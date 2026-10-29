Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ο πρώην ηγέτης της μεξικανικής αριστεράς Κουαουτέμοκ Κάρντενας πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο του μηχανικού Κουαουτέμοκ Κάρντενας Σολόρζανο, ενός ανθρώπου με ακλόνητες αρχές που μεταμόρφωσε την πολιτική ζωή της χώρας μας.

Ο ρόλος του στη σύγχρονη ιστορία του Μεξικού είναι θεμελιώδης. Το 1988, ηγήθηκε ενός ειρηνικού δημοκρατικού κινήματος που έδωσε έκφραση στην επιθυμία για αλλαγή εκατομμυρίων Μεξικανών, ανδρών και γυναικών.

Εκείνη η ιστορική ημέρα των εκλογών, κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί ως πρόεδρος, σηματοδότησε την αρχή της δημοκρατικής μεταμόρφωσης», ανέφερε -μεταξύ άλλων- η πρόεδρος του Μεξικού.

Τρεις φορές υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ο Κάρντενας ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος της πρωτεύουσας του Μεξικού και ίδρυσε το Κόμμα της Δημοκρατικής Επανάστασης (PRD) με τον πρώην πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024).

Η Σέινμπαουμ, η οποία είχε και η ίδια στρατευτεί στο PRD πριν από τη δημιουργία του κόμματός της, του Morena, χαιρέτισε «έναν άνθρωπο με σταθερές αρχές, ο οποίος μεταμόρφωσε την πολιτική ζωή της χώρας μας».

Στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής υποψηφιότητάς του, το 1988, ο Κάρντενας είχε χάσει με αντίπαλο το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα (PRI), που τότε κυριαρχούσε, σε μια ψηφοφορία που αμφισβητήθηκε πολύ και στη διάρκειά της η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει παρατυπίες.

«Υπήρξε ένας άνθρωπος ακέραιος, ένας δημοκράτης με σταθερές πεποιθήσεις που αποτέλεσε αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς της μεξικανικής αριστεράς», έγραψε ο βουλευτής Ρικάρντο Μονρεάλ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Morena.

Ο Κουαουτέμοκ Κάρντενας ήταν ο γιος του στρατηγού Λάζαρο Κάρντενας, προέδρου του Μεξικού από το 1934 ως το 1940. Πήρε το όνομά του ως φόρο τιμής στον τελευταίο αυτοκράτορα των Αζτέκων, τον Κουαουτέμοκ, που οι Ισπανοί σκότωσαν το 1525.

Το PRI, στο οποίο είχε δραστηριοποιηθεί πριν ιδρύσει το PRD, του απέτισε επίσης φόρο τιμής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.