Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, ανακοίνωσε σήμερα ότι πάνω από 600 drones εφόρμησης εξαπολύθηκαν από χθες, Τετάρτη το βράδυ, ως σήμερα το πρωί προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της ρωσικής πρωτεύουσας.

«Από την 28η Οκτωβρίου στις 20:30 ως την 29η Οκτωβρίου στις 07:00, 613 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από τις δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας του Υπουργείου Άμυνας σε μεγάλη απόσταση από τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ 231 καθώς πλησίαζαν τη Μόσχα», ανέφερε ο κ. Σαμπιάνιν μέσω Telegram.

Η ρωσική πρωτεύουσα φιλοξενεί από χθες, Τετάρτη, την τρίτη σύνοδο Ρωσίας-Αφρικής, στην οποία έχουν προσκληθεί αντιπροσωπείες από 48 χώρες, εκ των οποίων 22 έχουν επικεφαλής αρχηγούς κρατών, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

Οι επιθέσεις αυτές καταγράφονται καθώς η Μόσχα και το Κίεβο ετοιμάζονται να ξαναρχίσουν τον Νοέμβριο ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση των ΗΠΑ, τεσσεράμισι και πλέον χρόνια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη ρωσική εισβολή στην ουκρανική επικράτεια.

Τους τελευταίους μήνες, οι δύο εμπόλεμες χώρες έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα, με drones και άλλα οπλικά συστήματα, προκαλώντας απώλειες στις τάξεις των αμάχων.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας είχαν εξαπολύσει κάπου 1.600 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της περιφέρειας της Μόσχας, είχαν προχωρήσει στη μεγαλύτερη επίθεση του είδους μέσα σε μια ημέρα αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, σύμφωνα με τον κ. Σαμπιάνιν.