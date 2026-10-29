Σημαντικές εκπτώσεις στα ενοίκια και στις τιμές πώλησης ακινήτων μπορούν να εξασφαλίσουν όσοι είναι διατεθειμένοι να ζήσουν σε σπίτια στην Ιαπωνία στα οποία έχουν σημειωθεί θάνατοι, αυτοκτονίες ή άλλα τραγικά περιστατικά. Τα συγκεκριμένα ακίνητα, γνωστά ως «τζίκο μπουκέν», θεωρούνται στιγματισμένα, καθώς πολλοί Ιάπωνες πιστεύουν ότι οι ψυχές των ανθρώπων που πέθαναν υπό βίαιες ή τραγικές συνθήκες εξακολουθούν να παραμένουν στον χώρο.

Η Ριούα, η οποία εργάζεται ως «αϊντόρου», δηλαδή νεαρή διασκεδάστρια και δεν επιθυμεί να αποκαλύψει το επώνυμό της, υποστηρίζει ότι αντιλήφθηκε την παρουσία ενός φαντάσματος από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο διαμέρισμά της στο Τόκιο.

«Όταν επισκέφθηκα το διαμέρισμα για να το δω, υπήρχε ένας άνδρας που στεκόταν εκεί και με κοιτούσε επίμονα», αναφέρει.

«Επειδή ο μεσίτης δεν μπορούσε να τον δει, κατάλαβα ότι πρέπει να ήταν φάντασμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και κάποιος άλλος πιθανότατα θα εγκατέλειπε αμέσως το διαμέρισμα, χωρίς να επιστρέψει ποτέ, η Ριούα αποφάσισε να προχωρήσει κανονικά στη μίσθωσή του.

«Είμαι λίγο αντιδραστική ως άνθρωπος, οπότε αποφάσισα ότι ήθελα να γίνω φίλη με αυτό το φάντασμα ενός άνδρα που με κοιτούσε επίμονα», προσθέτει.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, εξακολουθεί να μένει στο ίδιο διαμέρισμα και υποστηρίζει ότι βιώνει καθημερινά παραφυσικά φαινόμενα. Όπως λέει, ακούει ασταμάτητα βήματα, αλλά και τη φωνή του φαντάσματος.

Η ιαπωνική πίστη στα πνεύματα και τα στιγματισμένα ακίνητα

Παρότι τα τελευταία χρόνια η Ιαπωνία έχει αρχίσει να γιορτάζει όλο και περισσότερο το Χάλογουιν, πολλοί κάτοικοι της χώρας αντιμετωπίζουν τα φαντάσματα ως μια πραγματικότητα που δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου.

Στην ιαπωνική γλώσσα υπάρχει η λέξη «γιουρέι», η οποία περιγράφει ένα πνεύμα που παραμένει στον κόσμο των ζωντανών, επειδή είναι ταραγμένο ή δεν έχει βρει γαλήνη.

Όπως αναφέρει το BBC, σύμφωνα με τις σχετικές αντιλήψεις, πρόκειται για τις ψυχές ανθρώπων που πέθαναν υπό βίαιες ή τραγικές συνθήκες, όπως όσοι δολοφονήθηκαν, αυτοκτόνησαν ή ήταν τόσο μόνοι ώστε πέθαναν χωρίς κανέναν δίπλα τους. Η πεποίθηση είναι ότι, εάν ο θάνατός τους συνέβη μέσα στο σπίτι τους, το πνεύμα τους ενδέχεται να μην εγκαταλείψει ποτέ τον χώρο.

Για όσους αναζητούν κατοικία και δεν είναι προληπτικοί ή φοβούνται εύκολα, αυτή η κατάσταση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την αγορά ή τη μίσθωση ενός ακινήτου σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Στην Ιαπωνία υπάρχει, μάλιστα, μια ολόκληρη κατηγορία κατοικιών που ονομάζονται «τζίκο μπουκέν», όρος που αποδίδεται ως «στιγματισμένα ακίνητα» ή ακίνητα στα οποία έχει σημειωθεί κάποιο περιστατικό.

Με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η ιαπωνική κυβέρνηση το 2021, οι μεσίτες υποχρεούνται να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους για περιστατικά αυτοκτονίας, δολοφονίας, θανάτου από πυρκαγιά, καθώς και για περιπτώσεις στις οποίες η σορός ενός ανθρώπου δεν εντοπίστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Στα ακίνητα που διατίθενται προς ενοικίαση, η σχετική πληροφορία πρέπει να γνωστοποιείται για διάστημα τριών ετών. Αντίθετα, όταν ένα ακίνητο πωλείται, η υποχρέωση ενημέρωσης ισχύει επ’ αόριστον.

Η νομοθεσία διαφέρει σε άλλες χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει νομική υποχρέωση αποκάλυψης του γεγονότος ότι κάποιος πέθανε μέσα σε ένα ακίνητο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι κανόνες διαφέρουν ανάλογα με την πολιτεία. Για παράδειγμα, στην Καλιφόρνια πρέπει να γνωστοποιείται εάν κάποιος πέθανε στο ακίνητο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών, ενώ στην Αριζόνα και στο Όρεγκον δεν ισχύει αντίστοιχη υποχρέωση.

Έκπτωση σχεδόν 30% στο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα στο Τόκιο

Η Ριούα ενημερώθηκε ότι ένας άνδρας είχε αυτοκτονήσει στο διαμέρισμά της. Το συγκεκριμένο περιστατικό της εξασφαλίζει έκπτωση σχεδόν 30% στο ενοίκιο της μικρής κατοικίας της, επιφάνειας 25 τετραγωνικών μέτρων, στην κομψή συνοικία Σεταγκάγια του Τόκιο.

Όπως αναφέρει, πληρώνει 45.000 γεν τον μήνα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 285 δολάρια ή 213 λίρες, αντί για τα 62.000 γεν που θα έπρεπε να καταβάλλει υπό κανονικές συνθήκες.

Ο μεσίτης ακινήτων στο Τόκιο, Έρικ Όσκαμπ, εξηγεί ότι, αν και ένα σπίτι στο οποίο έχει σημειωθεί δολοφονία ή αυτοκτονία είναι πιθανό να δυσκολευτεί να βρει αγοραστή ή ενοικιαστή σε οποιαδήποτε χώρα, οι Ιάπωνες εμφανίζονται ιδιαίτερα προληπτικοί και απρόθυμοι να κατοικήσουν σε στιγματισμένα ακίνητα.

«Ακόμη και ένα διαμέρισμα δίπλα σε ένα νεκροταφείο θα είναι δύσκολο να ενοικιαστεί, ειδικά εάν μπορείς να βλέπεις τους τάφους από την κουζίνα», εξηγεί ο Όσκαμπ.

«Το χειρότερο είναι εάν έχει σημειωθεί αυτοκτονία μέσα στο διαμέρισμα. Ακόμη κι αν κάποιος έχει πηδήξει από την ταράτσα, πολλοί ενοικιαστές θα μετακομίσουν. Άλλα ζητήματα είναι ένα σοβαρό έγκλημα ή ένας θάνατος ανθρώπου που ζούσε μόνος του», συμπληρώνει.

Η τελευταία περίπτωση, δηλαδή ο θάνατος ενός ανθρώπου που δεν είχε κανέναν δίπλα του, δεν θα επηρέαζε συνήθως την τιμή ενός ακινήτου, για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αγόρασε σπίτι τριών υπνοδωματίων στη μισή τιμή λόγω ενός θανάτου

Στην αγροτική περιοχή Καγκοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, η Νταϊάν Τίντσερ κατάφερε να αγοράσει ένα μεγάλο σπίτι με τρία υπνοδωμάτια σε τιμή περίπου ίση με τη μισή της αξίας που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες.

Η 79χρονη Αμερικανίδα ζει στην Ιαπωνία εδώ και σχεδόν 40 χρόνια και εργάζεται ως ξεναγός. Όπως αναφέρει, ο μεσίτης τής εξήγησε εξαρχής τον λόγο για τη σημαντική έκπτωση: μια ηλικιωμένη γυναίκα είχε πεθάνει μόνη της στο ακίνητο, γεγονός που είχε στιγματίσει την κατοικία.

Η Τίντσερ πλήρωσε 20 εκατομμύρια γεν για το σπίτι, ενώ αντίστοιχα ακίνητα στην περιοχή πωλούνται συνήθως έως και 45 εκατομμύρια γεν.

«Δεν πιστεύω στα φαντάσματα. Ξέρω, όμως, ότι οι Ιάπωνες είναι πολύ προληπτικοί», αναφέρει.

«Εάν υπάρχει κάποιο φάντασμα, του είμαι ευγνώμων κάθε μέρα… που μπορώ να ζω σε ένα τόσο υπέροχο και προσιτό σπίτι», λέει.

Η ιστοσελίδα που καταγράφει τα σπίτια στα οποία έχουν σημειωθεί τραγικά περιστατικά

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της για το σπίτι, η Τίντσερ είχε εντοπίσει το ακίνητο σε έναν ιστότοπο με την ονομασία «Οσιμαλάντ», ο οποίος καταγράφει κατοικίες της κατηγορίας «τζίκο μπουκέν» και παρέχει πληροφορίες για τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί σε αυτές.

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε το 2005, αρχικά με καταχωρίσεις για ακίνητα στο Τόκιο. Το 2011 επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ιαπωνία και στη συνέχεια σε διεθνές επίπεδο.

Η λειτουργία της βασίζεται στη συνεισφορά των χρηστών, καθώς μέλη του κοινού μπορούν να προσθέτουν κατοικίες και πληροφορίες σχετικά με όσα έχουν συμβεί σε αυτές.

Ο ιδρυτής της ιστοσελίδας, Τέρου Οσίμα, αναφέρει ότι στο παρελθόν τέτοιου είδους ακίνητα δεν αποτελούσαν ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους ενδιαφερόμενους στην Ιαπωνία.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι τιμές των κατοικιών στη χώρα έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ έχει καταγραφεί και μεγάλη άνοδος στο γενικότερο κόστος ζωής.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έρευνα του 2025 έδειξε ότι περισσότεροι από τους μισούς Ιάπωνες θα ήταν πλέον διατεθειμένοι να νοικιάσουν ένα ακίνητο της κατηγορίας «τζίκο μπουκέν», εφόσον το ενοίκιο ήταν χαμηλό.

Πίσω στη Σεταγκάγια, η Ριούα δηλώνει ότι εξακολουθεί να αισθάνεται άνετα ζώντας μαζί με τον απόκοσμο συγκάτοικό της.

«Πιστεύω ότι τα φαντάσματα ήταν κάποτε άνθρωποι που ζούσαν κανονικά, επομένως αξίζουν τον σεβασμό μας», καταλήγει.