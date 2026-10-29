Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε χώρο στάθμευσης και σε καθαριστήριο στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένα ελάφι έπεσε με φόρα πάνω σε μια γυναίκα ρίχνοντάς τη στο έδαφος και στη συνέχεια εισέβαλε με ορμή στο κατάστημα, σπάζοντας τη βιτρίνα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, το ελάφι βγαίνει έντρομο από το δάσος και κατευθύνεται προς έναν χώρο στάθμευσης. Εκεί, μια γυναίκα βρίσκεται έξω από το όχημά της, όταν το ζώο ορμά με φόρα προς το μέρος της, ρίχνοντάς τη στο έδαφος. Η ίδια καταφέρνει να σηκωθεί, εμφανώς ζαλισμένη από την απρόσμενη σύγκρουση.

Στη συνέχεια, το ελάφι εισβάλλει με ορμή σε ένα καθαριστήριο, σπάζοντας τη βιτρίνα και προκαλώντας αναστάτωση στο εσωτερικό του καταστήματος. Το ζώο κινείται ανεξέλεγκτα στον χώρο, πηδώντας πάνω από εξοπλισμό, περνώντας πάνω από πλυντήρια και τραπέζια, ενώ οι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να προστατευτούν. Ορισμένοι ανεβαίνουν πάνω στα τραπέζια για να το αποφύγουν, ενώ άλλοι παραμένουν ακίνητοι, περιμένοντας να βρει το ελάφι την έξοδο και να απομακρυνθεί.

Το ελάφι φαίνεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς κινείται απότομα και προσπαθεί να βρει διέξοδο από τον κλειστό χώρο. Οι παρευρισκόμενοι περιμένουν μέχρι να απομακρυνθεί, χωρίς να επιχειρούν να το πλησιάσουν, καθώς η συμπεριφορά ενός άγριου ζώου που βρίσκεται εγκλωβισμένο μπορεί να είναι απρόβλεπτη.

Τελικά, το ελάφι καταφέρνει να βρει γρήγορα την έξοδο και να απομακρυνθεί από το κατάστημα, επιστρέφοντας στο φυσικό του περιβάλλον.