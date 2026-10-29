Ο πρώην ηγέτης της μεξικανικής αριστεράς Κουαουτέμοκ Κάρντενας πέθανε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σε ηλικία 92 ετών, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

«Με βαθιά θλίψη θρηνούμε τον θάνατο του μηχανικού Κουαουτέμοκ Κάρντενας Σολόρζανο, ενός ανθρώπου με ακλόνητες αρχές που μεταμόρφωσε την πολιτική ζωή της χώρας μας.

Ο ρόλος του στη σύγχρονη ιστορία του Μεξικού είναι θεμελιώδης. Το 1988, ηγήθηκε ενός ειρηνικού δημοκρατικού κινήματος που έδωσε έκφραση στην επιθυμία για αλλαγή εκατομμυρίων Μεξικανών, ανδρών και γυναικών.

Εκείνη η ιστορική ημέρα των εκλογών, κατά την οποία θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί ως πρόεδρος, σηματοδότησε την αρχή της δημοκρατικής μεταμόρφωσης», ανέφερε -μεταξύ άλλων- η πρόεδρος του Μεξικού.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país. Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática. Hijo del general Lázaro Cárdenas, supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, a toda su familia, amigos y seres queridos. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

Τρεις φορές υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ο Κάρντενας ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος της πρωτεύουσας του Μεξικού και ίδρυσε το Κόμμα της Δημοκρατικής Επανάστασης (PRD) με τον πρώην πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024).

Η Σέινμπαουμ, η οποία είχε και η ίδια στρατευτεί στο PRD πριν από τη δημιουργία του κόμματός της, του Morena, χαιρέτισε «έναν άνθρωπο με σταθερές αρχές, ο οποίος μεταμόρφωσε την πολιτική ζωή της χώρας μας».

Στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής υποψηφιότητάς του, το 1988, ο Κάρντενας είχε χάσει με αντίπαλο το Θεσμικό Επαναστατικό Κόμμα (PRI), που τότε κυριαρχούσε, σε μια ψηφοφορία που αμφισβητήθηκε πολύ και στη διάρκειά της η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει παρατυπίες.

«Υπήρξε ένας άνθρωπος ακέραιος, ένας δημοκράτης με σταθερές πεποιθήσεις που αποτέλεσε αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς της μεξικανικής αριστεράς», έγραψε ο βουλευτής Ρικάρντο Μονρεάλ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Morena.

Ο Κουαουτέμοκ Κάρντενας ήταν ο γιος του στρατηγού Λάζαρο Κάρντενας, προέδρου του Μεξικού από το 1934 ως το 1940. Πήρε το όνομά του ως φόρο τιμής στον τελευταίο αυτοκράτορα των Αζτέκων, τον Κουαουτέμοκ, που οι Ισπανοί σκότωσαν το 1525.

Το PRI, στο οποίο είχε δραστηριοποιηθεί πριν ιδρύσει το PRD, του απέτισε επίσης φόρο τιμής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.