίνδυνος αμερικανικών αντιποίνων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι εάν οι Βρυξέλλες και η Οτάβα μπορούν να αναβαθμίσουν τη συνεργασία τους χωρίς να προκαλέσουν τελικά την οργή του Αμερικανού προέδρου.

Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ ενδέχεται να προσφέρουν στην ΕΕ και τον Καναδά ένα περιθώριο χρόνου για να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Ωστόσο, η εκλογική διαδικασία δεν θα κρατήσει τον Ντόναλντ Τραμπ απασχολημένο για πάντα.

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνος για τις δύο πλευρές και να είναι πιθανότερο να εκτονώσει την οργή του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά μετά τις εκλογές. Αυτό προειδοποίησε ο δεύτερος Καναδός διπλωμάτης, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ θα διατηρήσει πολλές από τις εξουσίες του σε θέματα δασμών και εξωτερικής πολιτικής ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

«Στο τέλος της ημέρας, η αντίδρασή του μπορεί να είναι οτιδήποτε», δήλωσε ο Μαρκ Καμιλέρι, προσθέτοντας: «Μπορούμε να ελέγξουμε μόνο όσα περνούν από το χέρι μας».