Σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών, ακολουθούμενη από δύο χρόνια επιτήρησης υπό όρους, καταδικάστηκε εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στις ΗΠΑ, Αν Μάργκαρετ Μπέικον, η οποία είχε κλείσει δωμάτιο ξενοδοχείου τουλάχιστον τέσσερις φορές, για να κάνει σεξ με έναν έφηβο μαθητή της.

Η 27χρονη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει τη δυνατότητα να εκτίσει την ποινή υπό ηλεκτρονική επιτήρηση στο σπίτι της.

Όπως αναφέρει το Pioneer Press, η εκπαιδευτικός δήλωσε ένοχη για σεξουαλική πράξη τρίτου βαθμού, στο πλαίσιο απαγορευμένης επαγγελματικής σχέσης.

Στην αρχή, η Μπέικον αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με τον 18χρονο, όταν εκείνος ήταν ακόμη μαθητής της. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η σχέση τους ξεκίνησε έναν μήνα μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο Tartan High School, στο Όκντεϊλ της Μινεσότα.

Ωστόσο, όταν βγήκε στο «φως» μια φωτογραφία της με τον μαθητή σε ξενοδοχείο, όπου φέρεται επίσης να προσέφερε αλκοόλ σε άλλους μαθητές που επισκέπτονταν το δωμάτιο, η εκπαιδευτικός ομολόγησε.

Όπως διαπιστώθηκε, έκλεισε δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο τουλάχιστον τέσσερις φορές: στις 8 Μαΐου, στις 4 Ιουνίου, στις 11 Ιουνίου, καθώς και κατά τη διάρκεια της αργίας της 4ης Ιουλίου.

Παρόλο που ο μαθητής ήταν ενήλικος, κατά τον νόμο, όταν πραγματοποιήθηκαν οι σεξουαλικές επαφές, οι εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να μπορούν να αντιμετωπίσουν ποινικές κατηγορίες, βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας της Μινεσότα.

Το 2024, όταν ένας αστυνομικός, που υπηρετούσε στο σχολείο, και η διεύθυνσή του ενημέρωσαν την τοπική αστυνομία για τη φερόμενη σεξουαλική σχέση της με τον μαθητή, καθώς και για αγορές αλκοόλ.

Η 27χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι είχε νοικιάσει δωμάτιο ξενοδοχείου «κάποιες φορές», για να κάνει σεξ μαζί του, επειδή έμενε στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών της.

Μάλιστα, η πρώην σύντροφος του μαθητή είπε στην αστυνομία ότι της ζήτησε να κάνουν ένα διάλειμμα στη σχέση τους τον Μάιο. Επίσης, ανέφερε πως όταν τα ξαναβρήκαν τον Αύγουστο, ανακάλυψε στο κινητό του σεξουαλικά μηνύματα και γυμνές φωτογραφίες που είχαν ανταλλάξει εκείνος και η Μπέικον.

Αργότερα, ο μαθητής είπε στην αστυνομία ότι διατηρούσε σχέση με την 27χρονη εκπαιδευτικό και ότι είχε διανυκτερεύσει στο νέο της διαμέρισμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Pioneer Press, η Αν Μάργκαρετ Μπέικον, που είχε προσληφθεί στο σχολείο ως ειδική εκπαιδευτικός τον Αύγουστο του 2022, παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, την ημέρα της ανάκρισης από την αστυνομία.