Νέα ευρήματα στην ανατολική Τουρκία υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να σχετίζονται με την Κιβωτό του Νώε, καθώς ερευνητές αναφέρουν ότι εντόπισαν ξύλο, τόσο απανθρακωμένο όσο και μη, σε βάθος σχεδόν 9 μέτρων κάτω από το έδαφος. Η ανακάλυψη φέρεται να έγινε στον γεωλογικό σχηματισμό Ντουρουπινάρ, κοντά στο όρος Αραράτ, μια τοποθεσία που εδώ και δεκαετίες προσελκύει το ενδιαφέρον όσων αναζητούν ίχνη του βιβλικού σκάφους.

Ο σχηματισμός έχει μήκος περίπου 164 μέτρα και ανακαλύφθηκε το 1959. Το ιδιαίτερο σχήμα του, που θυμίζει πλοίο, αλλά και η εγγύτητά του με την περιοχή που συνδέεται με τη βιβλική αφήγηση, έχουν τροφοδοτήσει επί χρόνια τις έρευνες για την πιθανή τοποθεσία όπου κατέληξε η Κιβωτός του Νώε.

Σύμφωνα με τη Βίβλο, το θρυλικό σκάφος προστάτευσε τον Νώε, την οικογένειά του και τα ζώα της Γης κατά τη διάρκεια ενός κατακλυσμού που κατέστρεψε τον κόσμο πριν από περίπου 4.300 χρόνια.

Το απανθρακωμένο ξύλο και το ενδεχόμενο να προέρχεται από την Κιβωτό

Ο Άντριου Τζόουνς, επικεφαλής του ερευνητικού προγράμματος και ιδρυτής της ομάδας Noah’s Ark Scans, δήλωσε στην Daily Mail ότι η ομάδα του εντόπισε ξύλο σε βάθος σχεδόν 9 μέτρων, μέρος του οποίου είναι απανθρακωμένο και μέρος του όχι. Όπως ανέφερε, τα ευρήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελούν «τα απανθρακωμένα υπολείμματα της Κιβωτού του Νώε».

Ωστόσο, ο ίδιος επισήμανε ότι το ξύλο θα μπορούσε να προέρχεται και από φωτιά που είχε ανάψει κάποιος βοσκός, ο οποίος είχε βρει καταφύγιο στο εσωτερικό της Κιβωτού εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν εάν η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα ή αν οφειλόταν σε κεραυνό ή ηφαιστειακή έκρηξη.

Ένα στοιχείο που συνδέεται με τη συγκεκριμένη θεωρία είναι ότι, σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, ο Νώε έλαβε εντολή να καλύψει την Κιβωτό με πίσσα, μια ουσία που χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση και είναι ιδιαίτερα εύφλεκτη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μια πυρκαγιά ενδέχεται να συνέβαλε στη διατήρηση των υπολειμμάτων, επιβραδύνοντας τη διαδικασία αποσύνθεσης του ξύλου μέσα στο έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, το εύρημα αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά ενδείξεων που, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη σύνδεση του σχηματισμού με τη βιβλική Κιβωτό.

Τα υπόγεια περάσματα και οι έρευνες με ραντάρ

Σε προηγούμενες έρευνές της, η ομάδα Noah’s Ark Scans χρησιμοποίησε γεωραντάρ, προκειμένου να χαρτογραφήσει αυτό που περιγράφει ως ένα σύστημα υπόγειων θαλάμων και σηράγγων στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι διαστάσεις των χώρων αυτών παρουσιάζουν ομοιότητες με εκείνες που περιγράφονται στη Βίβλο.

Τα υπόγεια περάσματα φέρεται να οδηγούν σε μια κεντρική κοιλότητα, την οποία ο Άντριου Τζόουνς ονόμασε «Αίθριο».

Μιλώντας στο GB News την άνοιξη, ο επικεφαλής της ομάδας αναφέρθηκε στη σημασία που αποδίδει στους συγκεκριμένους χώρους, λέγοντας: «Ο Θεός είπε στον Νώε να φέρει τα ζώα μέσα. Επομένως, εκεί θα έμεναν τα ζώα, μαζί με τον Νώε και την οικογένειά του».

Παράλληλα, οι αναλύσεις του εδάφους έδειξαν ότι το χώμα στο εσωτερικό του σχηματισμού περιείχε τριπλάσια ποσότητα οργανικής ύλης και 38% περισσότερο κάλιο σε σύγκριση με δείγματα που ελήφθησαν ακριβώς έξω από αυτόν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι διαφορές αυτές θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη ότι ο σχηματισμός δεν έχει αποκλειστικά φυσική προέλευση.

Τι έδειξαν οι γεωτρήσεις και ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις

Ο Άντριου Τζόουνς υποστήριξε ότι τα επιχειρήματα της ομάδας του ενισχύθηκαν το περασμένο φθινόπωρο, όταν μια αποστολή γεωτρήσεων και σαρώσεων φέρεται να έδειξε ότι κάτω από τον σχηματισμό δεν υπάρχει φυσικό μητρικό πέτρωμα, όπως υποστηρίζουν πολλοί επικριτές της θεωρίας.

Αντί για φυσικό βραχώδες υπόστρωμα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι εντόπισαν πλούσιο μαύρο χώμα. Η ομάδα σχεδιάζει να το εξετάσει περαιτέρω κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αναζητώντας ίχνη αποσυντεθειμένου ξύλου και άλλα ευρήματα που, κατά την εκτίμησή της, θα μπορούσαν να συνδέονται με την Κιβωτό του Νώε.

«Σύμφωνα με τη Βίβλο, η Κιβωτός του Νώε ήταν ένα τεράστιο ξύλινο σκάφος», δήλωσε ο Τζόουνς, προσθέτοντας: «Καθώς το ξύλο αποσυντίθεται, θα εντοπίσεις αυξημένα επίπεδα οργανικής ύλης».

Οι έρευνες στον σχηματισμό Ντουρουπινάρ συνεχίζονται, με τους ερευνητές να επιδιώκουν να διαπιστώσουν εάν τα ευρήματα μπορούν να τεκμηριώσουν τη θεωρία ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία συνδέεται με την Κιβωτό του Νώε.