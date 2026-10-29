Το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε την Τετάρτη ότι η εκλογική νοθεία από Άραβες πολίτες εμπόδισε τον ηγέτη του να εξασφαλίσει μια ξεκάθαρη νίκη στις εκλογές της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του, την οποία αναδημοσίευσε ο ίδιος ο Νετανιάχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το δεξιό κόμμα άσκησε έντονη κριτική στα πρώτα αποτελέσματα της εκλογικής αναμέτρησης της Τρίτης το βράδυ. Ειδικότερα, έκανε λόγο για «αποδείξεις κλοπής ψήφων σε πολλά αραβικά εκλογικά τμήματα», καλώντας παράλληλα τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου να «δράσουν αυστηρά και γρήγορα».

Ωστόσο, όπως αναφέρει το Politico, οι καταγγελίες αυτές δεν έχουν επαληθευτεί, ενώ το Λικούντ δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, η ισραηλινή αστυνομία έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν παρέμβαση αραβικών κομμάτων στην εκλογική διαδικασία.

Χωρίς ξεκάθαρο νικητή οι εκλογές στο Ισραήλ

Το αποτέλεσμα των εκλογών της Τρίτης εξακολουθεί να μην έχει ξεκαθαρίσει. Ούτε η συμμαχία του Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε η αντιπολίτευση υπό τον αντίπαλό του, Γκάντι Αϊζενκότ, φαίνεται να πλησιάζουν την απαραίτητη πλειοψηφία των 61 εδρών. Ως εκ τούτου, παραμένει υπαρκτό το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, εξέλιξη που προμηνύει εβδομάδες διαπραγματεύσεων για τη συγκρότηση της νέας ισραηλινής κυβέρνησης.

Η συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων στις εκλογές έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ, αποτυπώνοντας τον θυμό και την απογοήτευση που προκαλεί η πολιτική του Νετανιάχου απέναντι στον παλαιστινιακό πληθυσμό. Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, τα αραβικά κόμματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες, σχεδόν διπλασιάζοντας τις έδρες τους από 10 σε 19. Η εξέλιξη αυτή τους προσφέρει τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις και στον σχηματισμό κυβέρνησης.

Παραμένει, ωστόσο, ασαφές εάν οι αντίπαλοι του Νετανιάχου θα ήταν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κυβερνητική συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, προκειμένου να απομακρύνουν τον πρωθυπουργό από την εξουσία.

Οι αναρτήσεις Νετανιάχου για την αυξημένη συμμετοχή των Αράβων ψηφοφόρων

Καθώς τα αποτελέσματα άρχισαν να γίνονται γνωστά την Τρίτη, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρώντας να ενισχύσει τους φόβους σχετικά με τη συμμετοχή των Αράβων στις κάλπες.

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με έντονη πολιτική πίεση, απηύθυνε επείγουσες εκκλήσεις προς τους δεξιούς υποστηρικτές του να προσέλθουν στις κάλπες. Στα μηνύματά του χρησιμοποίησε αναφορές με βάση την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα, προκειμένου να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους του.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι λεωφορεία με Άραβες ψηφοφόρους κατευθύνονταν προς τα εκλογικά τμήματα την ώρα που οι δεξιοί πολίτες κοιμούνταν. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι, εάν οι ψηφοφόροι του Λικούντ δεν προσέρχονταν στις κάλπες, η Μουσουλμανική Αδελφότητα θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησης.

Οι εκλογές στο Ισραήλ και οι επιπτώσεις για τον Τραμπ

Παρότι η εκλογική αναμέτρηση της Τρίτης δεν έφερε το αποφασιστικό πλήγμα στον Νετανιάχου που αναμενόταν, ανέδειξε τις βαθιές διαιρέσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ σχετικά με τη διατήρηση της εξουσίας από τον επί χρόνια πρωθυπουργό.

Παράλληλα, οι εκλογές ενδέχεται να αποτελέσουν μια πρώτη ένδειξη για το πώς η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στον κοινό πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν θα μπορούσε να επηρεάσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές, ωστόσο οι ψηφοφόροι στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τον πόλεμο, ο οποίος διαρκεί εδώ και μήνες, καθώς και για την εκτίναξη των τιμών της βενζίνης, ψηφίζοντας κατά των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Την ώρα που ο Νετανιάχου βρέθηκε αυτή την εβδομάδα αντιμέτωπος με ένα οργισμένο εκλογικό σώμα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δύο φορές τη στήριξή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Μάλιστα, άφησε να εννοηθεί ότι, εφόσον ο Ισραηλινός ομόλογός του παραμείνει στην εξουσία, οι δύο ηγέτες θα «ολοκληρώσουν τη δουλειά» εναντίον του Ιράν από κοινού.