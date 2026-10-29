Η προσπάθεια σήμανσης ενός μεγάλου λευκού καρχαρία για επιστημονικούς σκοπούς βρέθηκε στο επίκεντρο ενός περιστατικού που καταγράφηκε σε βίντεο, όταν μια γυναίκα που συμμετείχε στην αποστολή επιχείρησε να αγγίξει το θαλάσσιο αρπακτικό.

Ο καρχαρίας είχε πιαστεί με αγκίστρι από το πλήρωμα στο πλαίσιο της διαδικασίας σήμανσης και επιστημονικής παρακολούθησής του. Ωστόσο, όταν η γυναίκα άπλωσε το χέρι της για να τον χαϊδέψει, το ζώο αντέδρασε απότομα, άρχισε να τινάζεται και κινήθηκε προς το μέρος της, προκαλώντας στιγμές έντασης πάνω στο σκάφος.

Η προσέγγιση ενός μεγάλου λευκού καρχαρία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η συμπεριφορά του μπορεί να είναι απρόβλεπτη, ενώ η ανθρώπινη επαφή προκαλεί πρόσθετη αναστάτωση στο ζώο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζίμι Άρμελ, ιδρυτή της οργάνωσης Knot Lucky Fishing, η γυναίκα δεν διέτρεξε πραγματικό κίνδυνο, καθώς το πλήρωμα είχε τον καρχαρία υπό έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

«Η Τζεν, μία από τις βετεράνους που συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, ακουμπά με το χέρι της έναν λευκό καρχαρία σαν να ήταν ο σκύλος της οικογένειας και την επόμενη στιγμή ο καρχαρίας στρέφεται απότομα προς το μέρος της», ανέφερε η οργάνωση. «Όλοι πάνω στο σκάφος αισθανθήκαμε αυτή τη στιγμή μέχρι το μεδούλι μας».

Η αποστολή έγινε από την οργάνωση Knot Lucky Fishing και το Πρόγραμμα Σήμανσης Λευκών Καρχαριών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τις Starbrite, Project SeaSafe και Gray FishTag Research.

Η οργάνωση εδρεύει στη Σαβάνα της Τζόρτζια στις ΗΠΑ και διοργανώνει δωρεάν αλιευτικές εξορμήσεις για βετεράνους, εν ενεργεία στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αλιεύουν, σημαίνουν και απελευθερώνουν μεγάλους λευκούς καρχαρίες στα ανοικτά του νησιού Τάιμπι, με στόχο τη συλλογή επιστημονικών δεδομένων για τις μεταναστευτικές τους διαδρομές.

«Δίνουμε σε κάθε καρχαρία το όνομα ενός πεσόντος στρατιωτικού, συλλέγοντας πραγματικά δεδομένα για τις μεταναστευτικές τους διαδρομές και κρατώντας ζωντανή τη μνήμη των συναδέλφων μας», δήλωσε ο Άρμελ στο FOX Weather. «Έχουμε σημάνει δέκα καρχαρίες μέχρι στιγμής και, καθώς οι λευκοί καρχαρίες επιστρέφουν τώρα στην περιοχή του Τάιμπι, αναμένουμε να εμφανιστούν περισσότεροι αυτόν τον χειμώνα».

Ωστόσο, ο συγκεκριμένος καρχαρίας δεν κατέστη δυνατό να σημανθεί, καθώς κρίθηκε ότι η συνέχιση της διαδικασίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο το πλήρωμα όσο και το ίδιο το ζώο, σύμφωνα με τη New York Post.