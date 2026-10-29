Έρευνα για ενδεχόμενη παρέμβαση ξένων παραγόντων στις εκλογές του Ισραήλ διεξάγει η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της χώρας, Σιν Μπετ, εξετάζοντας καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ξένες οντότητες, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως το Κατάρ και η Τουρκία, διοχέτευσαν χρήματα στο Ισραήλ με στόχο να επηρεάσουν τη συμμετοχή των ψηφοφόρων στον αραβικό τομέα.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από εντολή του προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, δικαστή Νοάμ Σόλμπεργκ, ο οποίος ζήτησε από τον επικεφαλής της Σιν Μπετ, Ντέιβιντ Ζίνι, να αξιοποιήσει τις ανακριτικές και ερευνητικές αρμοδιότητες της υπηρεσίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι σχετικές καταγγελίες μπορούν να τεκμηριωθούν.

Ο Σόλμπεργκ επικαλέστηκε «σοβαρές υποψίες» για αθέμιτη ξένη επιρροή μέσω χρηματοδότησης από φορείς που ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα του Ισραήλ, ζητώντας να διερευνηθούν τόσο οι πιθανές χρηματικές ροές όσο και οι καταγγελίες για παρεμβάσεις στην εκλογική διαδικασία.

«Έχουν τεθεί ενώπιόν μου σοβαρές υποψίες σχετικά με αθέμιτη επιρροή μέσω ξένης χρηματοδότησης από οντότητες που ενεργούν ενάντια στα συμφέροντα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια των εκλογών», ανέφερε ο Σόλμπεργκ στην οδηγία του για τη διερεύνηση πιθανής ξένης χρηματοδότησης και εκλογικής δωροδοκίας.

Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στον επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας, υπογράμμισε: «Ως εκ τούτου, σας δίνω εντολή να κάνετε ό,τι περνά από το χέρι σας για να διερευνήσετε τις προαναφερθείσες καταγγελίες και να αξιοποιήσετε τις εξουσίες της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, ώστε να συγκεντρώσετε στοιχεία που θα επιβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν αυτές τις υποψίες».

Στο επίκεντρο οι χρηματοδοτικές διαδρομές και οι αναφορές για μετρητά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πιθανούς διαύλους μέσω των οποίων μεταφέρθηκαν χρήματα από ξένες πηγές με σκοπό την παρέμβαση στις εκλογές. Μεταξύ των πιθανών πηγών χρηματοδότησης βρίσκονται το Κατάρ και η Τουρκία.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 13 δημοσίευσε λεπτομέρειες για την έρευνα της Σιν Μπετ, αναφέροντας ότι εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους ξένοι παράγοντες ενδέχεται να διοχέτευσαν κεφάλαια στη χώρα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Ραδιόφωνο του Στρατού, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ορισμένοι από τους διαύλους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χρημάτων με σκοπό την εκλογική παρέμβαση ενδέχεται να συνδέονται με δίκτυα και χρηματοδοτικές διαδρομές που είχαν συσχετιστεί στο παρελθόν με τρομοκρατικές οργανώσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται επίσης ανταλλακτήρια συναλλάγματος και υποκαταστήματα σε εχθρικές χώρες.

Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί αναφορές για την κατάσχεση φακέλων που περιείχαν μετρητά και ψηφοδέλτια του κόμματος Ραάμ. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για ενδεχόμενη παράνομη χρηματοδότηση και απόπειρα επηρεασμού της εκλογικής διαδικασίας.

Οι καταγγελίες του Λικούντ για τις εκλογές

Η έρευνα ακολουθεί τις κατηγορίες που διατύπωσε την Τετάρτη το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, το οποίο κατηγόρησε αραβικά κόμματα ότι φέρονται να «έκλεψαν» τις εκλογές του Ισραήλ, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς.

Το κυβερνών κόμμα υποστήριξε ότι θα καταθέσει στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές «εκατοντάδες μαρτυρίες και αποδεικτικά στοιχεία», τα οποία, σύμφωνα με το ίδιο, αποδεικνύουν εκτεταμένες παρατυπίες σε εκλογικά τμήματα.

Οι ισχυρισμοί του Λικούντ και οι αναφορές για πιθανή ξένη χρηματοδότηση έχουν οδηγήσει σε ευρύτερο έλεγχο των καταγγελιών σχετικά με την εκλογική διαδικασία, με τις αρμόδιες αρχές να καλούνται να εξετάσουν τα διαθέσιμα στοιχεία.

Η ανάθεση της υπόθεσης στη Σιν Μπετ αποτελεί ένα πρωτοφανές βήμα στη διερεύνηση πιθανής ξένης παρέμβασης στις εκλογές του Ισραήλ. Η υπηρεσία καλείται να εξακριβώσει εάν ξένοι παράγοντες επιχείρησαν να επηρεάσουν την ψήφο μέσω παράνομης χρηματοδότησης, καθώς και εάν οι καταγγελίες μπορούν να επιβεβαιωθούν από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Ακροδεξιός υπουργός ζητάει να συλληφθούν οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ηγετική μορφή της ακροδεξιάς, ζήτησε σήμερα να συλληφθούν οι επικεφαλής των αραβικών κομμάτων, οι οποίοι, μετά την ιστορικά υψηλή επίδοσή τους στις βουλευτικές εκλογές, αποτελούν στόχο κατηγοριών ότι υποστηρίχθηκαν από το εξωτερικό.

«Η Σιν Μπετ (η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών) οφείλει να συλλάβει σήμερα κιόλας το πρωί τους επικεφαλής των αραβικών κομμάτων που είναι ύποπτοι ότι έλαβαν χρήματα από το Κατάρ», δήλωσε ο Μπεν Γκβιρ μέσω του X.