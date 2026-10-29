Η Ισπανία θρηνεί μία περίπου ημέρα αφότου δύο τρένα συγκρούστηκαν, νότια της πρωτεύουσας Μαδρίτης. Ο σιδηροδρομικός φορέας Adif αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη μεταξύ ενός τρένου της Renfe και ενός άλλου της εταιρείας Iryo, η οποία εξυπηρετεί τη διαδρομή Μαδρίτη-Σεβίλλη. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι τουλάχιστον 68 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό περιστατικό.

Πού και πότε συνέβη το δυστύχημα;

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 09:00 (08:00 GMT) μεταξύ των δήμων Mora και Orgaz, περίπου 140 χλμ. νότια της Μαδρίτης.

Το δυστύχημα συνέβη όταν ένα τρένο υψηλής ταχύτητας που ταξίδευε από τη Μαδρίτη προς τον νότο της χώρας έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα άλλο τρένο που, όπως φαίνεται, ήταν ακινητοποιημένο. Η σύγκρουση προκάλεσε την ανατροπή τουλάχιστον δύο βαγονιών.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE, επικαλούμενος το υπουργείο Μεταφορών, ανέφερε ότι ένα τρένο της Renfe προσέκρουσε από πίσω σε ένα τρένο της Iryo.

Η Renfe είναι η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ισπανίας, ενώ η Iryo είναι ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας.

Όλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία σε αυτή τη γραμμή έχει διακοπεί στους σταθμούς κατά μήκος της διαδρομής, όπως ανέφερε η Adif.

Η Renfe επεσήμανε ότι τα δρομολόγια μεταξύ Μαδρίτης, Σιουδάδ Ρεάλ και Ανδαλουσίας παραμένουν σε αναστολή.

Ένας επιβάτης που βρισκόταν σε ένα από τα τρένα δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι σημειώθηκε ισχυρή σύγκρουση περίπου 40 λεπτά μετά την έναρξη της διαδρομής.

Τι προκάλεσε τη σύγκρουση;

Η Iryo ανέφερε ότι το τρένο της «χτυπήθηκε από πίσω» από ένα τρένο της Renfe «για λόγους που παραμένουν άγνωστοι».

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι μια βλάβη στον υπολογιστή οδήγησε στην αρχική διακοπή της πορείας έξι τρένων που κινούνταν, συμπεριλαμβανομένων των δύο τρένων που στη συνέχεια συγκρούστηκαν.

«Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, το κέντρο ελέγχου αναλαμβάνει τον έλεγχο», είπε, προσθέτοντας ότι ήταν το κέντρο ελέγχου που αποφάσισε να επιτρέψει στα τρένα να συνεχίσουν την πορεία τους, χωρίς κανένα περιορισμό ταχύτητας.

Η απόφαση αυτή, όπως ανέφερε ο Πουέντε, ελήφθη «υπό ανεξήγητες συνθήκες». Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το τρένο της Renfe να συγκρουστεί με το τρένο της Iryo, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις γραμμές λίγο πιο μπροστά.

Οι ηχογραφήσεις των επικοινωνιών μεταξύ των ελεγκτών τρένων στη Μαδρίτη και των μηχανοδηγών φαίνεται να δείχνουν ότι σε ένα τρένο υψηλής ταχύτητας δόθηκε άδεια να κινηθεί, παρόλο που ένα άλλο τρένο μπροστά του είχε ακινητοποιηθεί.

Πόσοι επιβάτες επέβαιναν στα τρένα;

Περισσότερα από 500 άτομα επέβαιναν και στα δύο τρένα.

Η Έστερ Πανίτγια, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της περιφέρειας Καστίλη-Λα Μάντσα, δήλωσε στο TVE ότι ένα από τα τρένα –το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία Iryo– μετέφερε 146 επιβάτες και ένα μωρό, ενώ το τρένο που διαχειρίζεται η Renfe είχε 397 επιβάτες.

Μεταξύ των αγνοουμένων συγκαταλέγεται και ένας πρώην υπουργός.

Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) ανέφερε στο X ότι η Φάτιμα Μπάνιεζ -η οποία ηγείται του ιδρύματος της οργάνωσης- βρισκόταν σε ένα από τα τρένα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση.

Ογδόντα άτομα νοσηλεύονται για τραυματισμούς, σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, με 50 από αυτά να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και 15 ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση, όπως σημειώνει το BBC.

Πώς αντέδρασαν οι Αρχές;

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι «ολόκληρη η Ισπανία πενθεί» και ότι «ζωές έχουν καταστραφεί, οικογένειες έχουν διαλυθεί». «Ο πόνος είναι τεράστιος», είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον τόπο του δυστυχήματος.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να προσδιορίσει ποια ήταν η αιτία αυτής της τραγωδίας, αυτού του φοβερού ατυχήματος», πρόσθεσε.

«Θα φτάσουμε στην πηγή του θέματος και, αν υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια, αυτή θα αποκαλυφθεί. Αν υπήρξαν ελλείψεις στο σύστημα ασφαλείας, θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα», τόνισε.

Ο Σάντσεθ και άλλοι Ισπανοί πολιτικοί ακύρωσαν όλες τις δημόσιες υποχρεώσεις τους την Τετάρτη, συμπεριλαμβανομένης της προεκλογικής εκστρατείας για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του επόμενου μήνα.

Την Πέμπτη ξεκίνησε τριήμερο επίσημο πένθος.

Η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας δημοσίευσε στο X ότι είναι «σοκαρισμένη και ανησυχεί» και εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων και σε όσους επηρεάστηκαν από το ατύχημα.

Ένας εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε ότι η Ένωση είναι έτοιμη να βοηθήσει την Ισπανία, αν χρειαστεί.

Στο σημείο της τραγωδίας ξεκίνησε τεράστια επιχείρηση έκτακτης ανάγκης, ενώ τα νοσοκομεία της περιοχής ανέστειλαν τις προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς αντιμετώπιζαν την εισροή ασθενών, σύμφωνα με αναφορές των ισπανικών μέσων ενημέρωσης.

Ένα κέντρο μετάγγισης αίματος στη Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση για «επείγουσες» δωρεές. Σε ανάρτησή του στο X, το Centro de Transfusión ανέφερε ότι προέβη στην έκκληση αυτή «ενόψει μιας πιθανής ξαφνικής αύξησης των αναγκών περίθαλψης». Ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις στο Τολέδο, τη Σιουδάδ Ρεάλ και το Αλκάθαρ ντε Σαν Χουάν ακύρωσαν επεμβάσεις, καθώς άρχισαν να καταφθάνουν τα θύματα του ατυχήματος.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή εγκατέστησε γραφεία στη Μαδρίτη, το Τολέδο, τη Σεβίλλη και την Κόρδοβα, για να διερευνήσει τις αναφορές για αγνοούμενους.

«Η κορυφαία προτεραιότητα είναι η ταυτοποίηση των αγνοουμένων και η λήψη δειγμάτων DNA, ώστε να εντοπιστούν οι συγγενείς τους», έγραψε η Πολιτική Φρουρά σε ανάρτησή της στο X.

Πρόκειται για τη δεύτερη τραγωδία με τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία φέτος.

Τον Ιανουάριο, ένα τρένο υψηλής ταχύτητας εκτροχιάστηκε στη νότια Ισπανία, με τα πίσω βαγόνια του να εισέρχονται στην τροχιά ενός κρατικού τρένου της Renfe, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 46 άτομα.