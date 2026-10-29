Παρά την απαγόρευση που έχουν επιβάλει οι Ταλιμπάν, η καλλιέργεια παπαρούνας για την παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν σημείωσε κατακόρυφη αύξηση το 2026, με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις να τετραπλασιάζονται και την εκτιμώμενη παραγωγή να φτάνει τους 1.500 τόνους, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.

Οι επιφάνειες που καλλιεργούνταν το 2026 ξεπέρασαν τα 430.000 στρέμματα, έναντι 100.000 στρεμμάτων το 2025, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήματος (UNODC) και η εκτιμώμενη παραγωγή οπίου έχει πενταπλασιαστεί φτάνοντας περίπου τους 1.500 τόνους.

Ωστόσο η καλλιέργεια παπαρούνας και η παραγωγή οπίου παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πριν το 2021, οπότε τέθηκε σε ισχύ η απαγόρευση από τους Ταλιμπάν. Οι ντε φάκτο ηγέτες του Αφγανιστάν έχουν επισημάνει εξάλλου ότι έχουν καταστρέψει περισσότερα από 220.000 στρέμματα καλλιεργειών.

Οι πωλήσεις οπίου απέφεραν κέρδη που εκτιμώνται στα 525 εκατ. δολάρια φέτος, ο υψηλότερος αριθμός από το 2018, με εξαίρεση το 2022, όταν λόγω της απαγόρευσης που επέβαλαν οι Ταλιμπάν οι τιμές είχαν εκτοξευθεί, σημείωσε το UNODC.

Οι Ταλιμπάν απέρριψαν τα ευρήματα της έκθεσης, επισημαίνοντας ότι η έκταση των πραγματικών καλλιεργειών είναι μισή σε σχέση με αυτή που αναφέρει ο ΟΗΕ και τονίζοντας ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες εξάλειψης της παπαρούνας.

Το υπουργείο Εσωτερικών των Ταλιμπάν δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Οι Ταλιμπάν θεωρούν την απαγόρευση της καλλιέργειας παπαρούνας ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματά τους και την έχουν επικαλεστεί στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να κερδίσουν διεθνή νομιμοποίηση.

Ωστόσο, αξιωματούχοι των Ταλιμπάν έχουν παραδεχτεί δημόσια τα τελευταία χρόνια τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ο Αμίρ Χαν Μουτακί, ο υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, δήλωσε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον μήνα ότι «η στήριξη για εναλλακτικές πηγές βιοπορισμού για τους αγρότες είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου να «διασφαλιστεί η συνέχιση και η ενίσχυση αυτής της εκστρατείας».

Η πρώτη απαγόρευση των Ταλιμπάν το 2000 κατέρρευσε έναν χρόνο αργότερα, μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Η τρέχουσα απαγόρευση έχει διαρκέσει πολύ περισσότερο, αλλά οι αγρότες που καλούνται να τηρήσουν το μέτρο αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες συνθήκες σε σχέση με μια γενιά πριν.

Οι επαναλαμβανόμενες ξηρασίες έχουν μειώσει το επίπεδο των υδάτων σε ποτάμια και κανάλια.

Παράλληλα οι νόμιμες εναλλακτικές λύσεις έχουν αποτύχει: το σιτάρι μόλις που καλύπτει το κόστος παραγωγής, ανέφεραν αγρότες, ενώ οι τιμές του βαμβακιού έχουν υποχωρήσει κατά περίπου δύο τρίτα, εν μέσω μιας ξαφνικής υπερπροσφοράς σε εθνικό επίπεδο, την οποία αποδίδουν στο κλείσιμο των συνόρων από το Πακιστάν στα τέλη του περασμένου έτους, γεγονός που απέκλεισε έναν βασικό αγοραστή.

Την ίδια ώρα οι καλλιέργειες υψηλότερης αξίας τις οποίες προωθούν οργανώσεις αρωγής, όπως οι οπωρώνες ή οι ξηροί καρποί, χρειάζονται χρόνια για να αποφέρουν έσοδα στους αγρότες και απαιτούν αξιόπιστες πηγές νερού και ανοικτές οδούς εξαγωγών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.